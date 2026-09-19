Nazywają ten region „Bali nad Adriatykiem”. To ukryty raj bez tłumu turystów

Costa dei Trabocchi, czyli „włoskie Bali” na wyciągnięcie ręki
Costa dei Trabocchi to około 70-kilometrowy odcinek wybrzeża w prowincji Chieti, położony na południe od Pescary. W przeciwieństwie do zatłoczonych plaż Rimini czy okolic Wenecji, ten region pozostaje prawdziwą perełką dla tych, którzy pragną wypoczynku w harmonii z naturą.
Łagodne, zielone wzgórza schodzą tu do jasnych, żwirowych plaż, a woda Adriatyku przybiera turkusowe odcienie, przypominając egzotyczne zakątki świata. Nieprzypadkowo Costa dei Trabocchi bywa nazywana „Bali Włoch” – wszystko za sprawą niezwykłych budowli, które sięgają daleko w morze i tworzą niepowtarzalny krajobraz.
Tajemnicze domki na wodzie. Kiedyś łowili tu ryby, dziś zjesz tu kolację życia
Najbardziej charakterystycznym elementem wybrzeża są trabocchi – zabytkowe, drewniane pomosty rybackie zbudowane na palach. Powstały z myślą o połowie ryb bez konieczności wypływania w morze. Ich historia sięga XVII wieku, a pierwsze wzmianki o tych konstrukcjach pochodzą z 1627 roku. Trabocchi wyposażone były w długie wysięgniki z ogromnymi sieciami, które pozwalały rybakom na efektywne połowy bez ryzyka związanego z żeglugą.
Obecnie większość trabocchi nie pełni już funkcji rybackich. Zostały przekształcone w klimatyczne restauracje, gdzie można zjeść świeże owoce morza kilka metrów nad taflą wody, wsłuchując się w szum fal Adriatyku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, rezerwacji warto dokonać z dużym wyprzedzeniem, szczególnie w szczycie sezonu turystycznego.
Dzikie plaże i Błękitna Flaga. Raj dla tych, którzy uciekają od tłumów
Wybrzeże Costa dei Trabocchi to także raj dla miłośników dzikiej przyrody i spokojnych kąpielisk. W okolicach miasta Vasto znajduje się rezerwat przyrody Punta Aderci, uznawany za jeden z najpiękniejszych naturalnych terenów na włoskim wybrzeżu.
Wąskie ścieżki prowadzą tam do urokliwych, niemal bezludnych plaż i zatoczek, takich jak Punta Penna, Mottagrossa czy Spiaggia dei Libertini. Czystość wód potwierdzają międzynarodowe wyróżnienia – kilka fragmentów wybrzeża otrzymało prestiżową „Błękitną Flagę”.
Via Verde: Najpiękniejsza trasa rowerowa Italii tuż przy szumie fal
Region Costa dei Trabocchi docenią także amatorzy aktywnego wypoczynku. Wzdłuż wybrzeża biegnie malownicza trasa rowerowa Via Verde, powstała na dawnym nasypie kolejowym. Droga ta, wolna od samochodów, prowadzi tuż przy linii brzegowej i jest częścią 131-kilometrowej trasy „Bike to Coast”, łączącej różne zakątki Abruzji. Po drodze można podziwiać nie tylko piękne widoki, ale także zabytkowe trabocchi oraz urokliwe, historyczne miejscowości.