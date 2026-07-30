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Lodowy kolos runął u wybrzeży Grenlandii. „Spektakularne i zachwycające”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 30 lipca (19:02)

Ogromna góra lodowa wywróciła się na bok tuż przy wybrzeżu Ilulissat na Grenlandii, wywołując olbrzymie fale. Na szczęście nikt nie został ranny.

Lodowy kolos runął u wybrzeży Grenlandii. „Spektakularne i zachwycające”
Fiord Ilulissat /Shutterstock

„Zjawisko tak spektakularne, jak niebezpieczne. Gigantyczna góra lodowa zawaliła się i obróciła wokół swojej osi” – zachwyca się serwis Meganoticias, relacjonując to, co wydarzyło się w sobotę tuż przy wybrzeżu, na którym leży miasto Ilulissat w zachodniej części Grenlandii.

Nagranie pokazuje, jak ogromna góra lodowa nagle przewraca się w morzu, wywołując ogromne fale i ukazując szorstki, wcześniej zanurzony spód. 

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Zjawisko, choć spektakularne, nie jest czymś nadzwyczajnym. Góry lodowe ciągle zmieniają swój rozkład masy z powodu topnienia spowodowanego promieniowaniem słonecznym, a także kontaktem z prądami oceanicznymi w zanurzonej pod wodą części. Kiedy środek ciężkości się przesunie, ogromna mas lodu traci stabilność.

Takie „upadki” mogą generować potężne fale i są uważane za niebezpieczne dla łodzi, ale także ludzi na wybrzeżu.

W wyniku tego zdarzenia nie odnotowano żadnych obrażeń ani zniszczeń.

Ponad powierzchnię wody wystaje zazwyczaj około 10 do 20 proc. góry lodowej, co w przybliżeniu odpowiada jednej ósmej jej całkowitej objętości.

Źródło: RMF24
Tagi: Grenlandia

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