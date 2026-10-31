Sekret Mona Lisy odkryty? Lekarz wskazuje na cztery objawy rzadkiej choroby

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Czy Mona Lisa, bohaterka najsłynniejszego obrazu świata, skrywała przed potomnymi nie tylko zagadkowy uśmiech, ale i ślady rzadkiej choroby? Włoski dermatolog, dr Luigi Laino, przekonuje, że portret autorstwa Leonarda da Vinci przedstawia kobietę dotkniętą łysieniem plackowatym. Jego analizy wskazują na cztery wyraźne symptomy choroby, które można dostrzec na słynnym obrazie.

Co naprawdę dolegało modelce da Vinciego? Zaskakująca teoria

Mona Lisa od wieków fascynuje historyków sztuki, lekarzy i miliony turystów, którzy corocznie odwiedzają Luwr w Paryżu, by zobaczyć jej enigmatyczny uśmiech. Jednak najnowsze doniesienia naukowców rzucają nowe światło na renesansową piękność.

Włoski dermatolog, dr Luigi Laino, opublikował analizę, w której sugeruje, że Lisa Gherardini – prawdziwa kobieta sportretowana przez Leonarda da Vinci – mogła cierpieć na łysienie plackowate (alopecia areata), przewlekłą chorobę autoimmunologiczną prowadzącą do utraty włosów.

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Dlaczego Mona Lisa nie ma brwi? Dermatolog wskazuje cztery dowody

W publikacji, przytoczonej przez „New York Post”, dr Laino zwraca uwagę na „cztery cechy czytelne na twarzy Mona Lisy”. Są to: całkowita utrata brwi, brak rzęs, charakterystyczna linia włosów na czole oraz gładka, niebliznowaciejąca skóra.

Według dermatologa, nawet jedno z tych objawów mogłoby być spowodowane przez stres lub zaburzenia hormonalne, które często towarzyszą łysieniu plackowatemu. Jednak u Mony Lisy występują one wszystkie jednocześnie, co – zdaniem Laino – stanowi silny argument za tą właśnie diagnozą.

Kim była kobieta z obrazu „Mona Lisa”? Trudne życie Lisy Gherardini

Mona Lisa to jedno z najsłynniejszych dzieł Leonarda da Vinci, powstałe na początku XVI wieku, najprawdopodobniej w latach 1503-1506. Obraz przedstawia Lisę Gherardini, żonę florenckiego kupca Francesca del Giocondo, stąd też jego alternatywna nazwa „La Gioconda”.

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Historyczne źródła potwierdzają, że Lisa Gherardini nie miała łatwego życia. Urodziła aż sześcioro dzieci, z których czworo zmarło w młodym wieku. Jej dorosłość przypadła na burzliwy okres politycznych przewrotów, wojen religijnych i epidemii. Tak ogromny stres, w połączeniu z ewentualnymi predyspozycjami genetycznymi, mógł doprowadzić do rozwoju choroby autoimmunologicznej.

Lisa del Giocondo zmarła w 1542 roku. Jej portret uwieczniony przez da Vinci na obrazie „Mona Lisa” można podziwiać w paryskim Luwrze, gdzie każdego roku przyciąga miliony turystów z całego świata.