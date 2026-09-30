Serce pod ochroną. Oto owoce, które w tym pomagają

Spis owoców korzystnych dla serca przygotował amerykański portal Today.
Szczególną rolę odgrywa błonnik rozpuszczalny, obecny m.in. w jabłkach, gruszkach i owocach cytrusowych. W przewodzie pokarmowym wiąże on część cholesterolu i jego prekursorów, ułatwiając ich wydalanie z organizmu. Owoce są też źródłem potasu, który pomaga równoważyć negatywne skutki nadmiaru sodu w diecie i wspiera prawidłowe ciśnienie tętnicze.
Kardiolodzy szczególnie często wskazują na owoce jagodowe: maliny, borówki, truskawki oraz jeżyny. Dostarczają dużo błonnika i antocyjanów – naturalnych barwników roślinnych o działaniu antyoksydacyjnym. Badania wskazują, że związki te mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie naczyń krwionośnych i ciśnienie.
W diecie wspierającej serce warto uwzględnić także:
- winogrona – zwłaszcza ich skórki zawierają polifenole, w tym resweratrol, badany pod kątem ochronnego wpływu na układ krążenia;
- jabłka i gruszki – są dobrym źródłem pektyn. Jedna średnia gruszka może dostarczyć około 6 gramów błonnika. W przypadku jabłek warto jeść je ze skórką;
- awokado – zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe. Włączenie go do diety o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych może sprzyjać obniżeniu poziomu cholesterolu LDL;
- cytrusy – pomarańcze, cytryny i grejpfruty dostarczają flawonoidów oraz pektyn znajdujących się szczególnie w białej części owocu pod skórką;
- granaty – ich pestki są bogate w przeciwutleniacze, w tym antocyjany. Część badań sugeruje korzystny wpływ granatu na wartości ciśnienia;
- arbuzy – zawierają likopen, czyli antyoksydant obecny również w pomidorach, a także cytrulinę związaną z produkcją tlenku azotu ważnego dla naczyń krwionośnych;
- czereśnie i wiśnie – podobnie jak owoce jagodowe, dostarczają flawonoidów i antocyjanów, które mogą wspierać prawidłowy profil lipidowy i ciśnienie.
Eksperci zalecają wybieranie przede wszystkim świeżych, całych owoców. Soki – także te bez dodatku cukru – zawierają znacznie mniej błonnika, dlatego łatwiej po nich o szybki wzrost poziomu glukozy we krwi. Owoce najlepiej spożywać różnorodnie, w ramach zbilansowanego jadłospisu bogatego także w warzywa, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe i zdrowe tłuszcze.
W przypadku zdiagnozowanego nadciśnienia, wysokiego cholesterolu lub choroby serca sposób odżywiania warto omówić z lekarzem albo dietetykiem.