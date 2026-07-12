Ma 8500 kilometrów i biegnie przez 19 państw. Oto najdłuższa trasa pielgrzymkowa na świecie

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Szlak Jerozolimski to nie tylko najdłuższa trasa pielgrzymkowa na świecie, ale także wyjątkowy projekt łączący ludzi, kultury i religie na przestrzeni 8500 kilometrów. Od hiszpańskiego Finisterre, zwanego „końcem świata”, aż po Jerozolimę – miejsce spotkania cywilizacji – prowadzi droga, która stała się symbolem pokoju, dialogu i międzynarodowego zrozumienia.

Najdłuższy szlak pokoju na świecie

Szlak Jerozolimski, to imponująca trasa o długości około 8500 kilometrów, która przecina 19 krajów na dwóch kontynentach. Rozpoczyna się w Finisterre, na zachodnim wybrzeżu Hiszpanii, a kończy w Jerozolimie – mieście, które od wieków stanowi centrum religijne i kulturowe świata. Ta niezwykła droga nie tylko łączy geograficznie Europę z Azją, ale także symbolicznie zbliża do siebie ludzi różnych wyznań i narodowości.

Szlak Jerozolimski jest obecnie oficjalnym kandydatem do prestiżowego tytułu Szlaku Kulturowego Rady Europy. Certyfikat ten podkreśliłby jego rolę w budowaniu międzynarodowego dialogu, promowaniu tolerancji oraz szerzeniu idei pokoju na skalę globalną. Proces akceptacji trwa, a uzyskanie tego wyróżnienia byłoby potwierdzeniem ogromnego znaczenia trasy dla dziedzictwa kulturowego Europy i świata.

Inspiracja, która zmieniła życie

Historia Szlaku Jerozolimskiego zaczęła się od osobistej pielgrzymki Austriaka Johannesa Aschauera. W 2003 roku, wraz z przyjacielem, przeszedł on Drogę św. Jakuba z Austrii do Finisterre, pokonując około 3000 kilometrów. To doświadczenie wywarło na nim ogromne wrażenie i stało się początkiem nowej drogi – zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

W marcu 2006 roku podczas powrotu z prelekcji filmowych, Johannes doznał olśnienia – w jego umyśle pojawiło się słowo „Jerozolima”. Przez kolejne lata myśl o pielgrzymce do Ziemi Świętej nie dawała mu spokoju. Po czterech latach przygotowań, 24 czerwca 2010 roku, wyruszył w drogę wraz z Davidem Zwillingiem, mistrzem świata w zjeździe alpejskim, oraz Otto Klarem. Ich trasa prowadziła przez historyczne szlaki pielgrzymkowe, ścieżki apostoła Pawła, a także przez tereny, które niegdyś przemierzały wyprawy krzyżowe.

Wędrówka przez kontynenty i kultury

Podróżnicy przemierzali góry, doliny, żyzne ziemie i jałowe pustynie, wędrowali wzdłuż rzek i wybrzeży morskich, by po sześciu miesiącach dotrzeć do Betlejem w Wigilię Bożego Narodzenia 2010 roku. Kilka dni później, 26 grudnia, stanęli u celu – w Jerozolimie. Ich wyprawa zakończyła się tuż przed wybuchem wojny domowej w Syrii, co jeszcze bardziej podkreśliło wagę przesłania pokoju, jakie niosła ta pielgrzymka.

21 grudnia 2012 roku, w dniu, w którym według przepowiedni Majów miał nastąpić koniec świata, Johannes i jego towarzysze powrócili do Finisterre. To właśnie wtedy oficjalnie zainaugurowali Szlak Jerozolimski, nadając mu hasło: „Z krańca świata, przez serce Europy, aż do jego początku”. Tym samym rozpoczęła się nowa era w historii pielgrzymek i międzynarodowych inicjatyw na rzecz pokoju.

Pierwsza pielgrzymka została opisana przez Johannesa Aschauera w bogato ilustrowanej książce „Na Szlaku do Jerozolimy – niezwykła pielgrzymka piesza z serca Europy do Jerozolimy”. Publikacja, podobnie jak liczne prelekcje filmowe, stała się inspiracją dla tysięcy ludzi na całym świecie, zachęcając ich do podjęcia własnej wędrówki szlakiem pokoju.

W 2013 roku powstało stowarzyszenie „Międzynarodowa Drużyna Pokoju Szlak do Jerozolimy”, które oficjalnie zarejestrowano jako europejski chroniony znak towarowy. Organizacja działa na rzecz pokoju, wolności i tolerancji, a jej członkowie – zarówno podstawowy zespół, jak i liczni wolontariusze – nieustannie rozwijają projekt, angażując się w budowanie zaufania i międzynarodowego zrozumienia.