Masz problem z zasypianiem? Zjedz jeden z tych owoców na godzinę przed snem

Bananowy sposób na stres. Jak popularny owoc rozluźnia mięśnie?
Banany to nie tylko szybka przekąska na śniadanie czy po treningu. Ten popularny owoc zawiera tryptofan – aminokwas, który organizm przekształca w serotoninę, a następnie w melatoninę, czyli hormon regulujący sen. Dodatkowo banany są bogate w magnez i potas, które wspomagają wyciszenie układu nerwowego, rozluźniają mięśnie i pomagają przeciwdziałać bezsenności. Najlepiej zjeść banana na 1–2 godziny przed snem, aby składniki zdążyły zacząć działać.
Winogrona pod lupą: Naturalne źródło hormonu snu w każdej kuleczce
Winogrona są jednym z nielicznych owoców, które w naturalny sposób zawierają melatoninę. To właśnie ten hormon odpowiada za regulację cyklu snu i czuwania. Melatonina występuje zarówno w miąższu, jak i w skórce oraz pestkach winogron. Dodatkowo winogrona dostarczają resweratrolu – silnego antyoksydantu, który może wydłużać czas snu i zmniejszać stany zapalne, utrudniające spokojny odpoczynek.
Zjedz dwa przed snem. Zielony sprzymierzeniec nocnego wypoczynku
Kiwi to niewielkie owoce o miękkim, zielonym miąższu, które mogą pozytywnie wpłynąć na jakość snu. Są bogate w melatoninę oraz witaminę C. Badania wykazały, że spożywanie dwóch kiwi na godzinę przed snem zwiększa całkowity czas snu oraz poprawia jego efektywność, a także ogranicza liczbę nocnych przebudzeń. Choć badania dotyczyły głównie sportowców, kiwi może być wartościowym elementem diety każdego, kto chce poprawić swój sen.
Egzotyczne wyciszenie. Marakuja jako naturalny środek uspokajający
Marakuja, znana także jako passiflora, to egzotyczny owoc, który od wieków stosowany jest jako naturalny środek uspokajający. Zawiera związki relaksujące oraz magnez, który pomaga wyciszyć układ nerwowy i rozluźnić mięśnie. Można ją jeść na surowo lub pić napar z jej kwiatów i liści, które również są znane ze swoich właściwości wspierających sen.
Ananas na dobranoc – tropikalny impuls dla szybszego zasypiania
Ananas to kolejny egzotyczny owoc, który warto rozważyć przed snem. Naturalnie zawiera melatoninę, a także witaminę C i inne składniki odżywcze wspomagające nocną regenerację organizmu. Spożywanie ananasa może sprzyjać szybszemu zasypianiu i lepszemu wypoczynkowi.
Skarbnica tryptofanu. Dlaczego warto mieć w zamrażarce wiśnie?
Wiśnie, szczególnie odmiana Montmorency, są jednym z najbogatszych naturalnych źródeł melatoniny. Zawierają także tryptofan, który sprzyja relaksowi i wyciszeniu przed snem. Wiśnie dostępne są nie tylko świeże, ale także w formie mrożonej, soków czy przetworów. Przeglądy badań sugerują, że regularne spożywanie wiśni może poprawiać jakość snu, choć potrzebne są dalsze badania, by w pełni potwierdzić te właściwości.
Arbuz na nocny głód i pragnienie – na co musisz uważać?
Arbuz to owoc, który składa się aż w 92 proc. z wody, dlatego idealnie sprawdza się przed snem, szczególnie jeśli masz tendencję do budzenia się z pragnienia. Oprócz właściwości nawadniających, arbuz dostarcza magnezu, potasu oraz likopenu – związku, który może wydłużać czas snu i poprawiać jego jakość. Należy jednak pamiętać, że nadmierne spożycie owoców bogatych w wodę może sprzyjać nocnym wizytom w łazience.
Zasady owocowej kolacji: Jak i kiedy jeść, by naprawdę się wyspać?
Aby w pełni wykorzystać potencjał owoców na lepszy sen, warto przestrzegać kilku zasad. Najlepiej spożywać owoce na 1–2 godziny przed snem, by organizm zdążył przyswoić ich składniki. Można przygotować z nich pyszną, kolorową sałatkę, łącząc kilka rodzajów, np. banana, kiwi i winogrona. Osoby, które często budzą się w nocy do toalety, powinny ograniczyć ilość owoców o wysokiej zawartości wody, takich jak arbuz.
W przypadku osób z cukrzycą, ważne jest kontrolowanie ilości spożywanych owoców pod względem zawartości cukru i węglowodanów. Owoce mogą być cennym wsparciem w walce z bezsennością, ale nie zastąpią zdrowych nawyków snu – warto kłaść się spać i wstawać o stałej porze oraz unikać korzystania z urządzeń elektronicznych na godzinę przed snem.
Źródło: verywellhealth.com