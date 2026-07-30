Lodowy kolos runął u wybrzeży Grenlandii. „Spektakularne i zachwycające”

„Zjawisko tak spektakularne, jak niebezpieczne. Gigantyczna góra lodowa zawaliła się i obróciła wokół swojej osi” – zachwyca się serwis Meganoticias, relacjonując to, co wydarzyło się w sobotę tuż przy wybrzeżu, na którym leży miasto Ilulissat w zachodniej części Grenlandii.
Nagranie pokazuje, jak ogromna góra lodowa nagle przewraca się w morzu, wywołując ogromne fale i ukazując szorstki, wcześniej zanurzony spód.
Zjawisko, choć spektakularne, nie jest czymś nadzwyczajnym. Góry lodowe ciągle zmieniają swój rozkład masy z powodu topnienia spowodowanego promieniowaniem słonecznym, a także kontaktem z prądami oceanicznymi w zanurzonej pod wodą części. Kiedy środek ciężkości się przesunie, ogromna mas lodu traci stabilność.
Takie „upadki” mogą generować potężne fale i są uważane za niebezpieczne dla łodzi, ale także ludzi na wybrzeżu.
W wyniku tego zdarzenia nie odnotowano żadnych obrażeń ani zniszczeń.
Ponad powierzchnię wody wystaje zazwyczaj około 10 do 20 proc. góry lodowej, co w przybliżeniu odpowiada jednej ósmej jej całkowitej objętości.