Ten produkt uwielbiają niemal wszyscy. Czekolada - pierwotnie spożywana w postaci płynnej, dziś pojawia się w najróżniejszych już odsłonach: lodach, ciastkach, piwie czy mydle.. Chociaż z reguły zastanawiamy się "dlaczego warto z niej zrezygnować", badania pokazują, że czekolada może mieć też szereg właściwości prozdrowotnych, a także wpływać na nasz nastrój i libido. Oczywiście - będzie tak tylko wówczas, gdy przy spożywaniu nie zapomnimy o najważniejszej rzeczy - umiarze.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Czekoladę odkryła ludność zamieszkająca obszar dzisiejszego Meksyku.

Trzy tysiące lat temu zauważyła, że z ziaren kakaowca można wyprodukować pyszny i aromatyczny napój. Oprócz kakaowca, używała do tego miodu, wanilii i chilli.

Podróż do Europy

W Europie czekolada pojawiła się późno, bo dopiero w XVI wieku. Wraz z odkryciem nowego lądu przez Krzysztofa Kolumba.

Co ciekawe - przywiezione do Europy nasiona kakaowca nie zachwyciły od razu hiszpańskiego dworu. Był to jednak wynik nie tyle zastrzeżeń co do smaku, co raczej niewiedzy co do tego jak nasiona kakaowca można wykorzystać.

Masowa europejska produkcja czekolady rozpoczęła się w XIX wieku, w Szwajcarii. Dziś krajem słynącym z wytwarzania najwyższej jakości słodyczy pozostaje Belgia. Rocznie, mieszkańcy obu tych krajów spożywają nawet 12 kg czekolady na jedną osobę.

Bogactwo wyboru

Współcześni producenci czekolady oferują nam całe bogactwo w wyborze jej faktury i smaku. Na półkach znajdziemy czekolady gorzkie, deserowe, mleczne, białe, różowe, a także czekolady z dodatkami likierów, owoców czy orzechów.

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze smak będzie szedł w parze z jakością.

Jak wskazują badania, spożywanie czekolady może nieść za sobą szereg korzyści prozdrowotnych, o ile wybieramy odpowiednie jej rodzaje i jemy je w umiarkowanej ilości.

Przy wyborze powinniśmy się więc kierować przede wszystkim zawartością miazgi kakaowej. I tak - najwięcej posiada jej czekolada gorzka, nieco mniej deserowa, a najmniej najpopularniejsza z czekolad - mleczna. Z kolei już zupełnie śladowe ilości miazgi kakaowej posiada czekolada biała.

Poza zawartością miazgi kakaowej, na jakość danej czekolady wpływa także rodzaj i pochodzenie ziaren kakaowca oraz sposób ich obróbki.

Dlaczego warto jeść czekoladę? Jakub Rutka / RMF FM

5 powodów, dla których warto jeść czekoladę

Myśląc o korzyściach pochodzących z jedzenia czekolady, należy przede wszystkim mieć na uwadze czekoladę gorzką. Poniżej przedstawiamy 5 plusów, które mogą wynikać z odpowiedniego włączenia jej w skład naszej diety.

Mniejsze ryzyko chorób serca

Czekolada i jej główny składnik - kakao, może zmniejszyć ryzyko chorób serca. Wszystko dlatego, że flawanole zawarte w ziarnach kakaowych wykazują działanie przeciwutleniające, zmniejszające uszkodzenia komórek związanych z schorzeniami kardiologicznymi.

Flawanole mogą obniżyć także ciśnienie krwi i poprawić funkcjonowanie naczyń.

Badania udowodniły ponadto, że umiarkowane spożywanie czekolady może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka cukrzycy, udaru mózgu czy zawału serca.

Kluczowym słowem pozostaje tu jednak - umiarkowanie. Zbyt duży udział czekolady w naszej diecie może wprost przeciwnie - przyczynić się nie tylko do wzrostu masy ciała, ale też stać się ryzykiem nadciśnienia, chorób serca i cukrzycy.

Źródło żelaza i magnezu

Czekolada jest produktem bogatym w żelazo. To bardzo ważny składnik naszej diety. Wchodząc w skład hemoglobiny, zapewnia transport tlenu do każdej z komórek i jej prawidłowe funkcjonowanie.

Okazuje się, że za sprawą wysokiej zawartości żelaza w gorzkim kakao, jego 100 g może dostarczać nam nawet 150% dziennego zapotrzebowania na tej składnik.

Innym, niezwykle istotnym pierwiastkiem, którego źródłem może stać się czekolada, jest magnez. Zapewnia on prawidłową pracę mięśni i układu nerwowego oraz termoregulację organizmu. Gorzka czekolada dostarcza ten pierwiastek w wysokości nawet 50% dziennego zapotrzebowania.

Opóźnia starzenie się

Czekolada gorzka to bogactwo polifenoli. Zawarte w niej epikatechiny, katechiny i proantocyjanidy chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Dzięki temu zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia, nowotworów oraz chorób neurodegradacyjnych i opóźniają procesy starzenia się komórek.

Czekolada będąc też naturalnym źródłem miedzi może wywierać wpływ na proces usuwania wolnych rodników.

Libido

Nie bez powodu w niemiecko-amerykańskim thrillerze z 1997 roku, pt. "Adwokat diabła" padło zdanie: Biochemia dowodzi, że nie ma różnicy pomiędzy miłością a dużą tabliczką czekolady.

Rzeczywiście - czekolada może mieć niezwykły wpływ na życie miłosne. Już sam smak i aromat posiada możliwość pobudzania zmysłów.

Co więcej, czekolada zawiera substancje o działaniu psychoaktywnym. To między innymi: fenyloetyloamina, anandamin, teobromina i kofeina. Zjedzenie czekolady zwiększa poziom hormonu szczęścia - dopaminy w mózgu, a tym samym zwiększa ochotę na seks.

Kondycja skóry

Korzystny wpływ czekolady możemy odkryć nie tylko dzięki jedzeniu.

Coraz popularniejsze masaże czekoladą, pokazują, że jej zalety widoczne są także w przypadku nakładania jej na skórę.

Szczególnie poleca się ją osobom ze skłonnością do skóry suchej, szorstkiej lub łuszczącej się. Dzięki działaniom nawilżającym, natłuszczającym oraz odżywczym - poprawia koloryt skóry, ujędrnia nią oraz wpływa odmładzająco.

Masaż czekoladę przyczynia się ponadto do poprawy naszego ogólnego samopoczucia. Podnosi poziom endorfin, relaksuje, a co ważne - reguluje przy tym pracę układu odpornościowego. Jego wpływ jest o tyle istotny, że zaleca się go nawet w przypadku terapii pooperacyjnej.