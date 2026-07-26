RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Najgorsze miejsca w samolocie. Tu lepiej nie siadać

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 26 lipca (16:59)

Wybór miejsca w samolocie to decyzja, która może znacząco wpłynąć na komfort podróży. Eksperci ostrzegają: niektóre fotele mogą sprawić, że nawet krótki lot stanie się nieprzyjemnym doświadczeniem. Sprawdź, których miejsc lepiej unikać, by rozpocząć wakacje bez stresu i zmęczenia.

Najgorsze miejsca w samolocie. Tu lepiej nie siadać
Których miejsc w samolocie lepiej unikać? (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock
  • Wybór odpowiedniego miejsca w samolocie może skutecznie wypłynąć na nasz komfort podczas lotu.
  • Eksperci wskazują, których miejsc lepiej unikać.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Podróż samolotem to dla wielu osób nieodłączny element wakacyjnych wyjazdów. Choć wybór miejsca na pokładzie często wydaje się błahostką, to właśnie ta decyzja może zadecydować o tym, czy lot będzie przyjemny, czy stanie się udręką. Eksperci ds. podróży zwracają uwagę na kilka miejsc, które regularnie pojawiają się na liście tych najmniej komfortowych.

Środkowa część samolotu – pozory mylą

Na pierwszy rzut oka miejsca w środkowej części samolotu, takie jak 11A i 11F, nie wydają się złym wyborem. Jednak, jak podkreślają specjaliści, to właśnie tu pasażerowie często żałują swojej decyzji. Siedząc w tej części kabiny, jesteśmy z dala zarówno od przodu, jak i tyłu samolotu. Oznacza to, że obsługa pokładowa dociera do nas na końcu, gdy wybór przekąsek i napojów jest już mocno ograniczony. Dodatkowo, do toalet jest stosunkowo daleko, a wyjście z tych miejsc bywa niewygodne, zwłaszcza podczas dłuższych lotów.

Miejsca przy toaletach – brak prywatności i ciągły ruch

Kolejną grupą miejsc, których warto unikać, są te znajdujące się tuż przy toaletach, jak 30E i 30F. Pasażerowie siedzący w tych fotelach muszą liczyć się z ciągłym ruchem w przejściu, kolejkami do łazienek oraz brakiem prywatności. Dodatkowym utrudnieniem jest hałas i nieprzyjemne zapachy, które mogą skutecznie zepsuć nawet najkrótszy lot.

Miejsca w tylnej części samolotu, również nie należą do najbardziej komfortowych, ponieważ w wielu maszynach fotele w tym rejonie mają ograniczoną możliwość odchylenia oparcia, co podczas długiego lotu może skutkować zmęczeniem i złym samopoczuciem. Dodatkowo, pasażerowie siedzący z tyłu zazwyczaj opuszczają pokład jako jedni z ostatnich, co może być problematyczne w przypadku krótkich przesiadek.

Źródło: RMF24
Tagi: samolot

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: