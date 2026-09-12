Najpopularniejsze imię dla chłopców pierwszej połowy 2026 roku kryje w sobie potężne znaczenie

Nikodem został najczęściej wybieranym imieniem dla nowo narodzonych chłopców w pierwszej połowie 2026 roku – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Imię to otrzymało aż 2665 chłopców, wyprzedzając inne popularne propozycje.
Zwycięzca ludu. Co naprawdę oznacza imię Nikodem?
Imię Nikodem ma długą i bogatą historię. Wywodzi się z języka greckiego, powstało z połączenia słów „nike” oznaczającego zwycięstwo oraz „demos” – lud, naród. W dosłownym tłumaczeniu Nikodem to „ten, który zwycięża dla ludu” lub „zwycięzca ludu”. Takie znaczenie sprawia, że imię to niesie ze sobą pozytywne konotacje związane z siłą, odwagą i działaniem na rzecz innych.
Od XV wieku na marginesie. Skąd ten nagły powrót?
Na ziemiach polskich imię Nikodem pojawiło się już w XV wieku, choć przez długie lata nie należało do najczęściej nadawanych. Przez stulecia funkcjonowało raczej na marginesie, by w ostatnich latach zyskać ogromną popularność wśród rodziców poszukujących dla swoich synów imienia o niebanalnym brzmieniu i głębokiej symbolice.
Kiedy Nikodem obchodzi imieniny?
Osoby noszące imię Nikodem mogą świętować imieniny kilka razy w roku: 1 czerwca, 3 sierpnia, 31 sierpnia oraz 15 września.
W tradycji chrześcijańskiej święty Nikodem znany jest jako patron osób poszukujących prawdy, kowali, a także grabarzy i wszystkich zajmujących się przygotowaniem zmarłych do pochówku. Postać ta jest szczególnie ceniona za odwagę w dążeniu do prawdy i bezinteresowną pomoc potrzebującym.
Wielki powrót do klasyki. Co jeszcze wybierają Polacy?
W ostatnich latach w Polsce można zauważyć wyraźny trend powrotu do klasycznych, tradycyjnych imion, ale także zainteresowanie imionami o nieco bardziej egzotycznym, choć historycznym rodowodzie. Nikodem doskonale wpisuje się w ten trend, łącząc w sobie starożytne pochodzenie, uniwersalne przesłanie oraz współczesne brzmienie.
Wśród najczęściej wybieranych imion dla chłopców w pierwszej połowie 2026 roku znalazły się również inne propozycje – oto top 10 imion dla synów:
- NIKODEM – 2665
- ANTONI – 2560
- JAN – 2415 (↑ z 4. miejsca)
- LEON – 2359 (↓ z 3. miejsca)
- FRANCISZEK – 2289 (↑ z 6. miejsca)
- ALEKSANDER – 2148 (↓ z 5. miejsca)
- IGNACY – 2145
- STANISŁAW – 1874
- JAKUB – 1482
- MIKOŁAJ – 1381