Wygląda jak z horroru i „krwawi”. Jeśli zobaczysz go w lesie, nawet nie dotykaj

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Choć większość z nas rusza jesienią do lasu w poszukiwaniu podgrzybków czy kurek, natura ma w zanadrzu o wiele większe niespodzianki. Kolczakówka piekąca to prawdziwy święty Graal dla miłośników przyrody. Ten niezwykły, „krwawiący” grzyb przypomina deser z malinowym syropem, ale jego potoczna nazwa – „ząb diabła” – nie wzięła się znikąd. Poznaj bliżej ten fascynujący gatunek, który w Polsce znajduje się pod ścisłą ochroną.

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Kolczakówka piekąca (Hydnellum peckii) to jeden z najbardziej niezwykłych i charakterystycznych grzybów, jakie można spotkać w polskich lasach. Młode owocniki tego gatunku wyglądają niczym porcja bitej śmietany skropiona gęstym, czerwonym syropem – efekt uzyskiwany dzięki intensywnym, krwistoczerwonym kroplom cieczy, które pojawiają się na powierzchni kapelusza. To zjawisko, nazywane „krwawieniem” grzyba, sprawia, że trudno przejść obok niego obojętnie.

Z wiekiem kapelusz kolczakówki ciemnieje, przybierając barwy szarobrązowe, a nawet niemal czarne. Z powierzchni znikają wtedy charakterystyczne krople, jednak grzyb wciąż wyróżnia się spośród innych gatunków – również dzięki spodniej stronie kapelusza, na której zamiast blaszek czy rurek znajdują się długie, cienkie kolce.

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Piekący smak i bolesne podrażnienia. Dlaczego lepiej go nie dotykać?

Mimo swojego niezwykłego wyglądu, kolczakówka piekąca nie nadaje się do spożycia. Jej miąższ jest twardy, gorzki, a w smaku wyraźnie piekący. Po uszkodzeniu grzyb może wydzielać nieprzyjemny zapach. Co ważne, kontakt z owocnikiem może podrażniać skórę, zwłaszcza u osób wrażliwych. Spożycie kolczakówki może także prowadzić do dolegliwości żołądkowych.

Gatunek ten nie jest trujący w klasycznym tego słowa rozumieniu, ale ze względu na swoje właściwości zaliczany jest do grzybów niejadalnych. Pod żadnym pozorem nie należy go próbować ani „testować” – nawet niewielka ilość może wywołać niepożądane reakcje.

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Kolczakówka piekąca preferuje lasy iglaste, zwłaszcza bory sosnowe oraz wrzosowiska i piaszczyste polany. Najlepiej rozwija się na ubogich, kwaśnych glebach, a jej obecność jest często związana z mikoryzą z sosną i świerkiem. W Polsce jest to gatunek skrajnie rzadki – najwięcej stanowisk odnotowano w rejonie Babiej Góry, Tatrach, Puszczy Białowieskiej, Borach Tucholskich oraz w górach: Beskidach, Bieszczadach i Sudetach.

Kolczakówka piekąca - rzadki grzyb o wyjątkowym wyglądzie / Shutterstock

Na świecie kolczakówka piekąca występuje na półkuli północnej – w Ameryce Północnej (głównie na wybrzeżach Pacyfiku i Alasce), a także w wielu krajach Europy, takich jak Niemcy, Włochy, Szkocja, Skandynawia, Holandia czy Czechy. W ostatnich latach odkryto ją również w Iranie i Korei, co poszerza jej zasięg także na Azję. Niestety, w niektórych regionach liczba stanowisk maleje, co może być związane ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska.

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Nazwa łacińska Hydnellum peckii wywodzi się od greckiego słowa „hydnum”, oznaczającego grzyb lub „gąbczastą roślinę”, a także od nazwiska amerykańskiego mykologa Charlesa Hortona Pecka. Polska nazwa rodzajowa „kolczakówka” nawiązuje do charakterystycznych kolców na spodzie kapelusza, na których powstają zarodniki. W języku angielskim funkcjonuje kilka określeń, takich jak „strawberries and cream”, „bleeding tooth fungus” czy „Devil’s tooth” – wszystkie podkreślają niezwykły, przyciągający wzrok wygląd tego grzyba.

W Polsce występuje kilka innych kolczakówek, jednak większość z nich prezentuje się zupełnie inaczej i nie posiada tak widowiskowych cech jak kolczakówka piekąca.

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Kolczakówka piekąca jest w Polsce gatunkiem pod ścisłą ochroną. Ze względu na swoją rzadkość i unikatowy charakter, nie wolno jej zbierać ani niszczyć.

Jeśli podczas grzybobrania napotkacie ten niezwykły okaz, najlepiej ograniczyć się do podziwiania go w naturalnym środowisku i ewentualnie wykonania pamiątkowego zdjęcia.