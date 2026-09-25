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Te kierunki wygrywają jesienią. Słońca powinno być pod dostatkiem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 25 września (09:09)

Pierwsze, niezbyt słoneczne dni jesieni pozwalają pomarzyć o wyjeździe gdzieś, gdzie życiodajnego słońca nie brakuje. Niedawno powstał ranking europejskich destynacji, które warto rozważyć na urlop o tej porze roku.

Te kierunki wygrywają jesienią. Słońca powinno być pod dostatkiem
Ranking jesiennych wyjazdów: Cypr na czele, Wyspy Kanaryjskie wśród liderów (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

Jak pisze portal Euronews, w minionym miesiącu frazę „wakacje w październiku” wyszukiwano w Google 80 tys. razy, o 28 proc. częściej niż miesiąc wcześniej.

Medium przywołało analizę brytyjskiego biura podróży Solmar Villas, które przyjrzało się 105 miejscom, biorąc pod uwagę m.in. ryzyko opadów oraz ceny lotów w październiku i listopadzie. Najlepiej wypadł Cypr, którego miejscowości zajęły pierwsze cztery pozycje. Jesienne temperatury na wyspie zwykle wynoszą od 24 do 29 stopni Celsjusza.

Cypr wydaje się wyraźnym zwycięzcą, ale pozostałe lokalizacje z listy także są świetnym wyborem – zależnie od indywidualnych preferencji – wskazała Sharon Bradbury, dyrektor zarządzająca Solmar Villas.

Liderem zestawienia została Ajia Napa. Poza plażami oferuje jesienią spokojniejszą atmosferę; od września do listopada notuje się tam średnio jedynie 2,3 deszczowego dnia miesięcznie.

Drugie miejsce zajęło Limassol, znane z tras przyrodniczych, plaż i żeglarstwa. Według Solmar Villas to miejsce „idealne dla osób lubiących połączenie miasta i wybrzeża”. Na trzeciej pozycji uplasowała się Larnaka – „spokojne miasto portowe”, z palmową promenadą Finikoudes i sąsiadującą z nią plażą. Czwarty Pafos polecany jest miłośnikom historii: tamtejszy park archeologiczny, wpisany na listę UNESCO, kryje zabytki z czasów rzymskich i średniowiecza oraz cenne mozaiki podłogowe.

Co, jeśli nie Cypr?

Alternatywą są Wyspy Kanaryjskie. Dla turystów chcących uniknąć deszczu i szukających „możliwie największej gwarancji braku opadów” będą one właściwym wyborem. Na Lanzarote i Fuerteventurze, zajmujących odpowiednio szóste i siódme miejsce, średnie maksymalne temperatury sięgają 26 stopni. Lanzarote ma ponad 150 km piaszczystych plaż i turkusową wodę, a Fuerteventura zachwyca wulkanicznym krajobrazem pól lawy, gór i formacji skalnych.

W rankingu znalazły się też Ateny i greckie wyspy: Rodos oraz Kos, a listę zamyka Malta. Riwiera Ateńska to 70-kilometrowy pas plaż, zatok i restauracji nad wodą. Rodos przyciąga znakomicie zachowanym średniowiecznym Starym Miastem, a na Kos warto odwiedzić górskie miejscowości z widokiem na wyspę. Malta kusi również fanów serialu „Gra o tron” – ulice dawnej stolicy, Mdiny, posłużyły jako plan zdjęciowy.

Najlepsze miejsca na jesienne słońce w Europie:

  1. Ajia Napa, Cypr
  2. Limassol, Cypr
  3. Larnaka, Cypr
  4. Pafos, Cypr
  5. Riwiera Ateńska, Grecja
  6. Lanzarote, Hiszpania
  7. Fuerteventura, Hiszpania
  8. Rodos, Grecja
  9. Kos, Grecja
  10. Malta, Malta

Źródło: RMF24
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