Najpopularniejsze imię dla chłopców pierwszej połowy 2026 roku kryje w sobie potężne znaczenie

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Greckie korzenie, potężne znaczenie i wielki powrót po stuleciach – to starożytne imię oficjalnie zdominowało polskie porodówki w pierwszej połowie 2026 roku. Choć przez wieki było nadawane w Polsce sporadycznie, dziś tysiące rodziców oszalały na punkcie jego brzmienia i głębokiej symboliki. Sprawdź, jak imię oznaczające „zwycięzcę ludu” zostawiło konkurencję daleko w tyle.

Nikodem został najczęściej wybieranym imieniem dla nowo narodzonych chłopców w pierwszej połowie 2026 roku

Nikodem został najczęściej wybieranym imieniem dla nowo narodzonych chłopców w pierwszej połowie 2026 roku / Shutterstock

Nikodem został najczęściej wybieranym imieniem dla nowo narodzonych chłopców w pierwszej połowie 2026 roku – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Imię to otrzymało aż 2665 chłopców, wyprzedzając inne popularne propozycje.

Zwycięzca ludu. Co naprawdę oznacza imię Nikodem?

Imię Nikodem ma długą i bogatą historię. Wywodzi się z języka greckiego, powstało z połączenia słów „nike” oznaczającego zwycięstwo oraz „demos” – lud, naród. W dosłownym tłumaczeniu Nikodem to „ten, który zwycięża dla ludu” lub „zwycięzca ludu”. Takie znaczenie sprawia, że imię to niesie ze sobą pozytywne konotacje związane z siłą, odwagą i działaniem na rzecz innych.

Od XV wieku na marginesie. Skąd ten nagły powrót?

Na ziemiach polskich imię Nikodem pojawiło się już w XV wieku, choć przez długie lata nie należało do najczęściej nadawanych. Przez stulecia funkcjonowało raczej na marginesie, by w ostatnich latach zyskać ogromną popularność wśród rodziców poszukujących dla swoich synów imienia o niebanalnym brzmieniu i głębokiej symbolice.

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Kiedy Nikodem obchodzi imieniny?

Osoby noszące imię Nikodem mogą świętować imieniny kilka razy w roku: 1 czerwca, 3 sierpnia, 31 sierpnia oraz 15 września.

W tradycji chrześcijańskiej święty Nikodem znany jest jako patron osób poszukujących prawdy, kowali, a także grabarzy i wszystkich zajmujących się przygotowaniem zmarłych do pochówku. Postać ta jest szczególnie ceniona za odwagę w dążeniu do prawdy i bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Wielki powrót do klasyki. Co jeszcze wybierają Polacy?

W ostatnich latach w Polsce można zauważyć wyraźny trend powrotu do klasycznych, tradycyjnych imion, ale także zainteresowanie imionami o nieco bardziej egzotycznym, choć historycznym rodowodzie. Nikodem doskonale wpisuje się w ten trend, łącząc w sobie starożytne pochodzenie, uniwersalne przesłanie oraz współczesne brzmienie.

Wśród najczęściej wybieranych imion dla chłopców w pierwszej połowie 2026 roku znalazły się również inne propozycje – oto top 10 imion dla synów:

NIKODEM – 2665

ANTONI – 2560

JAN – 2415 (↑ z 4. miejsca)

LEON – 2359 (↓ z 3. miejsca)

FRANCISZEK – 2289 (↑ z 6. miejsca)

ALEKSANDER – 2148 (↓ z 5. miejsca)

IGNACY – 2145

STANISŁAW – 1874

JAKUB – 1482

MIKOŁAJ – 1381