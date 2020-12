9-letni Ryan Kaji otwiera listę osób mających największe zarobki na YouTube. Sięgają 29,5 mln dolarów. W serwisie internetowym, którego użytkownicy mogą umieszczać i oglądać filmy wideo chłopiec ma 12,2 mld określających popularność wyświetleń i 41,7 mln abonentów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Miarą sukcesu małego Amerykanina pochodzącego z wietnamsko-japońskiej rodziny są nie tylko zarobki i wyświetlenia, ale też fakt, że został pierwszą gwiazdą YouTube, która doczekała się "swojego" balonu przedstawiającego go jako superbohatera podczas słynnej nowojorskiej parady domu handlowego Macy's w Święto Dziękczynienia.

Był to chwyt marketingowy, a zarazem ekscytujący moment dla dzieci, które oglądały filmy Kajiego przedstawiające eksperymenty naukowe zrób to sam, rodzinne historie i recenzje nowych zabawek - podkreśla Forbes.



Jak zaznaczył magazyn, większość dochodów chłopca pochodzi z umów licencyjnych obejmujących ponad 5000 produktów. Od dekoracji sypialni i figurek po maski i krótkofalówki. Prezentuje je na kanale dla dzieci You Tube zwanym "Ryan’s World". Występuje tam z mamą.



Ryan Kaji, jest na czele gwiazd YT już trzeci rok z rzędu. Na filmach wideo recenzuje zabawki. Ma też własną linię markowych towarów m.in. plecaki i pastę do zębów. Doczekał się w telewizji Nickelodeon serialu nazwanego Ryan’s Mystery Playdate.



"Forbes" zwraca uwagę, że większość zarobków gwiazd YouTube pochodzi z reklam generowanych przez ich filmy w YouTube. Odwołują się przede wszystkich do ludzi młodych lub przynajmniej z młodzieńczym poczuciem humoru. Najwięcej dochodów przynoszą filmy przyjazne rodzinie, produkowane w języku angielskim i dłuższe niż osiem minut.



Jak wynika z badań niemieckiej firmy Statista specjalizującej się w gromadzeniu danych rynkowych i konsumenckich YouTube ogląda 77 proc. amerykańskich internautów w wieku od 15 do 25 lat.



Na drugim miejscu 20-latek. Wydał 600 tys. dolarów do filmiku z pokazem sztucznych ogni

Najgroźniejszym rywalem Ryana jest 20-letni Amerykanin Jimmy Donaldson znany jako MrBeast. Zarobił 24 mln dolarów, ma w sumie 3 mld wyświetleń i 47,8 mln abonentów. Wsławił się m.in. przygotowaniem kosztem 600 tys. dolarów w Święto Niepodległości 4 lipca filmu wideo z pokazem sztucznych ogni.



Do najważniejszych atrakcji należało wystrzelenie około 100 rakiet przymocowanych do manekina, wysadzenie w powietrze toyoty i zdetonowanie najdroższego fajerwerku na świecie z ważącego 200 kg urządzenia wartości 160 tys. dolarów - wyliczał "Forbes", dodając, że ekipa MrBeasta musiała się skonsultować z Federalną Administracją Lotnictwa Cywilnego (FAA), aby nie zakłócić ruchu lotniczego. Jedenastominutowy film miał prawie 60 mln wyświetleń.



Jedyną kobietą w zestawieniu... 10-latka

Jedyną przedstawicielką kobiet wśród 10 najlepiej opłacanych na YouTube gwiazd jest sześcioletnia Rosjanka "Nastia" - Anastasija Radzinskaja. Na swym kanale przedstawia filmy, na których bawi się z ojcem klockami Lego, wykonuje prace domowe i mówi o wirusach.



Filmy są kolorowe, wyraziste z niezbyt skomplikowanym słownictwem, co czyni je idealnymi dla maluchów na całym świecie - ocenia "Forbes".



Dochody mieszczącej się na siódmym miejscu listy "Nasti" wynoszą 18,5 mln dolarów, ma w sumie 39 mld wyświetleń i 190,6 mln abonentów.



W przeciwieństwie do innych przedstawicieli świata mediów cierpiących z powodu zastoju wywołanego pandemią, YouTube jest główną atrakcją dla ludzi, którzy utknęli w domu nudząc się zamknięciu - zauważył ekonomiczny magazyn.