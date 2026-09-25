Te kierunki wygrywają jesienią. Słońca powinno być pod dostatkiem

Jak pisze portal Euronews, w minionym miesiącu frazę „wakacje w październiku” wyszukiwano w Google 80 tys. razy, o 28 proc. częściej niż miesiąc wcześniej.
Medium przywołało analizę brytyjskiego biura podróży Solmar Villas, które przyjrzało się 105 miejscom, biorąc pod uwagę m.in. ryzyko opadów oraz ceny lotów w październiku i listopadzie. Najlepiej wypadł Cypr, którego miejscowości zajęły pierwsze cztery pozycje. Jesienne temperatury na wyspie zwykle wynoszą od 24 do 29 stopni Celsjusza.
Cypr wydaje się wyraźnym zwycięzcą, ale pozostałe lokalizacje z listy także są świetnym wyborem – zależnie od indywidualnych preferencji – wskazała Sharon Bradbury, dyrektor zarządzająca Solmar Villas.
Liderem zestawienia została Ajia Napa. Poza plażami oferuje jesienią spokojniejszą atmosferę; od września do listopada notuje się tam średnio jedynie 2,3 deszczowego dnia miesięcznie.
Drugie miejsce zajęło Limassol, znane z tras przyrodniczych, plaż i żeglarstwa. Według Solmar Villas to miejsce „idealne dla osób lubiących połączenie miasta i wybrzeża”. Na trzeciej pozycji uplasowała się Larnaka – „spokojne miasto portowe”, z palmową promenadą Finikoudes i sąsiadującą z nią plażą. Czwarty Pafos polecany jest miłośnikom historii: tamtejszy park archeologiczny, wpisany na listę UNESCO, kryje zabytki z czasów rzymskich i średniowiecza oraz cenne mozaiki podłogowe.
Co, jeśli nie Cypr?
Alternatywą są Wyspy Kanaryjskie. Dla turystów chcących uniknąć deszczu i szukających „możliwie największej gwarancji braku opadów” będą one właściwym wyborem. Na Lanzarote i Fuerteventurze, zajmujących odpowiednio szóste i siódme miejsce, średnie maksymalne temperatury sięgają 26 stopni. Lanzarote ma ponad 150 km piaszczystych plaż i turkusową wodę, a Fuerteventura zachwyca wulkanicznym krajobrazem pól lawy, gór i formacji skalnych.
W rankingu znalazły się też Ateny i greckie wyspy: Rodos oraz Kos, a listę zamyka Malta. Riwiera Ateńska to 70-kilometrowy pas plaż, zatok i restauracji nad wodą. Rodos przyciąga znakomicie zachowanym średniowiecznym Starym Miastem, a na Kos warto odwiedzić górskie miejscowości z widokiem na wyspę. Malta kusi również fanów serialu „Gra o tron” – ulice dawnej stolicy, Mdiny, posłużyły jako plan zdjęciowy.
Najlepsze miejsca na jesienne słońce w Europie:
- Ajia Napa, Cypr
- Limassol, Cypr
- Larnaka, Cypr
- Pafos, Cypr
- Riwiera Ateńska, Grecja
- Lanzarote, Hiszpania
- Fuerteventura, Hiszpania
- Rodos, Grecja
- Kos, Grecja
- Malta, Malta