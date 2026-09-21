Nigdy nie dawaj tego psu. Wystarczy chwila, by doszło do tragedii

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Awokado, choć cenione w diecie ludzi za swoje wartości odżywcze, może stanowić poważne zagrożenie dla psów. Owoc ten jest szkodliwy dla czworonogów, a w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie. Sprawdź, jakie zagrożenia czyhają na psa, w przypadku zjedzenia awokado.

Dlaczego psy nie mogą jeść awokado?

Awokado zawiera persynę – związek, który jest toksyczny dla większości zwierząt domowych, w tym psów. Najwięcej persyny znajduje się w skórce, pestce oraz liściach awokado. Niemniej, również jadalny miąższ, szczególnie w niedojrzałych owocach, także może być groźny.

Podczas gdy ludzie tolerują niewielkie ilości tej substancji, psy są na nią wrażliwe. Dlatego też zjedzenia awokado przez czworonoga, w zależności od ilości, może prowadzić zarówno do problemów żołądkowych, jak i poważniejszych konsekwencji: duszności, uszkodzenia mięśnia sercowego, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci zwierzęcia.

Co więcej, pestka awokado, poza toksycznym działaniem, stanowi dodatkowe zagrożenie – pies może się nią zadławić, a w przypadku połknięcia, może dojść do niedrożności jelit, co również zagraża życiu czworonoga. W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej udać się do weterynarza.

To, co zdrowe dla ludzi, może być niebezpieczne dla zwierząt

Awokado jest bogate w tłuszcze, co nie służy psom. Zjedzenie go przez psa może wywołać biegunkę czy wymioty, a także prowadzić do innych groźnych konsekwencji. Awokado jest zatem dla psów nie tylko niezdrowe, ale wręcz szkodliwe.

Warto pamiętać, że to, co jest pożywne dla ludzi, nie zawsze jest bezpieczne dla zwierząt. Należy zwracać szczególną uwagę na to, co trafia do psiej miski, zwłaszcza jeśli w domu przygotowuje się potrawy z użyciem egzotycznych składników. Jeśli pies przypadkowo zje kawałek awokado, należy się skontaktować z weterynarzem w przypadku niepokojących objawów.