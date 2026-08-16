Zapomnij o kolacji o 18:00. Dietetycy wskazują zupełnie inną porę

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Zasada, że ostatni posiłek należy zjeść najpóźniej o godzinie 18:00, to jeden z największych i najczęściej powtarzanych mitów dietetycznych. W rzeczywistości sztywne trzymanie się tej ramy czasowej może przynieść więcej szkody niż pożytku dla Twojego zdrowia i snu. O której godzinie naprawdę powinna lądować na stole kolacja i co warto na nią przygotować, by rano obudzić się wypoczętym? Wyjaśniamy, jak zaplanować idealny wieczorny jadłospis.

Zbliża się wieczór, a Ty zastanawiasz się, kiedy najlepiej zjeść kolację, by zadbać o zdrowie, spokojny sen i dobrą sylwetkę? Odpowiednia pora ostatniego posiłku to temat, który budzi wiele wątpliwości.

Mit godziny 18:00. Dlaczego ta zasada nie działa u każdego?

Przekonanie, że kolację należy spożywać najpóźniej o godzinie 18:00, jest jednym z najczęściej powtarzanych mitów dotyczących zdrowego odżywiania. W rzeczywistości nie ma jednej, uniwersalnej godziny, która sprawdzi się w przypadku wszystkich osób. Kluczowe znaczenie ma tutaj indywidualny rytm dobowy i to, o której godzinie planujemy położyć się spać.

Specjaliści rekomendują, by ostatni posiłek zjeść na około 2-3 godziny przed snem. Taki odstęp pozwala układowi trawiennemu spokojnie rozpocząć procesy trawienne, co minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak zgaga, uczucie przepełnienia, odbijanie czy ból brzucha.

Jeśli zazwyczaj zasypiamy po godzinie 22:00, kolacja o 20:00 będzie odpowiednim wyborem. W przypadku wcześniejszego pójścia spać, warto rozważyć wcześniejsze spożycie ostatniego posiłku.

Późny powrót do domu? Oto co zrobić, gdy minie idealna pora

Wielu z nas żyje w pośpiechu i nie zawsze udaje się zjeść kolację o zalecanej godzinie. Czy w takiej sytuacji lepiej zrezygnować z ostatniego posiłku? Okazuje się, że głodny organizm również nie sprzyja zdrowiu i jakości snu. Zbyt długi post przed snem może powodować rozdrażnienie, utrudniać zasypianie, a nawet prowadzić do nocnych wybudzeń.

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Jeśli nie zdążyliśmy zjeść kolacji wcześniej, warto postawić na lekkostrawny, niezbyt kaloryczny posiłek, który nie obciąży żołądka, ale pozwoli spokojnie zasnąć. Ważne, by unikać potraw smażonych, tłustych, ostrych i słodkich, które mogą pobudzić przewód pokarmowy i utrudnić regenerację w nocy.

Wieczorne menu na dobry sen. Tych produktów szukaj w lodówce

Wieczorny posiłek powinien być sycący, ale lekki, aby nie przeciążać układu pokarmowego tuż przed snem. Warto postawić na produkty bogate w białko i błonnik, które zapewnią uczucie sytości, a jednocześnie nie będą zalegać w żołądku. Do polecanych składników kolacji należą:

jajka,

chudy drób,

ryby,

chudy nabiał (np. jogurt naturalny, twaróg),

warzywa,

kasza,

pełnoziarniste pieczywo.

Tak skomponowany posiłek dostarczy niezbędnych składników odżywczych, a jednocześnie nie spowoduje uczucia ciężkości.

Atak głodu tuż przed snem? Nie panikuj, wybierz te przekąski

Zdarza się, że mimo zjedzonej kolacji, przed snem odczuwamy lekki głód. W takiej sytuacji nie warto sięgać po wysokokaloryczne przekąski. Zamiast tego dobrym wyborem będzie niewielka porcja jogurtu naturalnego, jajko na twardo lub kilka łyżek owsianki.

Takie dodatki są lekkostrawne i pomogą zaspokoić głód bez negatywnego wpływu na jakość nocnego wypoczynku.

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Magia rutyny. Jak stałe pory posiłków zmieniają metabolizm

Wypracowanie stałych godzin spożywania posiłków, w tym kolacji, pomaga utrzymać prawidłowe nawyki żywieniowe i wspiera funkcjonowanie organizmu. Regularność pozwala lepiej kontrolować apetyt i zmniejsza ryzyko sięgania po niezdrowe przekąski późnym wieczorem. Warto więc zadbać o rutynę również w kontekście ostatniego posiłku dnia.

