Masz ochotę na zjazd najdłuższą nartostradą w Tyrolu? A może wybierzesz przejażdżkę najwyżej położoną kolejką linową, która sunie swobodnie 400 metrów ponad ziemią? Czy wolisz nocne szusy na oświetlonych stokach? Dla wszystkich, którzy chcą nazywać się "Prawdziwymi Tyrolskimi Narciarzami" przygotowaliśmy 10 wyzwań, z którymi winni zmierzyć się tej zimy.

/ Materiały prasowe

10 wyzwań, które uczynią Cię prawdziwym narciarzem

Zimą 2019/2020 warto przeżyć niezapomnianą przygodę! Każdy, kto zaliczy przynajmniej pięć - z przygotowanych przez nas dziesięciu - narciarskich wyzwań otrzyma tytuł "Prawdziwego Tyrolskiego Narciarza" oraz szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród. Zadania, które stawiamy przed śmiałkami są różnorodne niczym tyrolska oferta skierowana do miłośników sportów zimowych.

Narty na ponad 3000 m n.p.m

Wyzwanie, które musi zaliczyć każdy prawdziwy narciarz, to zjazd z przynajmniej jednego z pięciu tyrolskich lodowców. Lodowcowe ośrodki narciarskie słyną z dobrych warunków, gwarantują śnieg i świetnie przygotowane trasy od jesieni aż do późnej wiosny.

Kawa i ciasto w najwyżej położonej kawiarni Tyrolu

Café 3.440 na lodowcu Pitztaler Gletscher to najwyżej położona kawiarnia w Austrii. Niezwykłe widoki gwarantowane. Rozkoszowanie się pyszną kawą nie jest wprawdzie wielkim narciarskim wyzwaniem, ale w tym konkretnym miejscu na pewno będzie niezwykłym przeżyciem.

Narty o świcie - bądź pierwszy na stoku

Koniec z porannym wylegiwaniem się! Prawdziwi narciarze zaczynają zabawę wraz ze wschodem słońca. Na świeżo wyratrakowanych trasach, w doborowym towarzystwie, z dala od zgiełku dnia codziennego. Poczuj tę niezwykłą atmosferę i rozkoszuj się zjazdami w ośrodku narciarskim w Fieberbrunn!

/ Materiały prasowe





Odkryj nocną jazdę na nartach

Ciepłe kapcie i telewizor, i tak co wieczór? Nie tutaj! W Söll, w ośrodku SkiWelt Wilder Kaiser-Brxiental, na narciarzy czeka najdłuższy w Austrii oświetlony stok. Nocne marki mogą planować zjazdy od 18.30 do 22.30. Trasa liczy 10 kilometrów!

Wystartuj w slalomie równoległym

W Serfaus-Fiss-Ladis czeka aż 214 kilometrów różnorodnych nartostrad. Ośrodek ten szczególnie upodobały sobie rodziny. Niezwykłym wyzwaniem jest zjazd trasą slalomu równoległego - Ski-Movie-Strecke. Cały przejazd jest filmowany, a rodzinną rywalizację można pooglądać i przeanalizować w domu.

Przejazd najwyżej położoną kolejką linową - Kitz3S

W regionie narciarskim Kitzbühel-Kirchberg na prawdziwych sportowców czeka najwyżej położona w Europie kolej linowa zbudowana w technologii bezwspornikowej. Wagoniki suną 400 metrów nad ziemią po trzech 2,5-kilometrowych linach. Dzięki przezroczystej podłodze możemy podziwiać przyrodę, nad którą jedziemy.

Posmakuj typowego tyrolskiego specjału

Kaiserschmarrn, Kaspressknödel, Gröstl, czy może lepiej Käsespätzle? Nieważne - na słodko czy na słono - każdy, kto chce nazwać się prawdziwym narciarzem musi spróbować tradycyjnej tyrolskiej kuchni. To chyba najprostsze "wyzwanie" spośród wszystkich przygotowanych. Idealnym miejscem do kulinarnych odkryć jest Adlerlounge w ośrodku Großglockner we Wschodnim Tyrolu.

Pokonaj najdłuższą austriacką trasę zjazdową

W Sölden przygotowaliśmy wyzwanie dla miłośników sportów wytrzymałościowych. Trasa zjazdu z Lodowca Rettenbach do stacji kolejki Gaislachkogelbahn liczy ponad 15 kilometrów, a różnica przewyższeń sięga 1970 metrów! Podczas zjazdu najdłuższą austriacką trasą narciarską uda zapieką nawet najbardziej doświadczonych sportowców. Ośrodek narciarski słynie z doskonałych warunków oraz świetnie przygotowanych tras.

/ Materiały prasowe





Ciesz się zimą - odkryj Après-Ski

Po całym dniu na nartach zrelaksuj się, wznieś toast i podziel się swoimi wrażeniami z przyjaciółmi w jednym z licznych barów Après-Ski. Na gości czekają muzyka na żywo, świeże piwo i pyszne koktajle. St. Anton am Arlberg słynie z przytulnej atmosfery ze sporą dozą luksusu, która przyciąga turystów z całego świata.

Przekrocz granicę

Kiedyś tą trasą szmuglowano przez granicę kawę i tytoń. Dziś każdy zupełnie legalnie może zorganizować sobie szybki wypad na nartach z Ischgl do szwajcarskiego Samnaun. Wykupując jeden skipass otrzymujemy dostęp do 238 kilometrów tras skupionych w ośrodku Silvretta Skiarena.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w narciarskich wyzwaniach?

Zainteresowani udziałem w zabawie powinni założyć konto na platformie skiline.cc. Wszystkie zaliczone zadania będą rejestrowane na osobistym profilu. Wraz z zaliczeniem piątego z dziesięciu przygotowanych wyzwań, uczestnik zostanie automatycznie zgłoszony do losowania nagród. Na zwycięzców czeka nie tylko gloria chwały, ale 5 noclegów z wyżywieniem i karnetem we Wschodnim Tyrolu, bilety VIP na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim w Cortina d’Ampezzo, które odbędą się w lutym 2021 roku lub najnowsze - uznane w 2019 za najlepsze - narty Salomon S/Force 11 Ski.

Więcj infromacji na stronie www.tyrol.pl/ski-challenge