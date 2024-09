Ma 9 miesięcy i niesamowity apetyt. Tak duży, że codziennie pochłania od 25 do 32 ryb. Pesto to nowa „gwiazda” internetu z oceanarium w australijskim Melbourne. Mały pingwin królewski waży już 22,5 kg. Stał się tak popularny w internecie, że niektórzy przylatują specjalnie do Melbourne, by go zobaczyć.

Pesto szturmem podbija serca internautów. Jest największym pingwinem królewskim, jaki kiedykolwiek mieszkał w oceanarium w Melbourne. Waży teraz 22,5 kg - dla porównania jego przybrani rodzice ważą po 11 kg. Na ogół inne pingwiny w jego wieku ważą maksymalnie 18 kg. Instagram Wideo Małe pingwiny są w pewnym momencie cięższe od dorosłych osobników - mają bowiem inne upierzenie, które ma je ogrzewać. Właśnie z powodu zmiany piór Pesto wkrótce straci nieco na wadze. Nie wiadomo jednak, ile kilogramów "zgubi" w ten sposób. Opiekunowie pingwina przyznają, że jego waga to efekt nieposkromionego apetytu i dobrych genów. Jego biologiczny ojciec - Blake - jest największym i najstarszym pingwinem w oceanarium. Instagram Wideo Pesto codziennie pochłania od 25 do 32 ryb - czyli dwa razy więcej niż dorosłe pingwiny królewskie. Opiekunowie zapewniają jednak, że Pesto - mimo sporych rozmiarów i gigantycznego apetytu - jest zupełnie zdrowym pingwinem. Regularnie przechodzi badania. Instagram Wideo Pesto w ostatnich miesiącach stał się gwiazdą mediów społecznościowych. Nagrania z nim zamieszczone w mediach społecznościowych oceanarium obejrzały miliony internautów. Niektórzy nawet specjalnie przyjeżdżają do oceanarium, by zobaczyć Pesto.