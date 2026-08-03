Trzeci najmniejszy kraj świata oficjalnie zmienia swoją nazwę

Prezydent David Adeang przekazał w mediach społecznościowych, że pierwotnie rozważano referendum w sprawie zmiany nazwy. Ostatecznie władze zrezygnowały jednak z głosowania.
Jak wyjaśnił, określenie „Naoero” jest nadal używane przez mieszkańców, znajduje się na godle państwa i pozostaje zgodne z konstytucją. W tej sytuacji - jego zdaniem - przeprowadzenie referendum nie było potrzebne.
Nazwa dostosowana do europejskiej wymowy
Według władz nazwa „Nauru”, znana dotąd na arenie międzynarodowej, została rozpowszechniona w okresie kolonialnym. Miała wynikać z trudności Europejczyków z wymówieniem rodzimego słowa „Naoero”.
David Adeang podkreślił, że decyzja nie jest politycznym gestem. Jak zaznaczył, ma służyć „ochronie dziedzictwa przodków i wzmocnieniu przyszłości kolejnych pokoleń”.
Zmianę nazwy uznały już Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także m.in. Australia, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone.
Trzecie najmniej ludne państwo świata
Naoero leży na Oceanie Spokojnym. W przeszłości wyspa była kolonią niemiecką, a później znalazła się pod zarządem Australii. Niepodległość uzyskała w 1968 roku.
Państwo liczy około 12 tysięcy mieszkańców i jest trzecim najmniej ludnym krajem świata. To także trzeci najmniejszy kraj na Ziemi - po Watykanie i Monako.