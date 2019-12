9 grudnia startuje 12. edycja akcji “Nakarm Psa z OLX". Użytkownicy serwisu dzięki swojemu zaangażowaniu po raz kolejny niosą pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom schronisk.

Udział w akcji jest bezpłatny, a wsparcia może udzielić każdy za pośrednictwem aplikacji telefonicznej lub strony mobilnej OLX. Wystarczy znaleźć baner promujący akcję, wybrać psiaka, kliknąć ikonę kości i zapełnić ją wirtualną karmą. Resztą zajmie się OLX. Jedna wypełniona kość to 20 kg rzeczywistej karmy. W tym roku otrzymają ją schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie i Raciborzu. To właśnie te schroniska zostały wybrane przez użytkowników serwisu ogłoszeń lokalnych OLX. Akcja potrwa do 18 grudnia. Następnie pracownicy serwisu osobiście przekażą karmę do schronisk.

W poprzednich edycjach nakarmiliśmy już 876 psów i 70 kotów z 27 schronisk w całej Polsce. Tym samym udało nam się dostarczyć bezdomnym czworonogom aż 25 ton karmy. Wierzymy, że z pomocą naszych niezawodnych użytkowników również tym razem uda nam się nakarmić wszystkie zwierzaki - podkreśla Przemysław Klemczak z OLX, pomysłodawca i organizator akcji “Nakarm Psa".

Kampania promuje adopcję i wolontariat

Chociaż kampania mówi bezpośrednio o karmieniu zwierzaków, nie jest to jedyna forma pomocy jaką mogą zaoferować zainteresowani. Akcja ma na celu również poszerzenie świadomości w zakresie polepszania warunków życia psiaków za sprawą np. adopcji czy wolontariatu.

W schronisku w Koninie w woj. wielkopolskim przebywa aktualnie ponad 190 psów i kotów. Każdego miesiąca trafiają milusińscy, którzy potrzebują opieki i wsparcia by wrócić do pełni sił. Stali wolontariusze niosą pomoc głównie w weekendy i wybrane dni tygodnia, natomiast ich liczba nie jest wystarczająca.

/ Materiały prasowe



Jak informuje na swojej stronie konińskie schronisko, każdy wolontariusz jest na wagę złota! "Każdy psiak i kociak potrzebuje czuć się najważniejszy, jedyny, kochany" - piszą opiekunowie zwierząt.

Blisko 110 psów i kotów czeka na wsparcie w schronisku dla zwierząt w Raciborzu w woj. śląskim, a szczególnie zaś liczą na znalezienie nowego domu.

Akcja “Nakarm Psa z OLX" trwa do 18 grudnia, a o przebiegu 12. edycji więcej informacji znajdziecie na www.olx.pl/nakarm-psa lub facebook.