Większość turystów po prostu go mija. Legenda głosi, że to magiczne serce Londynu

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Mijają go tysiące ludzi dziennie, ale mało kto zwraca na niego uwagę. Przy jednej z najruchliwszych ulic Londynu, zamknięty w szklanej gablocie, spoczywa London Stone (znany także jako Kamień Londyński albo Kamień Brutusa). Choć wygląda jak zwykły blok wapienia, od wieków wierzy się, że to właśnie od niego zależą losy całej brytyjskiej stolicy. Poznaj historię mitycznego serca miasta, które przetrwało wielki pożar, wojenne bombardowania i do dziś rozpala wyobraźnię badaczy.

Niepozorny świadek z Cannon Street

Przy 111 Cannon Street, w ścianie nowoczesnego budynku, znajduje się London Stone – niepozorny blok wapienia o wymiarach 53 cm x 43 cm x 30 cm. Dziś zabezpieczony szklaną szybą i opatrzony informacyjną tabliczką, przez wieki był niemym świadkiem historii miasta. Choć jego obecność w tym miejscu sięga czasów rzymskich, a może nawet wcześniejszych, tak naprawdę niewiele wiadomo o jego pierwotnym przeznaczeniu.

Kamień Londyński pojawia się w dokumentach już w XII wieku, a przez kolejne stulecia narastały wokół niego legendy. Wierzono, że jest to starożytny ołtarz druidów, rzymski kamień milowy, a nawet magiczny talizman chroniący miasto przed zagładą. Jedna z najbardziej znanych historii głosiła, że przemieszczenie lub zniszczenie kamienia może przynieść Londynowi nieszczęście.

Od rzymskich czasów do narodowych mitów

Według niektórych teorii Kamień Londyński mógł być częścią monumentalnej rzymskiej budowli, która w starożytności znajdowała się na terenie dzisiejszego City. Inni sugerują, że był on centralnym punktem siatki nowych ulic wytyczonych po odbudowie miasta przez króla Alfreda w IX wieku. To właśnie wtedy miał otrzymać swoją nazwę – „Lundene Stane” w staroangielskim.

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W średniowieczu kamień stał się elementem miejskiego krajobrazu. W 1450 roku Jack Cade, przywódca buntu przeciwko Henrykowi VI, uderzył mieczem w Kamień Londyński i ogłosił się panem miasta. Opowieść ta została spopularyzowana przez Szekspira, który w swoim dramacie „Henryk VI, część 2” uczynił z kamienia symbol władzy i centrum wydarzeń.

Kamień na walizkach, czyli burzliwe wędrówki reliktu

Kamień Londyński nie zawsze znajdował się w tym samym miejscu. W ciągu wieków był wielokrotnie przenoszony – najpierw w związku z zagrożeniem dla ruchu ulicznego, później w wyniku zniszczeń podczas wielkiego pożaru Londynu w 1666 roku oraz bombardowań w czasie II wojny światowej. Po zburzeniu kościoła św. Swituna, przy którym przez lata się znajdował, kamień trafił do ściany biurowca z lat 60. XX wieku. W 2016 roku, na czas przebudowy budynku, został tymczasowo przeniesiony do Muzeum Londynu, by w 2018 roku powrócić na swoje miejsce – tym razem w nowoczesnej gablocie.

Co o kamieniu mówi współczesna nauka?

Próby wyjaśnienia pochodzenia Kamienia Londyńskiego często prowadziły do powstawania kolejnych legend. Jedna z nich głosi, że był to starożytny ołtarz druidów, na którym składano ofiary. Inna mówi o tym, że kamień wyznaczał centrum rzymskiego Londynu, a od niego liczono wszystkie odległości w prowincji. Pojawiły się także przekazy o królewskich ceremoniach, w trakcie których władcy przejmowali władzę nad miastem właśnie przy tym kamieniu.

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W rzeczywistości jednak nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie tych teorii. Materiał, z którego wykonano Kamień Londyński – oolitowy wapień – rzeczywiście był używany przez Rzymian, ale także w czasach saksońskich i średniowiecznych. Wiadomo, że kamień był ważnym punktem orientacyjnym, a jego obecność w miejskim krajobrazie inspirowała rozmaite opowieści.

Magiczna linia mocy i mityczni strażnicy

W XIX wieku zaczęła krystalizować się legenda o magicznej roli bloku wapienia. Według niej bezpieczeństwo i dobrobyt miasta zależy od obecności kamienia w jego centrum. Miał być on brytyjskim odpowiednikiem palladionu – mitycznego posągu Ateny, który chronił Troję. Wspominano także o Kamieniu Brutusa, rzekomo przywiezionym przez legendarnego założyciela Brytanii.

Z biegiem lat pojawiły się także inne mity: o „strażnikach kamienia”, o magicznej roli burmistrza Londynu, a nawet o geomantycznych liniach mocy, których sercem miał być Kamień Londyński. Te opowieści znalazły swoje odbicie w literaturze fantasy i miejskich legendach, czyniąc z kamienia ważny punkt londyńskiej tożsamości.

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Fascynujący relikt w cieniu drapaczy chmur

Obecnie Kamień Londyński można zobaczyć przy 111 Cannon Street – tuż obok miejsca, gdzie prawdopodobnie stał od wieków. Przechowywany jest w szklanej gablocie, a obok zamieszczono tabliczki informacyjne, także w systemie Braille’a. Choć dla większości przechodniów to tylko niepozorny fragment wapienia, dla miłośników historii i miejskich legend stanowi fascynujący relikt przeszłości.

Tajemnica Kamienia Londyńskiego pozostaje nierozwiązana. Naukowcy wciąż nie są zgodni co do jego pochodzenia i pierwotnej funkcji. Jedno jest pewne – przez wieki był nie tylko świadkiem, ale i uczestnikiem historii Londynu.