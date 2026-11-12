Poznaliśmy najlepszą restaurację na świecie. Mieści się w małej wiosce i serwuje lody z wędzonego mleka

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Po dwóch latach trzymania się tuż za liderem, baskijska restauracja Asador Etxebarri wspięła się na najwyższy stopień podium prestiżowego zestawienia The World’s 50 Best Restaurants. Teraz to ona oficjalnie nosi miano najlepszej restauracji świata. Lokal mieści się w malowniczej miejscowości Axpe, w gminie Atxondo, w samym sercu hiszpańskiego Kraju Basków, zachwycając gości potrawami dosłownie „doprawionymi ogniem”.

Kulinarna prostota w XIX-wiecznych murach

Asador Etxebarri działa w odrestaurowanym, XVIII-wiecznym kamiennym budynku położonym na klimatycznym, wiejskim placu. Zaledwie pół godziny jazdy od tętniącego życiem Bilbao, restauracja przyciąga smakoszy z całego świata swoim wyjątkowym podejściem do gotowania. Jej filozofia? Maksymalna prostota oraz dążenie do wydobywania naturalnego smaku z każdego, świeżego lokalnego składnika.

W menu królują krewetki z Palamós, domowe chorizo czy niecodzienny deser – lody z wędzonego mleka.

Mistrz grillowania, który stawia na lokalne produkty

Za sukcesem Etxebarri stoi Bittor Arguinzoniz, szef kuchni i pasjonat grillowania, który dorastał tuż obok miejsca, gdzie dziś stoi jego słynna restauracja. Jego dzieciństwo upływało w domu bez prądu i gazu, gdzie domowe posiłki powstawały na otwartym ogniu.

Arguinzoniz sam zaprojektował specjalistyczne grille wykorzystywane w restauracji. Mało tego – sezonowość odnosi się tu nie tylko do składników, ale nawet do drewna, którym rozpalany jest ogień pod rusztami.

Menu, które rozpala wyobraźnię

W Etxebarri każdy element menu spotyka się z żywym ogniem: od anchois na grzance, aż po... lody mleczne z burakiem.

„Weźmy na przykład soczystą czerwoną krewetkę z Palamós, po prostu zgrillowaną i podaną bez żadnych dodatków, albo świeżą mozzarellę z mleka bawołów należących do szefa kuchni, serwowaną z plastrem soczystego pomidora” – czytamy na stronie prezentującej wyniki rankingu.