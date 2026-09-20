Trwa Oktoberfest. Ceny piwa sporo wyższe, ale chętnych do świętowania nie brakuje

RMF24

W weekend na monachijskiej Theresienwiese rozbrzmiał tradycyjny okrzyk „O’zapft is!”, oficjalnie otwierający 191. edycję Oktoberfestu. Największy na świecie festiwal piwa potrwa aż do 4 października, a organizatorzy spodziewają się, że przez bramy festynu przewinie się nawet 7 milionów gości. Co piąty z nich to prawdopodobnie turysta spoza Niemiec.

Pierwsi uczestnicy pojawili się na terenie festynu już w sobotę rano, jednak zgodnie z tradycją pierwsze piwo zostało podane dopiero po uroczystym rozpoczęciu w południe.

Tegoroczny Oktoberfest otworzył nowo wybrany nadburmistrz Monachium, Dominik Krause z partii Zielonych.

Pierwszy kufel trafił w ręce premiera Bawarii, Markusa Soedera z CSU.

Piwo droższe niż przed rokiem

Miłośnicy złocistego trunku muszą w tym roku sięgnąć głębiej do kieszeni. Cena litrowego kufla piwa waha się od 14,80 do 15,90 euro, czyli o około 2,4 proc. więcej niż w 2025 roku.

Dla porównania, w 1985 roku za ten sam kufel płacono pięć razy mniej. Mimo wzrostu cen, chętnych do świętowania nie brakuje.

Oktoberfest 2026 (fot. PAP/EPA/ANNA SZILAGYI)

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Po ubiegłorocznych problemach z przepełnieniem i czasowym zamknięciem festynu, organizatorzy i bawarska policja postawili w tym roku na nowoczesne technologie. Ponad 50 kamer wspomaganych sztuczną inteligencją ma pomóc we wczesnym wykrywaniu potencjalnych zagrożeń.

Dodatkowo na terenie Oktoberfestu działa więcej kamer policyjnych, a służby bezpieczeństwa są w pełnej gotowości.

Tradycja w nowoczesnym wydaniu

Oktoberfest to nie tylko piwo, ale także barwna parada bawarskich strojów ludowych. Coraz więcej uczestników decyduje się na tradycyjne ubrania – panie wybierają coraz dłuższe i bardziej klasyczne dirndle w odcieniach czerwieni, zieleni i brązu, panowie zaś stawiają na skórzane spodnie i tradycyjne koszule.

Historia z królewskim rodowodem

Początki Oktoberfestu sięgają 1810 roku, kiedy to z okazji ślubu księcia Ludwika I z księżniczką Therese von Sachsen-Hildburghausen zorganizowano wielki festyn i wyścigi konne na terenach nazwanych później Theresienwiese. Od tamtej pory Oktoberfest stał się nieodłączną częścią monachijskiej tradycji i jednym z najbardziej rozpoznawalnych festiwali na świecie.

Monachijskie dożynki piwne potrwają do 4 października.