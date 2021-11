Andrzej to jedno z trzech najpopularniejszych męskich imion w Polsce. Nosi je ponad 563 554 mężczyzn i dokładnie tylu dziś ma imieniny – informuje wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Zwrócono uwagę, że 45 kobiet ma na imię Andrzeja. Minionej nocy świętowaliśmy Andrzejki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wynika z danych portalu dane.gov.pl, na które powołała się Kancelaria Premiera Rady Ministrów, 563 554 mężczyzn w Polsce ma na imię Andrzej. To trzecie miejsce wśród najpopularniejszych w naszym kraju imion męskich. Pierwsze miejsce zajmuje Piotr (697 738), a drugie Krzysztof (654 442).

Za Andrzejem plasują się natomiast: Tomasz (540 578), Paweł (511 163) i Jan (503 920).

W informacji wydziału Promocji Polityki Cyfrowej KPRM zwrócono uwagę, że istnieje też żeńska forma Andrzeja - nosi je obecnie 45 kobiet.

Nieco inaczej ma się popularność Andrzejów, jeśli weźmiemy pod lupę imiona nadawane nowonarodzonym dzieciom. W pierwszej połowie tego roku imię Andrzej znalazło się dopiero na 103. miejscu. Nazwano tak 92 chłopców.

Andrzej przegrywa z popularnymi od lat imionami takimi, jak: Antoni (3 862 dzieci), Jan (3 535), Aleksander (3 353), Franciszek (3 252), czy Jakub (3 236).

Nazwiska

Nazwisko Andrzejewski lub Andrzejewska nosi 12 120 mężczyzn i 12 427 kobiet. Inne nazwiska kojarzące się z Andrzejem to: Andrzejczak - 4 099 mężczyzn i 4 185 kobiet, Andrzejak (1 726 panów i 1 787 pań), Andrzejczyk (1 166 mężczyzn i 1 184 kobiet), Andrzejczuk (542 panów i 528 kobiet), Andrzejuk (479 mężczyzn i 488 kobiet) i Andrzejewicz (117 panów i 114 pań) - wynika z dane.gov.pl.

Jeśli chodzi o nazwy miejscowości, to Andrzejewo znajduje się m.in. w Wielkopolsce i na Mazowszu. Z kolei na Lubelszczyźnie - Stary Andrzejów.

Andrzejki 2021

Minionej nocy świętowaliśmy Andrzejki. To nieformalne, stałe święto wypadające w noc z 29 na 30 listopada (w 2021 roku była to noc z poniedziałku na wtorek). W ten sposób obchodzone są wypadające w ostatni dzień miesiąca imieniny świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Święty Andrzej jest także patronem miłości i zamążpójścia.



Andrzejki wiązane są przede wszystkim z charakterystycznymi wróżbami, np. z wosku. Tradycyjnie wróżyły sobie niezamężne kobiety, które miały dowiedzieć się, co czeka je w miłości. Obecnie formuła święta nieco się zmieniła: to przede wszystkim pretekst, by dobrze się bawić.