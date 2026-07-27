Ten serwis szturmem zdobył serca Polaków. Mija 5 lat od likwidacji

RMF24

Na długo przed tym, jak Facebook stał się najpopularniejszym serwisem społecznościowym w Polsce, miliony internautów korzystały z Naszej Klasy, znanej później jako NK.pl. Portal powstał z prostym, ale niezwykle trafionym pomysłem – umożliwieniem odnalezienia dawnych koleżanek i kolegów ze szkoły. W poniedziałek mija 5 lat od jego likwidacji.

Początki wielkiego sukcesu

Nasza Klasa została uruchomiona w listopadzie 2006 roku przez grupę studentów z Wrocławia. Jej głównym celem było ułatwienie użytkownikom odnalezienia osób, z którymi uczęszczali do tej samej szkoły lub klasy. Rejestracja była prosta, a dodanie swojego profilu oraz zdjęć zajmowało kilka minut.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. W czasach, gdy media społecznościowe dopiero zdobywały popularność, możliwość odnowienia kontaktów po wielu latach wzbudzała ogromne zainteresowanie. Liczba użytkowników rosła błyskawicznie, a portal znalazł się w gronie najczęściej odwiedzanych stron internetowych w Polsce.

Co przyciągało użytkowników?

Nasza Klasa pozwalała wyszukiwać szkoły, klasy i znajomych, a następnie nawiązywać z nimi kontakt za pomocą wiadomości czy komentarzy. Z czasem pojawiły się kolejne funkcje, takie jak galerie zdjęć, możliwość oceniania fotografii, wirtualne prezenty oraz popularny „Śledzik”, który przypominał późniejsze tablice aktywności znane z innych portali społecznościowych.

Portal stał się również miejscem dzielenia się wspomnieniami. Wielu użytkowników publikowało archiwalne fotografie z czasów szkolnych, organizowało zjazdy klasowe i odświeżało relacje, które przez lata pozostawały zerwane.

W najlepszym okresie działalności Nasza Klasa mogła pochwalić się milionami aktywnych użytkowników i należała do najważniejszych polskich serwisów internetowych.

Dlaczego Nasza Klasa straciła popularność?

Rozwój światowych platform społecznościowych sprawił, że użytkownicy zaczęli stopniowo przenosić swoją aktywność na Facebooka. Oferował on szersze możliwości komunikacji, większą liczbę funkcji oraz międzynarodowy zasięg.

Dodatkowo część zmian wprowadzanych w Naszej Klasie spotykała się z mieszanym odbiorem użytkowników. W efekcie liczba odwiedzających systematycznie malała, a serwis z roku na rok tracił swoją pozycję na rynku.

Po 15 latach działalności właściciel serwisu zdecydował o jego zamknięciu. Nasza Klasa zakończyła funkcjonowanie 27 lipca 2021 roku, kończąc jeden z najbardziej charakterystycznych rozdziałów w historii polskiego internetu.