Te kierunki wygrywają jesienią. Słońca powinno być pod dostatkiem

RMF24

Pierwsze, niezbyt słoneczne dni jesieni pozwalają pomarzyć o wyjeździe gdzieś, gdzie życiodajnego słońca nie brakuje. Niedawno powstał ranking europejskich destynacji, które warto rozważyć na urlop o tej porze roku.

Jak pisze portal Euronews, w minionym miesiącu frazę „wakacje w październiku” wyszukiwano w Google 80 tys. razy, o 28 proc. częściej niż miesiąc wcześniej.

Medium przywołało analizę brytyjskiego biura podróży Solmar Villas, które przyjrzało się 105 miejscom, biorąc pod uwagę m.in. ryzyko opadów oraz ceny lotów w październiku i listopadzie. Najlepiej wypadł Cypr, którego miejscowości zajęły pierwsze cztery pozycje. Jesienne temperatury na wyspie zwykle wynoszą od 24 do 29 stopni Celsjusza.

Cypr wydaje się wyraźnym zwycięzcą, ale pozostałe lokalizacje z listy także są świetnym wyborem – zależnie od indywidualnych preferencji – wskazała Sharon Bradbury, dyrektor zarządzająca Solmar Villas.

Liderem zestawienia została Ajia Napa. Poza plażami oferuje jesienią spokojniejszą atmosferę; od września do listopada notuje się tam średnio jedynie 2,3 deszczowego dnia miesięcznie.

Drugie miejsce zajęło Limassol, znane z tras przyrodniczych, plaż i żeglarstwa. Według Solmar Villas to miejsce „idealne dla osób lubiących połączenie miasta i wybrzeża”. Na trzeciej pozycji uplasowała się Larnaka – „spokojne miasto portowe”, z palmową promenadą Finikoudes i sąsiadującą z nią plażą. Czwarty Pafos polecany jest miłośnikom historii: tamtejszy park archeologiczny, wpisany na listę UNESCO, kryje zabytki z czasów rzymskich i średniowiecza oraz cenne mozaiki podłogowe.

Co, jeśli nie Cypr?

Alternatywą są Wyspy Kanaryjskie. Dla turystów chcących uniknąć deszczu i szukających „możliwie największej gwarancji braku opadów” będą one właściwym wyborem. Na Lanzarote i Fuerteventurze, zajmujących odpowiednio szóste i siódme miejsce, średnie maksymalne temperatury sięgają 26 stopni. Lanzarote ma ponad 150 km piaszczystych plaż i turkusową wodę, a Fuerteventura zachwyca wulkanicznym krajobrazem pól lawy, gór i formacji skalnych.

W rankingu znalazły się też Ateny i greckie wyspy: Rodos oraz Kos, a listę zamyka Malta. Riwiera Ateńska to 70-kilometrowy pas plaż, zatok i restauracji nad wodą. Rodos przyciąga znakomicie zachowanym średniowiecznym Starym Miastem, a na Kos warto odwiedzić górskie miejscowości z widokiem na wyspę. Malta kusi również fanów serialu „Gra o tron” – ulice dawnej stolicy, Mdiny, posłużyły jako plan zdjęciowy.

Najlepsze miejsca na jesienne słońce w Europie :