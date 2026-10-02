„Ostatni taniec” za miliony. Koszulka Michaela Jordana pobiła rekord

RMF24

Koszulka Michaela Jordana, w której wystąpił w trzecim meczu finałów NBA w 1998 roku, została sprzedana za 12,3 mln dolarów, czyli około 48 mln zł. To najwyższa kwota zapłacona dotąd za pamiątkę meczową związaną z legendą Chicago Bulls.

Jak pisze redakcja sportowa BBC, sezon 1997/98 był ostatnim Jordana w barwach Bulls i przeszedł do historii pod nazwą „Last Dance” (ang. ostatni taniec). Chicago wygrało wówczas finałową rywalizację z Utah Jazz 4:2, zdobywając szósty – i ostatni – tytuł mistrza NBA z Jordanem w składzie. Koszykarz został też wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem finałów. Było to jego szóste takie wyróżnienie.

Poprzedni rekord dotyczący pamiątek po Jordanie należał do jego koszulki z pierwszego spotkania finałów NBA w 1998 roku. Sprzedano ją za 10,1 mln dolarów.

Nowy rekordowy egzemplarz wystawił na sprzedaż przedsiębiorca Ryan Gough. Aukcja odbyła się na platformie Joopiter, należącej do Pharrella Williamsa. Przed licytacją koszulkę wyceniano na 10–15 mln dolarów.

Podczas tej samej aukcji sprzedano także należące do Jordana Ferrari 550 Maranello z 1997 roku. Auto osiągnęło cenę 2,7 mln dolarów – czterokrotnie wyższą od wcześniejszego rekordu dla tego modelu.

Najdroższą pamiątką sportową używaną w trakcie meczu pozostaje jednak koszulka baseballisty Babe’a Rutha. W 2024 roku sprzedano ją za 24,1 mln dolarów.