To najlepsza restauracja świata. Serwują w niej potrawy „doprawiane ogniem”

Kulinarna prostota w XIX-wiecznych murach
Asador Etxebarri działa w odrestaurowanym, XVIII-wiecznym kamiennym budynku położonym na klimatycznym, wiejskim placu. Zaledwie pół godziny jazdy od tętniącego życiem Bilbao, restauracja przyciąga smakoszy z całego świata swoim wyjątkowym podejściem do gotowania. Jej filozofia? Maksymalna prostota oraz dążenie do wydobywania naturalnego smaku z każdego, świeżego lokalnego składnika.
W menu królują krewetki z Palamós, domowe chorizo czy niecodzienny deser – lody z wędzonego mleka.
Mistrz grillowania, który stawia na lokalne produkty
Za sukcesem Etxebarri stoi Bittor Arguinzoniz, szef kuchni i pasjonat grillowania, który dorastał tuż obok miejsca, gdzie dziś stoi jego słynna restauracja. Jego dzieciństwo upływało w domu bez prądu i gazu, gdzie domowe posiłki powstawały na otwartym ogniu.
Arguinzoniz sam zaprojektował specjalistyczne grille wykorzystywane w restauracji. Mało tego – sezonowość odnosi się tu nie tylko do składników, ale nawet do drewna, którym rozpalany jest ogień pod rusztami.
Menu, które rozpala wyobraźnię
W Etxebarri każdy element menu spotyka się z żywym ogniem: od anchois na grzance, aż po... lody mleczne z burakiem.
„Weźmy na przykład soczystą czerwoną krewetkę z Palamós, po prostu zgrillowaną i podaną bez żadnych dodatków, albo świeżą mozzarellę z mleka bawołów należących do szefa kuchni, serwowaną z plastrem soczystego pomidora” – czytamy na stronie prezentującej wyniki rankingu.