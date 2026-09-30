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Serce pod ochroną. Oto owoce, które w tym pomagają

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 30 września (12:08)

Regularne jedzenie owoców może pomóc w ograniczaniu najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia – podwyższonego cholesterolu, nadciśnienia i przewlekłego stanu zapalnego. Nie zastąpi to leczenia ani zaleceń lekarza, ale może być ważnym elementem zdrowej diety.

Serce pod ochroną. Oto owoce, które w tym pomagają
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Spis owoców korzystnych dla serca przygotował amerykański portal Today.

Szczególną rolę odgrywa błonnik rozpuszczalny, obecny m.in. w jabłkach, gruszkach i owocach cytrusowych. W przewodzie pokarmowym wiąże on część cholesterolu i jego prekursorów, ułatwiając ich wydalanie z organizmu. Owoce są też źródłem potasu, który pomaga równoważyć negatywne skutki nadmiaru sodu w diecie i wspiera prawidłowe ciśnienie tętnicze.

Kardiolodzy szczególnie często wskazują na owoce jagodowe: maliny, borówki, truskawki oraz jeżyny. Dostarczają dużo błonnika i antocyjanów – naturalnych barwników roślinnych o działaniu antyoksydacyjnym. Badania wskazują, że związki te mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie naczyń krwionośnych i ciśnienie.

W diecie wspierającej serce warto uwzględnić także:

  • winogrona – zwłaszcza ich skórki zawierają polifenole, w tym resweratrol, badany pod kątem ochronnego wpływu na układ krążenia;
  • jabłka i gruszki – są dobrym źródłem pektyn. Jedna średnia gruszka może dostarczyć około 6 gramów błonnika. W przypadku jabłek warto jeść je ze skórką;
  • awokado – zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe. Włączenie go do diety o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych może sprzyjać obniżeniu poziomu cholesterolu LDL;
  • cytrusy – pomarańcze, cytryny i grejpfruty dostarczają flawonoidów oraz pektyn znajdujących się szczególnie w białej części owocu pod skórką;
  • granaty – ich pestki są bogate w przeciwutleniacze, w tym antocyjany. Część badań sugeruje korzystny wpływ granatu na wartości ciśnienia;
  • arbuzy – zawierają likopen, czyli antyoksydant obecny również w pomidorach, a także cytrulinę związaną z produkcją tlenku azotu ważnego dla naczyń krwionośnych;
  • czereśnie i wiśnie – podobnie jak owoce jagodowe, dostarczają flawonoidów i antocyjanów, które mogą wspierać prawidłowy profil lipidowy i ciśnienie.

Eksperci zalecają wybieranie przede wszystkim świeżych, całych owoców. Soki – także te bez dodatku cukru – zawierają znacznie mniej błonnika, dlatego łatwiej po nich o szybki wzrost poziomu glukozy we krwi. Owoce najlepiej spożywać różnorodnie, w ramach zbilansowanego jadłospisu bogatego także w warzywa, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe i zdrowe tłuszcze.

W przypadku zdiagnozowanego nadciśnienia, wysokiego cholesterolu lub choroby serca sposób odżywiania warto omówić z lekarzem albo dietetykiem.


Źródło: RMF24
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