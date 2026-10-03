Nazywają ją „polską cytryną”. Zamiast kupować suplementy, idź do ogrodu

Złoty symbol polskiej jesieni. Kiedy zbierać pigwę?
Wrzesień i październik to miesiące, w których pigwa osiąga pełnię dojrzałości i jest gotowa do zbiorów. W polskich sadach i ogrodach jej intensywny, przyjemny zapach staje się jednym z symboli nadchodzącej jesieni.
Surowe owoce pigwy wyróżniają się twardą strukturą oraz cierpkim, kwaśnym smakiem, dlatego rzadko spożywa się je na surowo. Najczęściej wykorzystywane są do przygotowywania różnorodnych przetworów – dżemów, galaretek, kompotów czy aromatycznych nalewek. Pieczona pigwa to również doskonały dodatek do deserów, który podkreśla smak wypieków i ciepłych napojów.
Lekarstwo dla jelit i metabolizmu. Siła błonnika i pektyn
Jedną z największych zalet pigwy jest jej wysoka zawartość błonnika pokarmowego. Błonnik odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego – wspiera pracę jelit, zapobiega zaparciom i przyczynia się do dłuższego uczucia sytości po posiłku.
W pigwie znajdziemy także pektyny, czyli rozpuszczalną frakcję błonnika, która w przewodzie pokarmowym tworzy swego rodzaju żel. Dzięki temu spowalnia tempo wchłaniania niektórych składników odżywczych i pozytywnie wpływa na poziom cholesterolu we krwi.
Twoja tarcza obronna na chłodne dni. Witaminowy zastrzyk
Pigwa to również źródło witaminy C, niezwykle istotnej dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Witamina ta bierze udział w syntezie kolagenu, wspomaga gojenie się ran, dba o zdrowie skóry i kości oraz zwiększa przyswajanie żelaza pochodzenia roślinnego. Zawartość witaminy C w pigwie zależy od stopnia dojrzałości owocu oraz sposobu jego przygotowania – warto pamiętać, że długotrwała obróbka termiczna może prowadzić do częściowej utraty tej cennej witaminy.
Zatrzymaj czas naturalnie. Antyoksydanty w walce z wolnymi rodnikami
Kolejnym atutem pigwy jest obecność polifenoli, w tym flawonoidów, które wykazują silne działanie antyoksydacyjne. Związki te neutralizują wolne rodniki powstające w organizmie w trakcie procesów metabolicznych, zapobiegając tym samym uszkodzeniom komórek i przedwczesnemu starzeniu się organizmu. Polifenole obecne w pigwie wykazują także działanie przeciwzapalne, wspierając organizm w walce z wirusami i bakteriami.
Odkryj pigwę na nowo. Genialne pomysły nie tylko do herbaty
Choć najczęściej kojarzona jest z dodatkiem do herbaty lub ciast, pigwa doskonale sprawdza się także w innych potrawach. Z powodzeniem można ją wykorzystać do przygotowania konfitur, galaretek czy sosów do mięs. Jej charakterystyczny, lekko kwaskowy smak świetnie komponuje się zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi daniami. Pigwa może być także pieczona z miodem i orzechami, stanowiąc zdrową alternatywę dla tradycyjnych deserów.