Wyjątkowy dzień dla katolików. Dotyczy każdego wiernego

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W Kościele katolickim, w przypadające 2 sierpnia święto Matki Bożej Anielskiej, każdy wierny może uzyskać odpust zupełny, tzw. Porcjunkuli. Aby tego dostąpić, trzeba odwiedzić jakikolwiek kościół, jednocześnie spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania odpustu. Przywilej ten sięga czasów św. Franciszka z Asyżu.

Dlaczego w święto Matki Bożej Anielskiej każdy wierny może uzyskać odpust zupełny?

Każdy, kto 2 sierpnia nawiedzi kościół, spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania odpustu, zyskuje odpust zupełny porcjunkuli.

Nazwa porcjunkula (łac. – skrawek gruntu) odnosi się do małego benedyktyńskiego Kościółka Matki Bożej Anielskiej. Powstał on w IX w. i pierwotnie był pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata. Obecnie znajduje się on wewnątrz zbudowanej w XVI w. w Asyżu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej.



W XIII w. będący w ruinie kościółek otrzymał od benedyktynów św. Franciszek z Asyżu. Zimą z 1207 r. na 1208 r. odbudował go własnymi rękami i tam zamieszkał.

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Według jego relacji w 1216 r. objawili mu się Jezus i Maryja w otoczeniu aniołów i mieli mu obiecać, że chrześcijanin, który nawiedzi kościółek od zachodu słońca 1 sierpnia do zachodu słońca 2 sierpnia, dostąpi łaski odpustu zupełnego, tj. odpuszczenia kar za wszystkie swoje grzechy. Warunkiem miało być, że wcześniej szczerze się z nich wyspowiada, otrzymując ważne sakramentalne rozgrzeszenie.



Na prośbę Franciszka przywilej ten zatwierdził papież Honoriusz III. W 1480 r. papież Sykstus IV rozciągnął go na wszystkie kościoły franciszkanów i klarysek. Ostatecznie w 1911 r. papież Pius X rozszerzył przywilej na wszystkie kościoły parafialne.



Kongregacja Odpustów 3 marca 1952 r. wydała dekret rozszerzający przywilej odpustu zupełnego toties quoties na 2 sierpnia lub w najbliższą niedzielę dla wszystkich kościołów i kaplic, nawet półpublicznych. Ponowił to papież Paweł VI konstytucją apostolską „Indulgentiarium doctrina” w 1967 r.

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Specjalny dekret Watykanu

Z okazji trwającego jubileuszu 800. rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu Watykan wydał dekret, na mocy którego odpust może uzyskać każdy wierny, „który z sercem wolnym od przywiązania do grzechu, weźmie udział w Roku Świętego Franciszka, nawiedzając w formie pielgrzymki jakikolwiek kościół klasztorny franciszkanów lub miejsce kultu w dowolnej części świata poświęcone św. Franciszkowi bądź z nim związane z jakiejkolwiek przyczyny, i tam pobożnie uczestniczyć będzie w obrzędach jubileuszowych albo spędzi odpowiedni czas na pobożnej medytacji, zanosząc do Boga modlitwy, aby – na wzór św. Franciszka – w sercach rodziły się uczucia chrześcijańskiej miłości bliźniego i autentyczne pragnienia zgody i pokoju między narodami, kończąc modlitwą »Ojcze nasz«, »Wierzę w Boga« oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny, św. Franciszka z Asyżu, św. Klary i wszystkich świętych Rodziny Franciszkańskiej”.



Z kolei osoby w podeszłym wieku, chorzy i ci, którzy się nimi opiekują, mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i z zamiarem wypełnienia zwykłych trzech warunków tak szybko, jak to będzie możliwe, jeśli duchowo zjednoczą się z obchodami jubileuszowymi, ofiarując Bogu swoje modlitwy i cierpienie.

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Papież Leon XIV podkreśla znaczenie pokoju

Rok Jubileuszowy św. Franciszka z Asyżu zakończy się 10 stycznia 2027 r. W specjalnym liście z okazji obchodów papież Leon XIV przestrzegł przed myśleniem, iż pokój można zbudować wyłącznie ludzkimi siłami. Zaznaczył, że z darem pokoju od Boga człowiek powinien każdego dnia współpracować.



Zwrócił uwagę, że franciszkańska wizja pokoju nie ogranicza się do relacji między ludźmi, ale obejmuje całe stworzenie.

Pokój z Bogiem, pokój między ludźmi i pokój ze stworzeniem są nieodłącznymi wymiarami jednego wezwania do powszechnego pojednania – wskazał papież Leon XIV.

Kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu św. Pius X podniósł 11 kwietnia 1909 r. do godności bazyliki patriarchalnej i papieskiej.