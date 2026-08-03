Trzeci najmniejszy kraj świata oficjalnie zmienia swoją nazwę

RMF24

Jedno z najmniejszych państw świata oficjalnie zmieniło nazwę - dotychczasowe Nauru będzie odtąd funkcjonować jako Republika Naoero. Decyzję podjął parlament, wskazując na potrzebę podkreślenia miejscowej tożsamości i odejścia od nazewnictwa z czasów kolonialnych.

Jedna z plaż na Nauru, zdjęcie z lutego 2019 roku; fot. Robert Szymanski

Jedna z plaż na Nauru, zdjęcie z lutego 2019 roku; fot. Robert Szymanski / Shutterstock

Prezydent David Adeang przekazał w mediach społecznościowych, że pierwotnie rozważano referendum w sprawie zmiany nazwy. Ostatecznie władze zrezygnowały jednak z głosowania.

Jak wyjaśnił, określenie „Naoero” jest nadal używane przez mieszkańców, znajduje się na godle państwa i pozostaje zgodne z konstytucją. W tej sytuacji - jego zdaniem - przeprowadzenie referendum nie było potrzebne.

Nazwa dostosowana do europejskiej wymowy

Według władz nazwa „Nauru”, znana dotąd na arenie międzynarodowej, została rozpowszechniona w okresie kolonialnym. Miała wynikać z trudności Europejczyków z wymówieniem rodzimego słowa „Naoero”.

David Adeang podkreślił, że decyzja nie jest politycznym gestem. Jak zaznaczył, ma służyć „ochronie dziedzictwa przodków i wzmocnieniu przyszłości kolejnych pokoleń”.

Zmianę nazwy uznały już Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także m.in. Australia, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone.

Trzecie najmniej ludne państwo świata

Naoero leży na Oceanie Spokojnym. W przeszłości wyspa była kolonią niemiecką, a później znalazła się pod zarządem Australii. Niepodległość uzyskała w 1968 roku.

Państwo liczy około 12 tysięcy mieszkańców i jest trzecim najmniej ludnym krajem świata. To także trzeci najmniejszy kraj na Ziemi - po Watykanie i Monako.