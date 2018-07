To już VI edycja Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic. 11 i 12 sierpnia 2018 r. Zamek Książ w Wałbrzychu ponownie stanie się miejscem niezwykłych wydarzeń. Dla miłośników tajemnic, fanów historii, amatorów teorii spiskowych mamy nie lada gratkę - rodzinne zaproszenia na tę niezwykłą imprezę. W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem "Sto tajemnic na stulecie".

Festiwal Tajemnic to rekonstrukcje historyczne, prelekcje, spotkania oraz dyskusje o tajemnicach historii, skarbach, archeologii, eksploracji, zamkach i pałacach.

Będzie można m.in. poznać historię małżeństwa dolnośląskich szpiegów. Marta i Erwin Kunertowie zostali zwerbowani, by przekazywać informacje o radzieckich obiektach wojskowych. Informacje dostarczano im podczas zaszyfrowanych audycji radiowych w każdy poniedziałek o godzinie 20.00 na częstotliwości 89,02. Oni raporty przesyłali pocztą. Do koperty wkładali ziarenko soli, by było wiadomo, czy nie przeszły przez cenzurę.

To też niecodzienna okazja, by poznać prywatnych właścicieli dolnośląskich zamków. I zweryfikować opowieści o tym, jak naprawdę wygląda ich życie. Zapytać po co kupują zabytki, jak sobie z nimi radzą.

Joanna Lamparska opowie o rosyjskiej kochance właściciela zamku Czocha, zamordowanej przez wuja młodej milionerce z Wlenia czy też nazistowskich złodziejach, którzy na Dolny Śląsk ściągnęli największą w Europie kolekcję fortepianów, partytur Bacha...

W programie przewidziano również szereg atrakcji dla dzieci, a wśród nich m.in. gry rycerskie, malowanie tarcz, koron i szyszaków oraz grę terenową.

W ramach sobotnich wydarzeń festiwalowych odbędzie się również specjalna kolacja degustacyjna w dawnej kuchni Hochbergów z menu, które pozostanie tajemnicą... oraz nocne zwiedzania zamku Książ - specjalna edycja pełna zagadek i eksploracji nieodkrytych dotąd zakamarków zamku.

W tym roku Dolnośląski Festiwal Tajemnic poprzedzi Prolog - to część miejskich wydarzeń z tajemniczego Wałbrzycha.

Muzeum Porcelany, Biblioteka pod Atlantami, Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia we współpracy z Zamkiem Książ w Wałbrzychu przygotowała przedfestiwalowy program wydarzeń, który rozpocznie się 6 sierpnia i potrwa do 10 sierpnia.

W ramach Prologu będzie można wziąć udział w ciekawych prelekcjach, warsztatach, grach terenowych, nocnym zwiedzaniu, a także specjalnym pokazie kina plenerowego. W tym roku cały Wałbrzych jest miastem tajemnic.

Poniżej szczegółowy plan Festiwalu Tajemnic na zamku Książ

VI Dolnośląski Festiwal Tajemnic 11-12 sierpnia 2018

Zamek Książ w Wałbrzychu

STO TAJEMNIC NA STULECIE

Program na sobotę 11.08.2018

DZIEDZINIEC HONOROWY

10.00 - 18.00 Widowiska historyczne

11.00 Pokaz historycznego samochodu Wojska Polskiego Fiat 508 z 1934 roku z obsługą plutonu rozpoznania Wojska Polskiego

12.00 Pokazy mody historycznej - od chłopaków w rajtuzach po komandosów przyszłości.

14.00 A może rzucić to wszystko i kupić pałac? - prezentacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

14.15 Walka o tajne archiwa - wrzesień 1939 WIDOWISKO HISTORYCZNE

Trwają walki kampanii wrześniowej 1939 roku po napaści Niemiec na Polskę. Oddziały wojsk agresora zajmują na zdobytych terenach w Polsce pałac, w którym natrafiają na ukryte archiwa rządowe i wojskowe Rzeczypospolitej. Niemieckie oddziały wywiadu przejmują zdeponowane w pałacu skrzynie z cenną zawartością. Treść dokumentów w rękach wroga oznacza katastrofę dla wielu żołnierzy, część z dokumentów zawiera prawdziwe dane pracowników wywiadu, którzy dostali się do niemieckiej niewoli. Równie istotny jest fakt, że pośród skrzyń znajduje się też część ewakuowanego skarbu jednej z armii Wojska Polskiego i Banku Polskiego. Ktoś jednak powiadamia stacjonujące nieopodal polskie oddziały o zaistniałej sytuacji. Żołnierze Wojska Polskiego przystępują do ataku na pałac rozgramiając przeciwnika i przejmując bezcenne zasoby.

16.00 Pokaz działań bojowych działonu WP z wykorzystaniem armatki przeciwpancernej Wojska Polskiego Bofors 37 mm wz.36

17.00 Pokaz mody historycznej - od średniowiecznej księżniczki do dam międzywojnia.

10.00 -18.00 Zamek Księcia Henryka dla dzieci

Gry rycerskie, malowanie tarcz, spotkanie z sokolnikiem, piaskownica archeologa, gra terenowa z mapą i zagadkami, planszowa gra Wikingów i Słowian, miecze treningowe i picie z rogu na czas.

SALA BALOWA

POSZUKIWANIA NA WIELU FRONTACH

10.15 Artur Szałkowski Dziki Zachód i El Dorado po wałbrzysku

Przemysłowy Wałbrzych z licznymi zakładami przemysłu ciężkiego, pracującymi na rzecz przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy, wyszedł z pożogi wojennej w niemal nienaruszonym stanie. Widok normalnie funkcjonującego miasta, pełnego dóbr materialnych robił ogromne wrażenie zwłaszcza na przybyszach ze zniszczonych części Polski. Fama o wałbrzyskim El Dorado rozeszła się po kraju lotem błyskawicy. Porównanie powojennych dziejów Wałbrzycha z amerykańskim XIX-wiecznym Dzikim Zachodem, dokładnie oddaje klimat tamtych dni. Mimo upływu ponad 70 lat od zakończenia wojny Wałbrzych wciąż pełen jest tajemnic związanych z tamtym okresem.

11.00 prof. Grzegorz Nowik "Zanim złamano Enigmę, rozszyfrowano rewolucję - tajemnice polskich kryptologów"

Nasz gość opowie o fascynującej historii powstania najmłodszej, najnowocześniejszej i najgłębiej utajnionej gałęzi polskiego wywiadu wojskowego radiowywiadu oraz historii polskiej kryptologii. Omówi też wydarzenia wojny polsko-rosyjskiej widziane przez pryzmat decyzji podejmowanych przez polskie sztaby na podstawie danych uzyskanych z nasłuchu korespondencji nieprzyjaciela.

11.45 Agnieszka Dobkiewcz "840 nadaje. Historia szpiegów. Kim byli dolnośląscy Rosenbergowie"

W 2018 roku Agnieszka Dobkiewicz dotarła do odtajnionych przez IPN materiałów dotyczących małżeństwa dolnośląskich szpiegów. Zwerbowano ich do współpracy agenturalnej 7 lat po tym, jak w Stanach Zjednoczonych na krzesłach elektrycznych straceni zostali Rosenbergowie, małżeństwo, które szpiegować miało na rzecz ZSRR. Sprawa Marty i Erwina Kunertów była wielkim sukcesem polskich służb bezpieczeństwa. Jeszcze w latach 70. na jej podstawie szkolono kadry Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kuhnertowie zostali zwerbowani, by przekazywać informacje o radzieckich obiektach wojskowych. Informacje dostarczano im podczas zaszyfrowanych audycji radiowych w każdy poniedziałek o godzinie 20.00 na częstotliwości 89,02. Oni raporty przesyłali pocztą. Do koperty wkładali ziarenko soli, by było wiadomo, czy nie przeszły przez cenzurę.

12.30 Tomasz Bonek "Wstydliwa twarz dolnośląskich zabytków oraz skarbów. Jak to możliwe, że w XXI wieku padają łupem złodziei? Dlaczego marnuje się potencjał?"

Do dziennikarzy docierają informacje o kradzieżach z klasztoru pocysterskiego w Lubiążu. Pojawiają się tajemnicze dokumenty z czasów II wojny światowej.

Średniowieczne klejnoty o szacunkowej wartości ponad 100 mln dolarów znalezione na śmietniku w Środzie Śląskiej do dzisiaj nie doczekały się opracowania naukowego i mało kto o nich słyszał. A mogłyby być tak sławne, jak chociażby Panorama Racławicka, bo są drugim co do wartości skarbem w Europie.

13.15 Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut Dziedzictwa) - "Co to za archeolog, który nie kopie, czyli o dylematach ochrony zabytków."

Wystąpienie poświęcone zostanie archeologii widzianej przez pryzmat ochrony zabytków. Zaprezentowana zostanie ewolucja myślenia o dziedzictwie archeologicznym od XIX do XX wieku, wraz z przedstawieniem zmian, które przyniósł w tym zakresie kataklizm II wojny światowej. Przedstawione zostaną cele naukowców, muzealników i urzędników, które mimo że dotyczą tych samych zabytków nie zawsze są zbieżne. Będzie też o tym jak technologia zmieniła świat ochrony zabytków, czy wszędzie przyniosła postęp, czy także zagrożenia. Ponadto wątek konfliktu między poszukiwaczami skarbów i urzędnikami, a na zakończenie kilka słów o zasadach ochrony dziedzictwa.

14.00 - 15.00 PRZERWA

TE MIEJSCA MAJĄ TAJEMNICĘ

15.00 Joanna Lamparska "Ten dom ma tajemnicę. Skarby i sekrety Dolnego Śląska".

Promocja nowej książki! Popularna autorka ujawnia m.in. kulisy poszukiwań mało znanych, a jednak wyjątkowo cennych kolekcji, które w czasie II wojny światowej trafiły na Dolny Śląsk. Wśród bohaterów tej książki odnajdziecie m.in. rosyjską kochankę właściciela zamku Czocha, zamordowaną przez wuja młodą milionerkę z Wlenia, wartą miliony dolarów afrykańską głowę z pałacu w Bobolicach, ludzi, którzy ukrywali więźniów Gross Rosen czy nazistowskich złodziei, którzy na Dolny Śląsk ściągnęli największą w Europie kolekcję fortepianów, partytur Bacha oraz splamionych krwią tzw. brązów benińskich. Prawda jest najciekawsza.

16.00 dr Katarzyna Pawlak - Weiss "Śladami zbrodni okresu II wojny światowej na Dolnym Śląsku w świetle nowych dowodów"

Wiedza o obozie Gross Rosen i jego więźniach pracujących przy wznoszeniu tajnego obiektu o kryptonimie "Olbrzym" w Górach Sowich cały czas rośnie. Jeszcze w tym roku mają ruszyć wspólne badania Instytutu Pamięci Narodowej i Akademii Wojsk Lądowych. Dr Katarzyna Pawlak-Weiss, wicedyrektorka Oddziału IPN we Wrocławiu opowie o historii ewakuacji obozu Gross-Rosen ze szczególnym uwzględnieniem badania jego losów w pierwszych latach powojennych oraz problemów związanych z zabezpieczeniem śladów zbrodni niemieckich na terenie byłego obozu. Nasz gość zajmie omówi również system filii Gross Rosen, ze szczególnym uwzględnieniem systemu obozów w Górach Sowich. Poruszy również zagadnienie dotyczące celowości podjętego tam przedsięwzięcia oraz jego znaczenia strategicznego dla tego regionu w okresie II wojny światowej.

17.00 Zabytkowy zawrót głowy - spotkanie z prywatnymi właścicielami pałaców Dolnego Śląska

Wstają rano, jedzą kawior i piją szampana przez cały dzień? A może raczej biegają z miotłą, sami myją podłogi i uganiają się za jakimkolwiek wsparciem? Jak naprawdę wygląda życie właścicieli zamków i pałaców, po co kupują zabytki, jak sobie z nimi radzą? Niepowtarzalna możliwość spotkania się m.in. z właścicielami pałacu w Maciejowcu, dworu Sarny czy Zamku w Międzylesiu.

18.00 dr Przemysław Nocuń "Wino, kobiety i śpiew? - prawie cała prawda o życiu w zamku"

Jak mieszkali? Jak żyli? Pili wino czy piwo? Na czym polegało prawo pierwszej nocy i jak było naprawdę egzekwowane. Nie zabraknie również opowieści o polowaniach. Nasz gość opowie nie tylko o śląskich zamkach, ale przedstawi również ich życie na tle zachodnioeuropejskiej kultury dworskiej.

19.00 Ogłoszenie wyników konkursowych slajdowisk.

SALA KRZYWA

10.30 - 12.30 "TEN DOM MA TAJEMNICĘ" - właściciele zamków i pałaców o życiu w zabytku

10.30 Pałac Heymanna w Ściborzu - siedziba rozpustnego biskupa

10.45 Międzylesie - zamek na końcu świata

11.00 Zamek Księcia Henryka - w sąsiedztwie proroka

11.15 Dwór Sarny - z muzyką mi do twarzy

11.30 Wieża Książęca w Siedlęcinie - u króla Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu

11.45 Marek Kwaśny - "Historyk sztuki na tropie - w poszukiwaniu zaginionych malowideł Johanna Jacoba Eybelwiesera z pałacu w Gorzanowie"

SALA KINOWA

Historyczny blok filmowy przez cały dzień

SALE CHAGALLA

Legiony 1914-1918 - Droga do niepodległości

W obliczu wielu przeciwności losu, na przekór wszystkim, dzięki oddaniu polskiej sprawie, patriotyzmowi i wizjonerskiej myśli kilku ludzi, w tym ówczesnego brygadiera Józefa Piłsudskiego, powstały Legiony Polskie, które biorąc udział w straceńczych często bitwach, pokazały niespotykane bohaterstwo i poprowadziły Naród do odzyskania niepodległej Polski.

Wystawa ukazuje życie żołnierzy Legionów, ich zdjęcia, listy do rodzin, pamiętniki oraz osobiste pamiątki. Zwiedzające obejrzą również dokumenty sztabowe, broń oraz unikatową kolekcję odznak legionowych.

Po wystawie oprowadzają dr Piotr Galik, szef Gabinetu Kartografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz prof. Krzysztof Rozpondek, właściciel największej w Polsce kolekcji dokumentów legionowych.

Zwiedzanie z dr Piotrem Galikiem 11.30, 13.30

Zwiedzanie z prof. Krzysztofem Rozpondkiem 12.30, 15.30

Bodo Ebhardt i jego zamki

Ekspozycja prezentuje życie i dorobek niemieckiego architekta Bodo Ebhardta, który przebudował m.in. zamek Czocha koło Leśnej i zamek Grodziec koło Złotoryi. Na wystawę składają się będą m.in. oryginalne plany, medale oraz makiety zamków a także oryginały zdjęć towarzystwa zamkowego, które na początku XX wieku odbyło wycieczkę po dolnośląskich zabytkach.

Zwiedzanie z dr inż. arch. Aleksandrą Marcinów z Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej 11.00, 15.00

SALE KSIĘCIA HENRYKA NA III PIĘTRZE

Warsztaty antropologiczne - rozpoznaj płeć i wiek na podstawie czaszki

Godz. 11.00, 13.00, 16.00

Zaimponuj znajomym podczas oglądania kryminału czy wizyty w katakumbach. Spróbuj rozpoznać płeć na podstawie czaszek z wykopalisk dolnośląskich. Godzinne warsztaty obejmują krótkie wprowadzenie teoretyczne z budowy czaszki, omówienie dwóch czaszek modelowych i analizę w grupach - wypełnienie karty przy pomocy specjalistycznej karty z cechami rozróżniającymi płcie i ewentualnie próbę oceny wieku na podstawie szwów na czaszce.

Warsztaty prowadzi dr Joanna Zych, biolog paleontolog, archeozoolog specjalizująca się w megafaunie, głównie w mamutach, a dokładnie w analizie śladów obróbki rzeźnej. Kustosz w Muzeum Człowieka w Katedrze Biologii Człowieka UWr.

SALE DZIECIĘCE NA III PIĘTRZE - strefa zabaw dla dzieci

Zamek Książ i jego tajemnice dla najmłodszych. Prezentacje filmów i pokazów w sali przystosowanej dla dzieci. Zapraszamy na ciekawe spotkania z historią o godzinach: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00; 16:00, 17:00.

11:00-17:00 Zajęcia plastyczne dla małych księżniczek i rycerzy; namaluj sobie zamek, zrób własną koronę i szyszak. Warsztaty z animatorami.

V PIĘTRO ZAMKU KSIĄŻ

19:00 - 22:00 - kolacja degustacyjna w dawnej kuchni Hochbergów.

21:30 - 24:00 - nocne zwiedzanie Tajemnice Zamku - Edycja Specjalna







Program na niedzielę 12.08.2018

DZIEDZINIEC HONOROWY

11.00 Pokaz działania czołgu Panzer II

12.00 Pokaz mody historycznej - od listka figowego do dziś

14.00 Pokaz kolekcji rowerów z okresu międzywojennego używanych przez plutony rozpoznania Wojska Polskiego/pokazy pracy polowej kancelarii dowództwa Wojska Polskiego

10.00 -16.00 Zamek Księcia Henryka dla dzieci

Strefa małego historyka. Gry rycerskie, malowanie tarcz, spotkanie z sokolnikiem piaskownica archeologa, gra terenowa z mapą i zagadkami, planszowa gra Wikingów i Słowian, miecze treningowe i picie z rogu na czas.

SALA BALOWA

TAJEMNE ŚCIEŻKI HISTORII

10.30 Bartosz Rdułtowski "Niezbadana historia UFO - od Emilcina do V-7 na Książu"

Czy 10 maja 1978 w Polsce doszło do jednego z najbardziej niezwykłych spotkań z UFO? Jaki związek Incydent Emilciński miał z obserwacjami dziwnych statków latających widywanych pod koniec wojny w rejonie Zamku Książ? Czy kluczem do obu zagadek były testy niemieckiej Wunderwaffe?

11.30 Adam Węgłowski "Zamach na Statuę Wolności, czyli niemiecki sabotaż ze skarbami w tle."

30 lipca 1916 roku niemieccy sabotażyści doprowadzili do gigantycznej eksplozji magazynów amunicji na wyspie koło Nowego Jorku, większej od katastrofy z 11 września. Sprawę wyjaśniono dopiero po latach, a w 1916 r. tylko podejrzewano, że stoi za nią kajzer. Podejrzenie to - wraz z innymi agresywnymi poczynaniami Niemców - przyczyniło się do podjęcia przez Waszyngton decyzji o przystąpieniu do I wojny światowej. Tropy w sprawie wspomnianych sabotażystów prowadzą do dwóch Niemców pochodzących z dzisiejszej Polski - z Gniezna i z Kostrzyna. To od czasu zamachu z 1916 r. zakazano turystom wchodzenia na taras widokowy w zniczu Statui Wolności. I jakby tego było mało: ze sprawą działań sabotażowych Niemców w USA - wprawdzie w przededniu drugiej wojny światowej, ale z odwołaniem się do doświadczeń z pierwszej - wiąże się sprawa tajemniczego skarbu złota znanego jako Lue Map.

12.30 Zdzisław Kapera "Historia polskiej Enigmy w nowym świetle"- najnowsze wyniki badań historyków na temat udziału Polaków w złamaniu szyfru Enigmy

Enigma była jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic niemieckiego państwa. Liczba kombinacji możliwa do uzyskania przy jej użyciu sprawiała, że generowany przy jej pomocy szyfr uchodził za niemożliwy do złamania. Skuteczne dotąd służby kryptograficzne sprzymierzonych z Rzeczpospolitą państw zachodnich były wobec niego bezsilne. Niemożliwego dokonali Polscy matematycy: Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki. Rozszyfrowanie Enigmy było ogromnym wkładem w wysiłek wojenny walczących z niemiecka rzeszą państw i fenomenalnym triumfem polskiej nauki.

Dopiero ponad 30 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej Zachód zaczął poznawać prawdę o osiągnięciach polskich matematyków i ich pracy na rzecz złamania szyfru Enigmy. O fascynującej historii pokonania niemieckiego szyfru opowie dr Zdzisław Kapera, autor wielu publikacji na temat pracy poznańskich naukowców nad rozszyfrowaniem Enigmy i jeden z najwybitniejszych znawców dorobku polskich kryptologów. Wykład uzupełni prezentacja rzadkich i niepublikowanych dotąd fotografii i dokumentów ze zbiorów autora.

13.15 Krzysztof Kaszub "Ostatni rejs U-boota pod dowództwem Strzegomiania"

Co wspólnego ze Strzegomiem ma historia HMS "Graph" - niemieckiego okrętu podwodnego z czasu II wojny światowej? Okręt zwodowany jako "U-570", w czasie pierwszego patrolu został zaatakowany i uszkodzony przez brytyjski samolot a następnie przechwycony przez brytyjskie okręty. Po zdobyciu został obsadzony przez brytyjską załogę i wszedł do służby jako HMS "Graph". Był to jedyny U-Boot w służbie obydwu stron konfliktu w czasie II wojny światowej.

14.00 Magdalena Woch "Moda i uroda w historii Zamku Książ"

Księżna Daisy von Pless, pani na zamku Książ uchodziła za jedną z najpiękniejszych kobiet Europy. Jak dbała o urodę, dlaczego jej stroje uchodziły za niezwykłe? Czy używała perfum, a jeśli tak, to jakich?

14.45. Mateusz Mykytyszyn "Tajemnica ostatnich lat życia księżnej Daisy von Pless i ziemska wędrówka jej doczesnych szczątków."

Rzecznik prasowy Zamku Książ i Prezes Fundacji Księżnej Daisy przedstawia ostatnie osiem lat życia księżnej Daisy od 1935 do 1943 roku. Poznamy tragiczne losy rodziny Hochbergów tuż przed II wojną światową i w jej trakcie, a także szczegóły pochówku księżnej oraz przedziwną drogę, jaką przebyły jej szczątki po 1945 roku. Czy dowiemy się w końcu, gdzie spoczywa jedna z najpiękniejszych kobiet Europy?

16.00 Ogłoszenie wyników niedzielnego konkursu slajdów.

SALA KRZYWA

11.00 Bogdan Rosicki "Ostatnia odsłona podziemi książańskich"

Wszyscy czekamy na otwarcie dla publiczności potężnych podziemi Zamku Książ. Jaką mają historię, po co zostały wydrążone, jakie trwają w nich prace? Czy odsłonią jeszcze swoje tajemnice?

12.00 Marek Kowalski "Jak szukać, żeby nie znaleźć" - spotkanie z archeologiem z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków, oddział w Wałbrzychu.

Archeolog, który w urzędzie konserwatorskim jest na pierwszej linii w kontaktach z eksploratorami i miłośnikami historii, którzy starają się o pozwolenie na badania i prace poszukiwawcze. Znakomita okazja do zadania istotnych pytań dotyczących nowej ustawy o poszukiwaniach, prawie, procedurach i poruszaniu się w terenie.

13.00 - 15.00 KONKURSOWE SLAJDOWISKO Tajemniczy Dolny Śląsk

SALA KINOWA

Historyczny blok filmowy

SALE KSIĘCIA HENRYKA NA III PIĘTRZE

11.00, 13.00 Warsztaty antropologiczne - rozpoznaj płeć i wiek na podstawie czaszki

Zaimponuj znajomym podczas oglądania kryminału czy wizyty w katakumbach. Spróbuj rozpoznać płeć na podstawie czaszek z wykopalisk dolnośląskich. Godzinne warsztaty obejmują krótkie wprowadzenie teoretyczne z budowy czaszki, omówienie dwóch czaszek modelowych i analizę w grupach - wypełnienie karty przy pomocy specjalistycznej karty z cechami rozróżniającymi płcie i ewentualnie próbę oceny wieku na podstawie szwów na czaszce.

Warsztaty prowadzi dr Joanna Zych, biolog paleontolog, archeozoolog specjalizująca się w megafaunie, głównie w mamutach, a dokładnie w analizie śladów obróbki rzeźnej. Kustosz w Muzeum Człowieka w Katedrze Biologii Człowieka UWr.

SALE DZIECIĘCE NA III PIĘTRZE - strefa zabaw dla dzieci

Zamek Książ i jego tajemnice dla najmłodszych. Prezentacje filmów i pokazów w sali przystosowanej dla dzieci. Zapraszamy na ciekawe spotkania z historią o godzinach: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

11:00-17:00 Zajęcia plastyczne dla małych księżniczek i rycerz; namaluj sobie zamek, zrób własną koronę i szyszak. Warsztaty z animatorami.

SALE CHAGALLA

Legiony 1914-1918 - Droga do niepodległości

Po wystawie oprowadzają dr Piotr Galik oraz prof. Krzysztof Rozpondek

Zwiedzanie z dr Piotrem Galikiem 11.30, 13.30

Zwiedzanie z dr Krzysztofem Rozpondkiem 12.30, 15.00

Bodo Ebhardt i jego zamki

Ekspozycja prezentuje życie i dorobek niemieckiego architekta Bodo Ebhardta, który przebudował m.in. zamek Czocha koło Leśnej i zamek Grodziec koło Złotoryi. Na wystawę składają się będą m.in. oryginalne plany, medale oraz makiety zamków a także oryginały zdjęć towarzystwa zamkowego, które na początku XX wieku odbyło wycieczkę po dolnośląskich zabytkach.

PARK ZAMKOWY OBOK MAUZOLEUM

16.30 Zhańbiona Germania WIDOWISKO HISTORICZNE

"Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułk Piechoty" wraz z innymi grupami rekonstrukcyjnymi zaprezentuje batalistyczne widowisko historyczne pt. "Zhańbiona Germania" nawiązujące do niemal zapomnianej bitwy, jaką Wojsko Polskie stoczyło 13 września 1939 roku pod Jaworowem. W zwycięskiej dla Polaków operacji brały udział 49. Huculski Pułk Strzelców oraz 48. i 53. Pułk Piechoty Strzelców Kresowych należące do 11. Karpackiej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. W czasie szturmu Polacy rozbili doszczętnie doborowy Zmotoryzowany Pułk SS-Standarte "Germania", który po sromotnej klęsce, osobistym rozkazem Adolfa Hitlera, wykreślony został z szeregów SS za okrycie hańbą armii niemieckiej. Pułk SS "Germania" powstał w 1934 roku, jako jeden z pierwszych oddziałów formacji i był uważany za jedną z najbardziej elitarnych jednostek w VIII Korpusie Armijnym i w całej niemieckiej armii. Fabularyzowane widowisko oparte jest na wspomnieniach jednego z uczestników bitwy. W pokazie wezmą udział pojazdy bojowe z epoki oraz oryginalna broń artyleryjska. W czasie widowiska pojawi się również motyw przejęcia przez armię polską szyfrogramów niemieckiego wywiadu, który wpisze się w tematykę wykładów tegorocznej edycji Festiwalu Tajemnic.

17:00 Zakończenie festiwalu

11.08.2018 SOBOTA , godz. 19:00-22:00

KOLACJA DEGUSTACYJNA W DAWNEJ KUCHNI HOCHBERGÓW

V piętro Zamku Książ - historyczna kuchnia z czasów rodziny Hochbergów ponownie będzie wypełniona zapachami! 11 sierpnia poznamy smaki Książa. Menu inspirowane kuchnią Louisa Hardouina, nadwornego kucharza rodziny Hochbergów przygotuje dla naszych Gości szef kuchni restauracji Książęca Grzegorz Duda. Wykorzystując produkty regionalne oraz wiedzę na temat historycznych przepisów kulinarnych jednej z najznamienitszych rodzin na Śląsku zabierzemy Państwa w kulinarną podróż szlakiem książęcych smaków.

Ten wyjątkowy wieczór rozpoczniemy od wspaniałej opowieści o życiu rodziny Hochbergów, którą na fotografiach uchwycił Louis Hardouin. Jego zdjęcia możemy oglądać na otwartej w minionym roku wystawie "Książ od kuchni", która zachwyca swoją różnorodnością, autentycznością i swobodą. Jak wyglądała wówczas kuchnia Hochbergów? Jaki był ulubiony deser księżnej Daisy? Dlaczego kuchnia znajdowała się na piątym piętrze zamku? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas kolacji, kiedy to po wieczornym zwiedzaniu usiądziemy do wspólnego stołu i będziemy degustować cztery inspirowane historią potrawy. Wszystko przy lampce wina i pokazie "live cooking" szefa kuchni Grzegorza Dudy.

21:30 - 24:00 - nocne zwiedzanie Tajemnice Zamku - Edycja Specjalna

Są takie miejsca w zamku, które odkryliście zupełnie niedawno i chcemy pokazywać ich światu... W ramach VI Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic najodważniejsi turyści wyruszą w podróż przez mroczne zamkowe pomieszczenia w ramach specjalnej edycji Nocnego Zwiedzania "Zamek Tajemnic". Powiemy o rzeczach, o których nie mówimy głośno i po raz pierwszy w historii pokażemy Wam opuszczone IV piętro w całości. Z pewnością spotkamy tam również książańskich mieszkańców, którzy łakną spotkań z ludźmi. Jeżeli to przeżyjemy i odnajdziemy wyjście z tych ukrytych pomieszczeń to uwierzcie, tej przygody nigdy nie zapomnicie!

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkania z odkrywcami tajemnic, widowiska historyczne, warsztaty antropologiczne, a także pokazy mody historycznej.