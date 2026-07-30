Lodowy kolos runął u wybrzeży Grenlandii. „Spektakularne i zachwycające”

RMF24

Ogromna góra lodowa wywróciła się na bok tuż przy wybrzeżu Ilulissat na Grenlandii, wywołując olbrzymie fale. Na szczęście nikt nie został ranny.

„Zjawisko tak spektakularne, jak niebezpieczne. Gigantyczna góra lodowa zawaliła się i obróciła wokół swojej osi” – zachwyca się serwis Meganoticias, relacjonując to, co wydarzyło się w sobotę tuż przy wybrzeżu, na którym leży miasto Ilulissat w zachodniej części Grenlandii.

Nagranie pokazuje, jak ogromna góra lodowa nagle przewraca się w morzu, wywołując ogromne fale i ukazując szorstki, wcześniej zanurzony spód.

Zjawisko, choć spektakularne, nie jest czymś nadzwyczajnym. Góry lodowe ciągle zmieniają swój rozkład masy z powodu topnienia spowodowanego promieniowaniem słonecznym, a także kontaktem z prądami oceanicznymi w zanurzonej pod wodą części. Kiedy środek ciężkości się przesunie, ogromna mas lodu traci stabilność.

Takie „upadki” mogą generować potężne fale i są uważane za niebezpieczne dla łodzi, ale także ludzi na wybrzeżu.

W wyniku tego zdarzenia nie odnotowano żadnych obrażeń ani zniszczeń.

Ponad powierzchnię wody wystaje zazwyczaj około 10 do 20 proc. góry lodowej, co w przybliżeniu odpowiada jednej ósmej jej całkowitej objętości.