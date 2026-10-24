Ostatni lot Concorde’a. Co doprowadziło do upadku legendarnej maszyny?

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Dwadzieścia trzy lata temu, 24 października 2003 roku, z nieba zniknął symbol luksusu, prędkości i technologicznej odwagi – Concorde. Ten naddźwiękowy samolot pasażerski miał zrewolucjonizować podróże lotnicze, skracając czas przelotu przez Atlantyk do zaledwie trzech godzin. Dziś, mimo upływu lat i postępu technologicznego, nie doczekaliśmy się jego następcy. Co sprawiło, że era naddźwiękowych lotów dobiegła końca i dlaczego współczesne samoloty latają wolniej niż Concorde?

Concorde był nie tylko technologicznym majstersztykiem, ale także symbolem prestiżu i luksusu. Przez niemal trzy dekady obsługiwał najbardziej prestiżowe trasy transatlantyckie, łącząc Londyn i Paryż z Nowym Jorkiem oraz Waszyngtonem w rekordowo krótkim czasie. Najszybszy przelot z Nowego Jorku do Londynu trwał zaledwie 2 godziny, 52 minuty i 59 sekund – to wynik nieosiągalny dla współczesnych samolotów pasażerskich.

Projekt Concorde’a narodził się w latach 60. jako efekt współpracy brytyjskich i francuskich inżynierów, wspieranych przez rządy obu krajów. Trudno oszacować koszty, jakie Francuzi i Brytyjczycy ponieśli podczas projektowania Concorde'a, wiadomo, że między oblotem prototypu w 1969 roku, a wejściem samolotu do linii lotniczych trwał okres siedmiu lat rozwijania projektu, który kosztował sześć razy więcej niż pierwotnie zakładano. Pierwszy lot z pasażerami odbył się 21 stycznia 1976 roku, wówczas jedna maszyna kosztowała 23 miliony funtów.

Kokpit Concorde’a / Shutterstock

Szybkość, luksus i... ograniczenia

Concorde był synonimem szybkości i luksusu, ale nie brakowało mu wad. Hałas generowany podczas startu z dopalaczami był ogromny, a spaliny budziły poważne obawy ekologów. Wiele krajów, w tym Indie i Malezja, całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną dla naddźwiękowego samolotu. Nawet w Stanach Zjednoczonych Concorde początkowo lądował na mniej uczęszczanych lotniskach, a dopiero po wygranej batalii sądowej zyskał dostęp do nowojorskiego JFK.

Wysokie koszty eksploatacji i ograniczenia środowiskowe sprawiły, że Concorde pozostał elitarną ciekawostką, dostępną tylko dla najbogatszych pasażerów. W sumie powstało zaledwie 20 egzemplarzy, które przez lata obsługiwały wyłącznie dwie linie lotnicze – Air France i British Airways.

Katastrofa, która zmieniła wszystko

Przełomowym momentem w historii Concorde’a była katastrofa lotu Air France 4590, do której doszło 25 lipca 2000 roku. Podczas startu samolot najechał na metalowy element pozostawiony na pasie przez inny samolot. Uszkodzona opona rozpadła się, a jej fragmenty przebiły zbiornik paliwa, wywołując pożar. Maszyna wzbiła się w powietrze, ale po chwili runęła na ziemię. Zginęli wszyscy pasażerowie, członkowie załogi oraz cztery osoby na ziemi – łącznie 113 osób.

Zaledwie rok później wydarzyło się coś, co spowodowało spowolnienie w całej branży lotniczej – zamachy na World Trade Center oraz Pentagon. Air France i British Airways po raz kolejny musiały ograniczyć ilość rejsów wykonywanych Concorde'ami. Jednak ostatecznym gwoździem do trumny dla legendarnego samolotu była decyzja koncernu Airbus z 2003 roku o wycofaniu się dalszego zapewniania dozoru technicznego starzejącym się maszynom.

W połączeniu z rosnącymi kosztami utrzymania starzejącej się floty oraz brakiem wsparcia technicznego ze strony producenta, doprowadziło to do decyzji o wycofaniu samolotu ze służby.

Dlaczego dziś latamy wolniej?

Paradoksalnie, mimo postępu technologicznego, współczesne samoloty pasażerskie latają wolniej niż Concorde. Powód jest prozaiczny – pieniądze. Linie lotnicze, dążąc do maksymalizacji zysków, obniżają prędkości przelotowe, by oszczędzać paliwo. Nawet niewielkie zmniejszenie prędkości przekłada się na znaczące oszczędności w skali roku. Dodatkowo, przewoźnicy manipulują nominalnymi czasami przelotów, by zwiększyć margines bezpieczeństwa i poprawić statystyki punktualności.