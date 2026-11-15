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Tych owoców i warzyw nigdy nie podawaj psu ani kotu. Lista zakazanych produktów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 15 listopada (10:42)

Owoce i warzywa nie powinny stanowić podstawy diety psa ani kota, ale odpowiednio dobrane świetnie sprawdzą się jako zdrowe urozmaicenie. Kluczowe jest jednak rozróżnienie między tym, co służy zwierzętom, a tym, co może wywołać u nich groźne zatrucie. Przygotowaliśmy czytelną listę bezpiecznych przekąsek oraz produktów zakazanych, o których musi pamiętać każdy opiekun.

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Tych owoców i warzyw nigdy nie podawaj psu ani kotu. Lista zakazanych produktów
Zobacz, jakie owoce i warzywa bezpiecznie podasz swojemu pupilowi /Shutterstock
  • Owoce i warzywa mogą stanowić zdrowe urozmaicenie diety psa i kota, ale nie powinny być jej podstawą.
  • Oba gatunki potrzebują głównie mięsa i specjalistycznych karm zbilansowanych pod kątem ich potrzeb żywieniowych.
  • W tym artykule znajdziesz listę owoców i warzywch, których podawania zwierzętom należy unikać.
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Smaczny dodatek, ale nie podstawa. Dlaczego pies i kot potrzebują głównie mięsa?

Choć owoce i warzywa są bogate w witaminy i składniki odżywcze, nie powinny stanowić głównego elementu diety kotów i psów. Zarówno koty, jak i psy to zwierzęta, których układ trawienny jest przystosowany przede wszystkim do pokarmów pochodzenia zwierzęcego. 

Specjalistyczne karmy dla zwierząt są zbilansowane tak, by zapewniać im wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Owoce i warzywa mogą być jedynie okazjonalną, niewielką przekąską.

Co może jeść kot? Lista bezpiecznych owoców i zasady ich podawania

Koty mogą spożywać niektóre owoce, jednak zawsze należy zachować umiar. Bezpieczne dla nich są m.in. jabłka (bez ogonków i pestek), banany, mango, truskawki, świeży ananas, jagody, melony i gruszki. 

Podając kotu owoc, trzeba go dokładnie umyć, obrać ze skórki i pokroić na drobne kawałki. Pestki, ogonki i twarde części należy bezwzględnie usunąć – mogą być nie tylko trudne do strawienia, ale również toksyczne.

Warto pamiętać, że koty są mięsożerne, a ich organizm nie przyswaja wszystkich składników odżywczych obecnych w owocach i warzywach. Dlatego tego typu przekąski powinny być podawane bardzo rzadko i w małych ilościach.

 

Zdrowe przekąski dla psa. Jakie owoce i warzywa warto wrzucić do miski?

Psy mają nieco bardziej elastyczny układ trawienny niż koty, ale również w ich przypadku owoce i warzywa powinny być tylko dodatkiem do diety. 

Do bezpiecznych owoców należą: jabłka (bez pestek), banany, maliny, truskawki, borówki, arbuz, żurawina, mango, ogórek, pomarańcze oraz brzoskwinie (po usunięciu pestki). Wszystkie owoce należy dokładnie umyć i pokroić na małe kawałki.

Wśród warzyw, które psy mogą bezpiecznie spożywać, znajdują się brokuły, gotowane brukselki, marchew, seler, fasolka szparagowa i groszek. Warzywa również należy dokładnie umyć i pokroić na drobne części, aby pies mógł je łatwo przeżuć i strawić.

Tego nigdy nie podawaj pupilowi. Lista owoców i warzyw toksycznych dla zwierząt

 

Nie wszystkie owoce i warzywa są bezpieczne dla psów i kotów. Do szczególnie niebezpiecznych należą:

  • Awokado – zawiera persyn, toksynę powodującą wymioty i biegunkę.
  • Czereśnie – pestki i cała roślina zawierają cyjanek, który może powodować poważne zatrucia.
  • Winogrona i rodzynki – nawet niewielka ilość może doprowadzić do niewydolności nerek.
  • Cebula, czosnek, por, szczypiorek – mogą prowadzić do uszkodzenia czerwonych krwinek, wymiotów, biegunki i bólu brzucha.
  • Owoce cytrusowe (pomarańcze, cytryny, limonki, grejpfruty) – mogą wywoływać podrażnienie żołądka.
  • Zielone części pomidora – zawierają solaninę, która jest toksyczna dla zwierząt.
  • Szparagi – nie są toksyczne, ale na surowo są zbyt twarde, a po ugotowaniu tracą większość wartości odżywczych.
  • Grzyby – mogą być śmiertelnie trujące. Bezpieczne są jedynie pieczarki ze sklepu, pod warunkiem umycia lub ugotowania.

Dodatkowo, nie zaleca się podawania zwierzętom owoców z puszki ze względu na obecność syropów i konserwantów, które mogą zaszkodzić zdrowiu pupila.

Pies lub kot zjadł zakazany produkt? Zobacz, jak rozpoznać zatrucie i szybko zareagować

Jeśli podejrzewasz, że Twój pies lub kot zjadł niebezpieczny owoc lub warzywo, natychmiast zanotuj, co i w jakiej ilości zostało zjedzone, a następnie skontaktuj się z weterynarzem. 

Objawy zatrucia mogą obejmować wymioty, biegunkę, trudności w oddychaniu, rozszerzone źrenice czy zaczerwienienie dziąseł. Szybka reakcja może uratować życie zwierzęcia.


Źródło: RMF24
Tagi: pies kot

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