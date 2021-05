Dziś Memorial Day, Amerykanie wspominają tych, którzy oddali życie za kraj. Na Cmentarzu Narodowym w Arlington prezydent Joe Biden złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Na pobliskim pomniku Korpusu Piechoty Morskiej wciągnięto flagę na maszt. Przy okazji tego święta niezwykłe spotkanie z prezydentem USA miał nasz amerykański korespondent, Paweł Zuchowski z synem.

W ostatni poniedziałek maja w Stanach Zjednoczonych przypada Memorial Day. To dzień wolny dla od pracy dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym oraz dla uczniów i studentów. Tego dnia w całych Stanach Zjednoczonych wspomina się szczególnie tych, którzy zginęli w czasie służby dla kraju.

Główne, amerykańskie uroczystości odbywają się na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Z tej okazji na kilka dni przed ceremonią składania kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza, przed mogiłami ponad 280 tysięcy żołnierzy pochowanych na tej nekropolii umieszcza się małe, amerykańskie flagi.



W Arlington prezydent Joe Biden złożył dziś kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Wśród mogił amerykańskich żołnierzy jest też grób Polaka. Dawid Pietrek zginął w Afganistanie. Miał 24 lata. Jego mama zgodziła się, by został pochowany na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Żegnano go przy dźwiękach polskiego hymnu - "Mazurka Dąbrowskiego".

Jak relacjonuje Paweł Żuchowski, w Memorial Day z synem przyszedł położyć przy grobie żołnierza biało-czerwone kwiaty, a obok amerykańskiej, wbić flagę Polski. Wtedy właśnie doszło do niezwykłego spotkania. W sekcji 60. spoczywa Polak. Kiedy odchodziliśmy od tego grobu i byliśmy już kawałek od tego miejsca, doszło do niecodziennej sytuacji. Nagle przy nas zatrzymała się kolumna z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z auta wyszli: prezydent i pierwsza dama. Mojego syna zapytali kogo odwiedziliśmy. Mój ośmioletni syn opowiedział o historii Polaka, który służył Stanom Zjednoczonym - opowiadał amerykański korespondent RMF FM, wspominając to spotkanie.