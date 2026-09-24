Oto najlepsze miejsce do przechowywania jajek. Eksperci rozwiewają wątpliwości

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Właściwe przechowywanie jajek to klucz do zachowania ich świeżości. Choć temat ten budzi spory wśród miłośników gotowania, eksperci nie mają wątpliwości – odpowiednie warunki mogą znacząco wydłużyć trwałość jajek w domowej kuchni. Jak robić to prawidłowo i jak rozpoznać naprawdę świeże jajka?

Lodówka czy blat? Gdzie powinny stać jajka

Przechowywanie jajek od lat dzieli amatorów gotowania. W niektórych krajach, jak Wielka Brytania, popularną praktyką jest przechowywanie jajek w temperaturze pokojowej. Z kolei w USA i Polsce większość osób bez wahania umieszcza je w lodówce.

Mary Berry, uznany autorytet brytyjskiej kuchni, ma jednoznaczne zdanie w tej sprawie.

Przechowuj jajka w lodówce umieszczone w wytłaczance, z dala od produktów o intensywnym zapachu, aby nie wchłaniały smaków i zapachów przez skorupki – radzi Berry.

Warto również pamiętać, by jajka układać „ostrzejszą” stroną (czubkiem) w dół – taki sposób sprzyja utrzymaniu żółtka na środku białka.

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Dlaczego jajka powinny być przechowywane w lodówce?

Specjaliści podkreślają, że temperatura około 4 stopni Celsjusza jest optymalna dla jajek. Nie tylko spowalnia ich psucie, ale także ogranicza rozwój bakterii. Istotne jest, by unikać przechowywania jajek na drzwiach lodówki – tam bowiem, z powodu częstego otwierania, dochodzi do wahań temperatury, co może negatywnie wpływać na ich trwałość.

Jajka po zakupie należy jak najszybciej włożyć do lodówki. Unikniemy w ten sposób osadzania się wilgoci na skorupce, która może ułatwiać bakteriom przedostanie się do wnętrza jajka przez mikropory – podkreśla Jenna Kelly, ekspertka z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Mrożenie jajek – czy to możliwe?

Nie każdy wie, że jajka można także mrozić, ale tylko po uprzednim rozbiciu. Mary Berry w swojej książce „Mary Berry’s Ultimate Cookbook” tłumaczy, że surowe jajka, po delikatnym wymieszaniu żółtka z białkiem, można przechowywać w zamrażarce nawet do sześciu miesięcy.

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Przygotowując jajka do mrożenia, warto dodać odrobinę soli, jeśli będą używane do potraw wytrawnych, lub cukru – do deserów. Dzięki temu żółtko po rozmrożeniu nie zgęstnieje nadmiernie. Białka można zamrażać bez żadnych dodatków. Po rozmrożeniu jajka należy delikatnie wymieszać i wykorzystać do dań takich jak tarty, kremy czy musy.

Jak rozpoznać dobre jajka? Oznaczenia i wygląd

Wybierając jajka, warto zwrócić uwagę na oznaczenia na skorupce. Numery informują o sposobie hodowli kury oraz kraju pochodzenia – dla Polski będzie to kod „PL”. Cyfra 0 oznacza chów ekologiczny, 1 – wolny wybieg, 2 – chów ściółkowy, a 3 – chów klatkowy.

Jeśli to możliwe, wybieraj jajka ekologiczne lub z wolnego wybiegu: nie tylko jest to wybór bardziej etyczny, ale wyższe standardy dobrostanu zwierząt przekładają się również na smak – przekonuje Mary Berry.

Ważny jest także wygląd skorupki – powinna być czysta, sucha i bez pęknięć. Świeże jajka są zwykle cięższe, ponieważ z czasem tracą wodę. Opakowanie powinno być nienaruszone, a data przydatności do spożycia jak najdłuższa.

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Szybki test na świeżość jajek

Aby upewnić się, że jajko jest świeże, można wykonać prosty test w szklance z wodą. Świeże jajko opadnie na dno i pozostanie w poziomie, starsze zacznie unosić się jednym końcem, a bardzo stare wypłynie na powierzchnię. Po rozbiciu świeże jajko nie ma zapachu, białko jest gęste i otacza wypukłe żółtko.

Regularne sprawdzanie daty przydatności oraz stanu skorupki pozwala uniknąć przykrych niespodzianek. Przechowywanie jajek w lodówce, wybieranie produktów z pewnego źródła oraz regularne sprawdzanie świeżości to podstawowe zasady, które pozwalają cieszyć się ich smakiem przez dłuższy czas.