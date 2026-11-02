Nie wyrzucaj chryzantem po 1 listopada. Jak dać im drugie życie?

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Po Wszystkich Świętych na cmentarzach zostają setki doniczek z chryzantemami. Nie wyrzucaj tych kwiatów – starannie przezimowane i wypielęgnowane mogą cieszyć oczy przez kolejne sezony. Chwila uwagi, identyfikacja odmiany i odpowiednie przechowanie to klucz do sukcesu.

Większość chryzantem to byliny, ale nie każda przetrzyma polską zimę w gruncie. Odmiany doniczkowe są trudniejsze w zimowaniu, choć można próbować zachować je w chłodnym pomieszczeniu.

Chryzantema ogrodowa czy doniczkowa? Ustal to zanim zdecydujesz

Pierwszy krok to rozpoznanie, z jakim typem rośliny masz do czynienia. Chryzantemy ogrodowe mają grubsze łodygi i często podpisane są jako „mrozoodporne”. Te doniczkowe, tak popularne na grobach, to najczęściej idealnie kuliste, obsypane kwiatami okazy, cenione za efektowność – ale mniej odporne na chłody.

Nie znasz odmiany? Lepiej przezimować roślinę pod dachem, niż ryzykować przemarznięcie w gruncie.

Przez zimę w domu lub w ogrodzie

A oto najpewniejsze rozwiązanie dla większości kwiatów zabranych z cmentarza:

1. Zabierz roślinę do domu** od razu po świętach, najlepiej zanim uderzą pierwsze przymrozki.

2. Przytnij pędy — najlepiej na wysokości 5-15 cm, używając czystych narzędzi.

3. Ustaw doniczkę w jasnym, chłodnym miejscu (2-8°C): garaż, weranda, klatka schodowa sprawdzą się najlepiej. Unikaj ciepłych, suchych pomieszczeń!

4. Podlewaj oszczędnie — wystarczy raz na 2-3 tygodnie, tylko kiedy ziemia mocno przeschnie. Zimą nie stosuj nawozów.

5. Kontroluj stan zdrowotny — usuwaj zwiędłe liście. Obserwuj, czy nie pojawia się pleśń.

Jeżeli masz odmianę ogrodową (mrozoodporną), możesz ją posadzić bezpośrednio do gruntu, gdy ziemia nie jest jeszcze zamarznięta. Wybierz przepuszczalne, próchniczne podłoże, osłoń roślinę kopczykiem ziemi i przykryj np. gałązkami iglastymi lub białą agrowłókniną. W surowych regionach osłona jest niezbędna!

Kiedy trzeba się pożegnać z chryzantemą?

Nie każda roślina przeżyje – zmarznięte, czarne lub zgniłe pędy, rozpadające się korzenie o nieprzyjemnym zapachu czy wyraźne ślady pleśni to znak, że należy ją wyrzucić do bioodpadów.

Unikaj kompostowania mocno chorych egzemplarzy – mogą przenieść choroby do całego ogrodu.

Chryzantemy cięte z wiązanek po prostu kompostuj – nie zakorzenią się.

Wiosenna pielęgnacja i bonusy dla cierpliwych

Zimą chryzantema przechodzi w spoczynek. Pod koniec marca przenieś doniczkę do cieplejszego miejsca, zacznij regularne (lecz umiarkowane!) podlewanie. Przesadź do świeżej ziemi i ewentualnie podziel na kilka mniejszych sadzonek.

Po „zimnych ogrodnikach” możesz roślinę posadzić w ogrodzie lub wystawić na balkon.

Chcesz, by chryzantema była gęsta i pięknie kwitła? Raz na kilka tygodni wiosną uszczykuj młode pędy. Ostatnie cięcie wykonaj najpóźniej na początku lipca.