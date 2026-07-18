Nie ma jednej ścieżki. Oto najdłuższa trasa pielgrzymkowa w Europie

RMF24

Droga św. Jakuba, znana także jako Camino de Santiago, od ponad tysiąca lat przyciąga pielgrzymów z całego świata. Ten wyjątkowy szlak prowadzi do katedry w Santiago de Compostela, gdzie według tradycji spoczywa ciało św. Jakuba Apostoła i jest najdłuższą trasą pielgrzymkową w Europie.

Droga św. Jakuba to jeden z trzech najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok tras do Rzymu i Jerozolimy. Jej historia sięga ponad tysiąca lat, a legenda głosi, że ciało św. Jakuba zostało przewiezione łodzią do północnej Hiszpanii i pochowane w miejscu, gdzie dziś znajduje się Santiago de Compostela.

Szlak nie ma jednej, wyznaczonej trasy – pielgrzymi mogą wybrać spośród wielu dróg prowadzących do celu. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Camino de Santiago jest muszla św. Jakuba oraz żółte strzałki, które wskazują drogę wędrowcom.

Dla każdego, kto szuka duchowej przemiany

Camino de Santiago to nie tylko religijna pielgrzymka – szlak jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od wyznania i narodowości. Wędrowcy, zarówno indywidualni, jak i w małych grupach, mogą liczyć na wyjątkową atmosferę ciszy i refleksji, a także na duchową przemianę, którą niesie ze sobą pokonywanie kolejnych kilometrów.

Na trasie pielgrzymi znajdą liczne kościoły, kaplice oraz schroniska. Noclegi oferowane są przez parafie, stowarzyszenia, samorządy, a także osoby prywatne prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, hostele i schroniska młodzieżowe.

Muszla, kij i paszport pielgrzyma – co zabrać na szlak?

Każdy, kto zdecyduje się na przejście Drogi św. Jakuba, powinien zaopatrzyć się w credencial – oficjalny paszport pielgrzyma. Dokument ten uprawnia do korzystania z noclegów w schroniskach oraz umożliwia uzyskanie certyfikatu odbycia pielgrzymki, tzw. composteli. W zależności od motywacji – religijnej, kulturalnej czy turystycznej – pielgrzym otrzymuje odpowiedni dokument potwierdzający ukończenie trasy.

Charakterystyczne symbole pielgrzymów to muszla jakubowa (często przypięta do plecaka), kij pielgrzymi, kapelusz, peleryna oraz zbiorniczek na wodę.