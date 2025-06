Kalafior niegdyś kojarzony był głównie z gotowanym dodatkiem do obiadu, dziś święci triumfy w kuchniach na całym świecie. Eksperci nie mają wątpliwości: to prawdziwa bomba zdrowotna. Zawarte w nim składniki wspierają układ trawienny, pozytywnie wpływają na mózg i serce, a także chronią przed rozwojem stanów zapalnych.

Kalafior zawiera wiele cennych witamin / Albert Zawada / PAP

Kalafior, będący jedną z odmian kapusty warzywnej, zyskał drugie życie. Można go piec, smażyć, grillować, a nawet jeść na surowo. Świetnie sprawdza się jako baza do zup, puree, placków czy nawet wegetariańskich "steków" i kotletów. Jego kulinarna elastyczność idzie w parze z imponującymi właściwościami zdrowotnymi.

Kalafior to warzywo, które wspiera układ trawienny i wzmacnia odporność jelitową - mówi dietetyczka Samantha Peterson na łamach magazynu "Real Simple". Zawarty w nim błonnik sprzyja rozwojowi korzystnej mikroflory jelitowej i poprawia ogólne funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Osoby dbające o linię powinny szczególnie docenić kalafior. Błonnik nie tylko wspomaga trawienie, ale też zapewnia dłuższe uczucie sytości. Spowalnia on procesy trawienne, dzięki czemu składniki odżywcze są uwalniane stopniowo, co pomaga utrzymać stabilny poziom energii - tłumaczy dietetyczka Marissa Karp.

Kalafior to także bogactwo antyoksydantów, które pełnią kluczową rolę w zapobieganiu stanom zapalnym i infekcjom. Przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniem. Pomagają też ograniczyć przewlekły stan zapalny, będący podłożem wielu chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby serca czy nowotwory - podkreśla Karp.

Jedna filiżanka surowego kalafiora pokrywa aż 60 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C - kluczową dla sprawnego działania układu odpornościowego.

Kalafior to wsparcie dla mózgu i serca

Kalafior to również sprzymierzeniec naszego mózgu. Zawarta w nim cholina wspomaga produkcję acetylocholiny - neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za pamięć, koncentrację i koordynację ruchową. Dodatkowo obecne w kalafiorze glukozynolany pomagają ograniczyć stres oksydacyjny, wspierając tym samym funkcje poznawcze.

Na uwagę zasługuje także pozytywny wpływ warzywa na układ sercowo-naczyniowy. Dzięki wysokiej zawartości potasu kalafior pomaga regulować ciśnienie krwi, a błonnik przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu.

Kalafior charakteryzuje się również niskim indeksem glikemicznym, co oznacza, że nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. To sprawia, że jest szczególnie polecany osobom zmagającym się z cukrzycą oraz insulinoopornością.

Kalafior to warzywo, które zdecydowanie zasługuje na więcej miejsca w codziennej diecie, zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy smakuje najlepiej.