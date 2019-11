Pizza to danie o chłopskim rodowodzie, które niegdyś było przygotowywane w spartańskich niemal warunkach. Dziś podaje się je na całym świecie, wykorzystując znacznie nowocześniejsze techniki i wyrafinowane składniki. Jedno się jednak nie zmieniło – piec do pizzy to jeden z tajników sukcesu, który odpowiada za idealne wypieczenie placka i nadaje mu właściwej struktury. Dowiedz się więcej o historii tego urządzenia i dostępnych obecnie rozwiązaniach.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Piec do pizzy - miejsce, w którym dzieje się magia

Pizza to najpopularniejsze, a jednocześnie najbardziej uwielbiane danie kuchni włoskiej. Ten, kto nie próbował jej nigdy zrobić samodzielnie, często jednak nie wie, jak trudne jest osiągnięcie ideału. Bardzo ważne są wszystkie proporcje składników, czy nawet czas wyrabiania i wyrastania ciasta. Konieczny jest ponadto odpowiedni piec do pizzy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w przypadku wypieku włoskich placków bardzo ważna jest temperatura. Powinna być bardzo wysoka - osiągać nawet 500 stopni Celsjusza - i stabilna. Ponadto surową pizzę powinno się umieszczać na dobrze rozgrzanej powierzchni, która od razu zacznie podpiekać ciasto od spodu. Dlatego również dno pieca musi być odpowiednio wykonane.

Profesjonalny piec do pizzy - jak to wygląda dziś?

Współcześnie osoby marzące o własnej pizzerii mają nie lada zagwozdkę. Właściwy piec do pizzy to bowiem jeden z sekretów udanego placka, jednak wybór urządzeń tego typu na rynku jest ogromny. Tradycyjnym rozwiązaniem jest wariant opalany drewnem, jednak jest to wybór kosztowny, wymagający ogromnej wiedzy i zaangażowania oraz po prostu niemożliwy do zrealizowania w wielu miejscach. Dlatego najczęstszym wyborem restauratorów jest elektryczny piec do pizzy. Takie urządzenia występują w wielu wariantach, przez co można dopasować je do wielkości lokalu i samej kuchni. W sklepach z wyposażeniem dla gastronomii, takich jak Technica - https://sklep.technica.pl/piece-do-pizzy - znaleźć można zarówno najmniejszy piec jednokomorowy, jak i piec dwukomorowy, a nawet ogromne urządzenia mające nawet pięć komór, w których można piec wiele placków jednocześnie.

Piec jednokomorowy, dwukomorowy, elektryczny, gazowy, a może na drewno?

To, jaki profesjonalny piec do pizzy stanie w lokalu zależy w dużej mierze od możliwości jego właściciela. Tego rodzaju urządzenia znacząco różnią się bowiem cenami. Często warto jednak zainwestować, ponieważ dobrej jakości elektryczny piec do pizzy na pewno pozytywnie wpłynie na smak serwowanych dań, a ponadto zwiększy wydajność kuchni. Do wypieku tradycyjnej pizzy neapolitańskiej najlepszy będzie piec szamotowy na drewno. Rozpalone wewnątrz ognisko nie tylko wytworzy odpowiednio wysoką temperaturę, w której placek upiecze się w maksymalnie kilka minut, ale również doda daniom wyjątkowego aromatu.

Dawny piec do pizzy, czyli jak robiono to kiedyś

Pizza tak naprawdę swoje korzenie ma w starożytności, i to niekoniecznie we Włoszech. Już starożytni Grecy zajadali się podpłomykami, czyli płaskimi chlebkami pieczonymi na ogniu. Obecny kształt nadali jej jednak mieszkańcy półwyspu Apenińskiego. W 1889 r. piekarz Raffaele Esposito stworzył na cześć królowej Małgorzaty pizzę nazwaną od jej imienia z dodatkami w kolorach włoskiej flagi - pomidorami, mozzarellą i bazylią. Wcześniej danie było znane raczej jako prosta pożywka dla biedoty. Wówczas też nie było czegoś takiego jak piec do pizzy - placki przyrządzano w piecach chlebowych lub na ogniu. Od początku jednak to wysoka temperatura nadawała brzegom puszystość i cudownie mieszała ze sobą aromaty składników, tak, jak to dzieje się we współczesnych pizzeriach.