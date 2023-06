BBC dopytywała firmę Meta należącą do Zuckerberga o to, czy rzeczywiście może dojść do takiej walki. "Cała historia mówi sama za siebie" - skomentowało biuro prasowe firmy.

Potem 52-letni Musk napisał na Twitterze, że jedyna aktywność fizyczna, jaką się zajmuje, to podrzucanie własnych dzieci do góry i łapanie ich. Zamieścił też krótki filmiki z wylegującymi się na plaży morsami. Jak zauważają media, może to sugerować, że nie traktuje całej wymiany zbyt poważnie.