Przenoszą 50 chorób, przeżyją bez głowy. Polskie domy atakuje nowy gatunek

RMF24

Mogą przeżyć bez głowy, przenoszą ponad 50 groźnych chorób i bez trudu wspinają się po pionowych ścianach. Choć karaczany od lat są zmorą mieszkańców polskich bloków, entomolodzy ostrzegają przed nowym zagrożeniem. Do naszych domów wkracza kolejny, niezwykle odporny gatunek, który potrafi latać i wywołuje silne alergie u dzieci. Sprawdź, jak rozpoznać obecność tych nocnych lokatorów i dlaczego tradycyjne metody walki z nimi często zawodzą.

Karaczany – nie tylko prusaki. Jakie gatunki występują w Polsce?

W polskich domach i budynkach spotkać można trzy główne gatunki karaczanów: prusaka, karalucha wschodniego oraz przybyszka amerykańskiego. Choć potocznie nazywane są karaluchami, każdy z tych owadów ma inne zwyczaje i upodobania. Prusak jest najbardziej rozpowszechniony i bardzo często zasiedla całe bloki mieszkalne, a według entomologów bywa uważany za jedno z najbardziej odrażających zwierząt, z jakimi mamy do czynienia na co dzień.

Jest uważany przez wielu za najpaskudniejsze zwierzątko pod słońcem, niemalże wszyscy się nim brzydzą – podkreśla prof. Stanisław Ignatowicz z SGGW.

Przybyszkę amerykańską, największego z karaczanów spotykanych w Polsce, Europejczycy sprowadzili do Stanów Zjednoczonych, a nie odwrotnie. Dziś jest już obecna w wielu krajach Europy i potrafi nawet latać, przeskakując z balkonu na balkon.

Dlaczego karaczany są niebezpieczne?

Obecność karaczanów w mieszkaniu to nie tylko kwestia estetyki. Te owady stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia domowników. Przenoszą ponad 50 różnych czynników chorobotwórczych – od wirusów, przez bakterie i pierwotniaki, aż po pasożyty. Zanieczyszczają żywność, a spożycie skażonych przez nie produktów może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych.

Karaczany są wszystkożerne – zjadają praktycznie wszystko, co znajdą na swojej drodze. Występują nie tylko w kuchniach, ale także w pokojach, łazienkach czy salonach, wszędzie tam, gdzie pojawiają się okruchy jedzenia. Szczególnie niebezpieczne są dla dzieci i alergików – ich wydzieliny mogą wywoływać reakcje alergiczne, a nawet astmę.

Rybiki w naszych domach. Czy są groźne? Jak się ich pozbyć? Nie przenoszą chorób, nie gryzą, nie przeprowadzają inwazji. Mimo to dla wielu osób ich cicha obecność w domu jest niepożądana. Rybiki, jedne z najstarszych owadów na Ziemi, upodobały sobie nasze mieszkania, gdzie jak oszalałe biegają po posadzkach.…

Przetrwają niemal wszystko – odporność karaczanów

Karaczany słyną ze swojej niezwykłej wytrzymałości i zdolności przystosowania. Prusak, na przykład, może wytrzymać nawet miesiąc bez jedzenia, jednak bez wody nie przeżyje dłużej niż 7–10 dni. Owady te mają także niezwykłe zdolności poruszania się – prusaki potrafią wspinać się po pionowych, gładkich powierzchniach dzięki specjalnym przylgom na łapkach.

Co ciekawe, nawet po odcięciu głowy karaczan może przeżyć jeszcze kilka dni – umrze dopiero z pragnienia, gdy nie będzie w stanie pobrać wody.

Kolonia karaczanów – życie w grupie

Karaczany prowadzą bardzo zorganizowane życie społeczne. Samce i samice umieszczają odchody w jednym miejscu, wydzielając przy tym tzw. feromon agregacyjny, który „woła” innych: „Chodźcie wszyscy tutaj, tu jest dobrze i bezpiecznie!” Potomstwo rozwija się szybciej w grupie niż w pojedynkę, a kolonia dzieli się obowiązkami – najsilniejsze osobniki szukają pożywienia, podczas gdy samice z jajami pozostają w kryjówkach, chroniąc kolejne pokolenie.

Jaja składane są w tzw. ootekach – specjalnych kapsułkach, które samica nosi przy sobie. Dopiero, gdy larwy osiągną odpowiednią liczebność, mogą nacisnąć na ścianki teczki i wydostać się na zewnątrz. Jeśli jaj jest za mało, młode giną w środku.

Jak zwalczać karaczany? Najskuteczniejsze metody

Zwalczanie karaczanów nie jest łatwe, ale naukowcy opracowali skuteczne metody walki z tymi owadami. Najlepsze efekty przynoszą specjalne żele, które karaczany uznają za przysmak. Po spożyciu trutki owady zanoszą ją do kolonii i dzielą się z innymi – proces ten nazywany jest trofalaksją. W efekcie trucizna rozprzestrzenia się w całej populacji, prowadząc do szybkiego wyginięcia kolonii.

Owady, które zginą, są zjadane przez pozostałe, a te również się zatruwają. W kolonii karaczanów nic się nie może zmarnować – podkreśla prof. Ignatowicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Nie uwierzysz, jak łatwo pozbyć się mrówek. Wystarczy jeden ruch kredą Wraz z nadejściem cieplejszych dni coraz więcej osób zmaga się z problemem mrówek w domu. Okazuje się, że skuteczna ochrona przed tymi nieproszonymi gośćmi może być prostsza, niż się wydaje. Wystarczy zwykła kreda, by stworzyć barierę, której owady…

Nowy wróg u bram – Supella longipalpa

Eksperci ostrzegają, że do polskich domów może wkrótce zawitać nowy, czwarty gatunek karaczanów – Supella longipalpa, zwany brązo-paskowym. Jest szybki, potrafi latać i lubi suche, ciepłe miejsca. Nie przeszkadza mu światło dzienne, a jego obecność wywołuje silne alergie, szczególnie u dzieci. Supella rozprzestrzenia się w Europie wraz ze wzrostem temperatur i już pojawiła się w Polsce, przywleczona przez turystów z południa.

Karaczany – nocni lokatorzy

Większość karaczanów prowadzi nocny tryb życia. Wychodzą z kryjówek po zmroku, gdy domownicy śpią. Gdy w środku nocy zapalimy światło w kuchni, często możemy zauważyć, jak owady w popłochu uciekają w szczeliny – potrafią w ciągu sekundy zmienić kierunek biegu nawet 25 razy. Ich obecność zdradza również charakterystyczny, nieprzyjemny zapach, przypominający gnijącą materię organiczną.

Karaczany na talerzu? Przysmak w innych kulturach

Choć w Polsce budzą powszechną odrazę, w innych częściach świata karaczany są uważane za przysmak. Na Jamajce gospodynie przyrządzają je dla honorowych gości, a w Zimbabwe z bardzo śmierdzących pluskwiaków warzy się piwo. To pokazuje, jak różny może być stosunek ludzi do tych niezwykłych owadów.