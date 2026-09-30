Serce pod ochroną. Oto owoce, które w tym pomagają

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Regularne jedzenie owoców może pomóc w ograniczaniu najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia – podwyższonego cholesterolu, nadciśnienia i przewlekłego stanu zapalnego. Nie zastąpi to leczenia ani zaleceń lekarza, ale może być ważnym elementem zdrowej diety.

Spis owoców korzystnych dla serca przygotował amerykański portal Today.

Szczególną rolę odgrywa błonnik rozpuszczalny, obecny m.in. w jabłkach, gruszkach i owocach cytrusowych. W przewodzie pokarmowym wiąże on część cholesterolu i jego prekursorów, ułatwiając ich wydalanie z organizmu. Owoce są też źródłem potasu, który pomaga równoważyć negatywne skutki nadmiaru sodu w diecie i wspiera prawidłowe ciśnienie tętnicze.

Kardiolodzy szczególnie często wskazują na owoce jagodowe: maliny, borówki, truskawki oraz jeżyny. Dostarczają dużo błonnika i antocyjanów – naturalnych barwników roślinnych o działaniu antyoksydacyjnym. Badania wskazują, że związki te mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie naczyń krwionośnych i ciśnienie.

W diecie wspierającej serce warto uwzględnić także :

winogrona – zwłaszcza ich skórki zawierają polifenole, w tym resweratrol, badany pod kątem ochronnego wpływu na układ krążenia;

– zwłaszcza ich skórki zawierają polifenole, w tym resweratrol, badany pod kątem ochronnego wpływu na układ krążenia; jabłka i gruszki – są dobrym źródłem pektyn. Jedna średnia gruszka może dostarczyć około 6 gramów błonnika. W przypadku jabłek warto jeść je ze skórką;

– są dobrym źródłem pektyn. Jedna średnia gruszka może dostarczyć około 6 gramów błonnika. W przypadku jabłek warto jeść je ze skórką; awokado – zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe. Włączenie go do diety o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych może sprzyjać obniżeniu poziomu cholesterolu LDL;

– zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe. Włączenie go do diety o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych może sprzyjać obniżeniu poziomu cholesterolu LDL; cytrusy – pomarańcze, cytryny i grejpfruty dostarczają flawonoidów oraz pektyn znajdujących się szczególnie w białej części owocu pod skórką;

– pomarańcze, cytryny i grejpfruty dostarczają flawonoidów oraz pektyn znajdujących się szczególnie w białej części owocu pod skórką; granaty – ich pestki są bogate w przeciwutleniacze, w tym antocyjany. Część badań sugeruje korzystny wpływ granatu na wartości ciśnienia;

– ich pestki są bogate w przeciwutleniacze, w tym antocyjany. Część badań sugeruje korzystny wpływ granatu na wartości ciśnienia; arbuzy – zawierają likopen, czyli antyoksydant obecny również w pomidorach, a także cytrulinę związaną z produkcją tlenku azotu ważnego dla naczyń krwionośnych;

– zawierają likopen, czyli antyoksydant obecny również w pomidorach, a także cytrulinę związaną z produkcją tlenku azotu ważnego dla naczyń krwionośnych; czereśnie i wiśnie – podobnie jak owoce jagodowe, dostarczają flawonoidów i antocyjanów, które mogą wspierać prawidłowy profil lipidowy i ciśnienie.

Eksperci zalecają wybieranie przede wszystkim świeżych, całych owoców. Soki – także te bez dodatku cukru – zawierają znacznie mniej błonnika, dlatego łatwiej po nich o szybki wzrost poziomu glukozy we krwi. Owoce najlepiej spożywać różnorodnie, w ramach zbilansowanego jadłospisu bogatego także w warzywa, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe i zdrowe tłuszcze.

W przypadku zdiagnozowanego nadciśnienia, wysokiego cholesterolu lub choroby serca sposób odżywiania warto omówić z lekarzem albo dietetykiem.