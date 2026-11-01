Najlepsze i najgorsze miejsca na Wyspach Kanaryjskich. Ten kurort to absolutny zwycięzca

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Wyspy Kanaryjskie to hit całorocznych wakacji, ale nie każdy kurort zachwyca tak samo. Brytyjski magazyn „Which?” opublikował najnowszy ranking 15 najpopularniejszych miejsc na archipelagu. Wyniki zaskakują: kultowy i uwielbiany przez imprezowiczów kurort na Teneryfie zajął ostatnie miejsce, a turyści porównują go do betonowego koszmaru. Z kolei na podium stanęły oazy spokoju. Zobacz, które miejsca na Kanarach to absolutny hit, a które lepiej omijać szerokim łukiem.

Playa de las Américas, położona na południowym wybrzeżu Teneryfy, od dziesięcioleci uchodzi za synonim udanych wakacji pod palmami. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kurortów na Kanarach. To miejsce, gdzie słońce świeci niemal przez cały rok, a szerokie plaże, kluby i bary nocne przyciągają spragnionych rozrywki turystów z całej Europy.

Słońce i zabawa, które mają swoją cenę

Jednak popularność tego miejsca ma swoją cenę. W najnowszym rankingu piętnastu najchętniej wybieranych miejsc na Wyspach Kanaryjskich, przygotowanym przez brytyjski magazyn konsumencki „Which?“, Playa de las Américas zajęła ostatnie miejsce. Ankietowani turyści narzekali na tłok, wysokie ceny oraz – co szczególnie zaskakuje – nieatrakcyjny krajobraz i słabą atmosferę.

Jedna z nich powstała z piasku z Sahary. Oto najpiękniejsze plaże Wysp Kanaryjskich Złocisty piasek z Sahary, turkusowe laguny i czarna, wulkaniczna lawa – plaże Wysp Kanaryjskich kryją w sobie niezwykłe kontrasty. Choć archipelag ten kojarzy się z popularnymi kurortami, wciąż można tu znaleźć dzikie, bezludne zakątki, o których…

Miejscowość wypoczynkowa na południu Teneryfy była porównywana do hiszpańskiego Benidormu, który stał się symbolem masowej turystyki hotelowej. Przez lata powstało tam mnóstwo nowych hoteli i apartamentów. Wielu odwiedzających uznało, że Playa de las Américas zatraciła swoją autentyczność na rzecz niekończącej się imprezy. Z drugiej strony, dla wielu osób szukających bogatej oferty rozrywkowej i nocnego życia wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem.

Miłośnicy Playa de las Américas stają w jej obronie, bo można tam znaleźć setki restauracji, barów, dyskotek i hoteli w różnych przedziałach cenowych. Kurort od początku lat 60. XX wieku był projektowany jako miejsce wypoczynku dla szerokiego grona turystów. Narzekania na zgiełk i tłok nie powinny więc dziwić – podobnie jak oczekiwanie spokoju w Las Vegas. Dla tych, którzy jednak chcą odpocząć od tłumów, w okolicy znajdują się spokojniejsze zakątki, takie jak plaża Playa del Camisón.

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Gdzie warto pojechać? Oto liderzy najnowszego rankingu

Ranking najpopularniejszych miejsc na Kanarach pokazuje, że coraz więcej turystów szuka wypoczynku z dala od gwaru. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazło się Puerto de Mogán na Gran Canarii – malownicza miejscowość portowa, która zachwyca kolorowymi domkami, kwiecistymi uliczkami i spokojną atmosferą. To idealne miejsce dla tych, którzy cenią kameralność i lokalny klimat.

Marina w Puerto de Mogán na Gran Canarii / Shutterstock

Drugą pozycję zajmuje Puerto de la Cruz na północy Teneryfy. Historyczna starówka, czarne wulkaniczne plaże i słynny kompleks basenów Lago Martiánez przyciągają turystów szukających nieco innego oblicza wyspy. Dodatkową atrakcją jest park zoologiczny Loro Parque oraz wycieczki do zielonej doliny Orotava.

Na trzecim miejscu rankingu uplasowała się Playa Blanca na Lanzarote. Kurort słynie z jasnych, piaszczystych plaż, osłoniętych zatoczek i długiej nadmorskiej promenady. W marinie Marina Rubicón można znaleźć liczne restauracje i sklepy, a dla poszukujących ciszy – urokliwe zatoczki Papagayo.

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Tenerife

Fuerteventura

Gran Canaria

Lanzarote

La Palma

La Gomera

El Hierro

Pogoda na Wyspach Kanaryjskich według miesięcy - średnie maksymalne temperatury: