Oto dlaczego dziecko nie powinno mieć smartfona przed osiągnięciem tego wieku

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Przełomowe badania przeprowadzone na niemal 2 milionach osób z 163 krajów nie pozostawiają złudzeń – korzystanie ze smartfona przez dzieci poniżej 13. roku życia może prowadzić do poważnych problemów psychicznych. Naukowcy apelują o pilne wprowadzenie globalnych ograniczeń w dostępie najmłodszych do nowoczesnych technologii - informuje CNN.

W dobie wszechobecnych technologii coraz młodsze dzieci sięgają po smartfony. Jednak badania opublikowane w renomowanym czasopiśmie naukowym Journal of the Human Development and Capabilities rzucają nowe światło na konsekwencje tego trendu. Analiza przeprowadzona na podstawie ankiet wypełnionych przez blisko 2 miliony osób z całego świata wykazała, że korzystanie ze smartfona przez dzieci przed

Dlaczego smartfony są tak niebezpieczne dla najmłodszych?

Z raportu wynika, że im wcześniej dziecko zaczyna korzystać ze smartfona, tym większe ryzyko wystąpienia u niego objawów takich jak myśli samobójcze, trudności z regulacją emocji, niska samoocena czy poczucie oderwania od rzeczywistości. Szczególnie niepokojące są wyniki dotyczące dziewcząt, u których negatywne skutki korzystania z urządzeń mobilnych pojawiają się częściej i są bardziej nasilone.

Naukowcy wskazują, że dzieci, które zbyt wcześnie otrzymują smartfony, mają łatwiejszy dostęp do mediów społecznościowych, a to niesie za sobą szereg zagrożeń. Wśród nich wymienia się zaburzenia snu, cyberprzemoc, a także pogorszenie relacji rodzinnych. To właśnie te czynniki mogą prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych i psychicznych.

Potrzebne globalne ograniczenia i edukacja rodziców

Wyniki badań są na tyle jednoznaczne, że eksperci wzywają do wprowadzenia globalnych regulacji ograniczających dostęp dzieci poniżej 13. roku życia do smartfonów i mediów społecznościowych. Zdaniem autorów raportu, konieczne jest nie tylko podjęcie działań na poziomie rodzinnym, ale także wprowadzenie rozwiązań systemowych, które pomogą chronić najmłodszych przed negatywnym wpływem nowych technologii.

Choć presja otoczenia i obawa przed wykluczeniem społecznym sprawiają, że wielu rodziców ulega prośbom dzieci o smartfona, eksperci podkreślają, że kluczowe jest wspólne podejmowanie decyzji w gronie rodziców. Coraz popularniejsze stają się inicjatywy, w ramach których rodzice podpisują zobowiązania, by nie dawać dzieciom smartfonów przed ukończeniem ósmej klasy szkoły podstawowej. Takie działania pomagają zmniejszyć presję społeczną i chronić dzieci przed negatywnymi skutkami korzystania z technologii.

Eksperci zachęcają także do wybierania szkół, które mają jasne i restrykcyjne zasady dotyczące używania smartfonów na terenie placówki. Rodzice mogą również angażować się w działania na rzecz wprowadzenia takich polityk w swoich szkołach oraz aktywnie uczestniczyć w debatach na temat regulacji dotyczących korzystania z nowych technologii przez dzieci.

Co zrobić, jeśli dziecko już korzysta ze smartfona?

Jeśli dziecko już posiada smartfona, a rodzice zaczynają dostrzegać niepokojące objawy, nie powinni się wahać przed wprowadzeniem zmian. Eksperci radzą, by rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach, korzystać z kontroli rodzicielskiej, a w razie potrzeby rozważyć nawet powrót do tradycyjnego telefonu. Najważniejsze jest jednak wsparcie i otwarta komunikacja – dzieci powinny wiedzieć, że mogą liczyć na pomoc dorosłych w trudnych sytuacjach.