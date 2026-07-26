Najgorsze miejsca w samolocie. Tu lepiej nie siadać

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Wybór miejsca w samolocie to decyzja, która może znacząco wpłynąć na komfort podróży. Eksperci ostrzegają: niektóre fotele mogą sprawić, że nawet krótki lot stanie się nieprzyjemnym doświadczeniem. Sprawdź, których miejsc lepiej unikać, by rozpocząć wakacje bez stresu i zmęczenia.

Podróż samolotem to dla wielu osób nieodłączny element wakacyjnych wyjazdów. Choć wybór miejsca na pokładzie często wydaje się błahostką, to właśnie ta decyzja może zadecydować o tym, czy lot będzie przyjemny, czy stanie się udręką. Eksperci ds. podróży zwracają uwagę na kilka miejsc, które regularnie pojawiają się na liście tych najmniej komfortowych.

Środkowa część samolotu – pozory mylą

Na pierwszy rzut oka miejsca w środkowej części samolotu, takie jak 11A i 11F, nie wydają się złym wyborem. Jednak, jak podkreślają specjaliści, to właśnie tu pasażerowie często żałują swojej decyzji. Siedząc w tej części kabiny, jesteśmy z dala zarówno od przodu, jak i tyłu samolotu. Oznacza to, że obsługa pokładowa dociera do nas na końcu, gdy wybór przekąsek i napojów jest już mocno ograniczony. Dodatkowo, do toalet jest stosunkowo daleko, a wyjście z tych miejsc bywa niewygodne, zwłaszcza podczas dłuższych lotów.

Miejsca przy toaletach – brak prywatności i ciągły ruch

Kolejną grupą miejsc, których warto unikać, są te znajdujące się tuż przy toaletach, jak 30E i 30F. Pasażerowie siedzący w tych fotelach muszą liczyć się z ciągłym ruchem w przejściu, kolejkami do łazienek oraz brakiem prywatności. Dodatkowym utrudnieniem jest hałas i nieprzyjemne zapachy, które mogą skutecznie zepsuć nawet najkrótszy lot.

Miejsca w tylnej części samolotu, również nie należą do najbardziej komfortowych, ponieważ w wielu maszynach fotele w tym rejonie mają ograniczoną możliwość odchylenia oparcia, co podczas długiego lotu może skutkować zmęczeniem i złym samopoczuciem. Dodatkowo, pasażerowie siedzący z tyłu zazwyczaj opuszczają pokład jako jedni z ostatnich, co może być problematyczne w przypadku krótkich przesiadek.