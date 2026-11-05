Niezwykłe hobby włoskiego listonosza. Zebrał ponad milion jednocentówek

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Bruno Salvi przez dekady zbierał każdy cent, jaki udało mu się znaleźć. Jego niezwykła kolekcja, licząca ponad milion jednocentówek, okazała się tak ciężka, że zaczęła zagrażać konstrukcji budynku, w którym mieszka. Zbiór włoskiego listonosza waży dziś niemal trzy tony.

Bruno Salvi, listonosz z włoskiego miasta Urbania, od najmłodszych lat pielęgnował zasadę: „kto grosza nie szanuje, ten złotówki nie wart”. To motto, które wcielał w życie każdego dnia. Już jako dziecko zbierał drobniaki, jednak prawdziwa pasja rozwinęła się w dorosłości, kiedy to postanowił gromadzić jednocentówki.

Nie chodziło mu o rzadkie czy wyjątkowo cenne okazy. Fascynowała go przede wszystkim ilość. Jak wspomina w rozmowie z włoską telewizją Tele2000:

„Kiedy przestała obowiązywać lira, zacząłem zbierać jednocentówki. Po prostu chciałem zobaczyć, dokąd mnie to zaprowadzi”.

Z czasem coraz więcej mieszkańców Urbanii dowiadywało się o jego niecodziennym hobby. Kiedy spotykali Salviego na ulicy lub gdy ten doręczał im przesyłki, przekazywali mu swoje drobne monety.

Prawie tysiąc rzymskich monet na jednym polu. Odkryto największy taki skarb w kraju Na polu w miejscowości Wesseling, położonej na południe od Kolonii, doszło do niezwykłego znaleziska. Oliver Riedl podczas spaceru z wykrywaczem metali natrafił na ukryty w ziemi skarb, który okazał się największym w Niemczech zbiorem rzymskich…

1,176 miliona monet – kolekcja, która przerosła oczekiwania

Po latach systematycznego zbierania Bruno Salvi zgromadził imponującą liczbę jednocentówek. Jego kolekcja liczy obecnie 1,176 miliona monet, co w przeliczeniu daje 11 760 euro. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się waga tego nietypowego zbioru – każda moneta waży zaledwie 2,30 grama, ale w sumie całość osiągnęła masę aż 2,7 tony.

Monety zostały umieszczone w 28 szklanych balonach o pojemności 30 litrów każdy. Przez lata Salvi przechowywał swój skarb na wyższych piętrach budynku. W pewnym momencie zauważył jednak niepokojące zmiany – w betonie klatki schodowej zaczęły pojawiać się pierwsze pęknięcia.

Mimo problemów technicznych i konieczności przenoszenia zbioru na niższe piętra, Bruno Salvi nie zamierza przerywać swojej pasji. Wręcz przeciwnie – już wyznaczył sobie kolejny cel. Teraz chciałbym dojść do półtora miliona. A jeśli monety nadal będą w obiegu, może nawet jeszcze dalej - deklaruje z determinacją.