Lekkie, wydajne i gotowe do działania – TOP 5 laptopów na studia

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Od notatek na wykładach po pracę nad projektami i relaks po zajęciach – laptop to jedno z najważniejszych narzędzi każdego studenta. Sprawdź modele, które oferują udane połączenie wydajności, mobilności i funkcji przydatnych podczas nauki.

ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ055W

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+ Wydajne 16 gigabajtów pamięci operacyjnej RAM to płynność podczas jednoczesnego korzystania z wielu aplikacji

+ Ekran IPS o przekątnej 15,6 cala gwarantuje szerokie kąty widzenia oraz naturalne odwzorowanie barw

+ Windows 11 Home oferuje nowoczesne środowisko pracy oraz kompatybilność z najnowszym oprogramowaniem

ASUS Vivobook 15 to doskonale zbalansowana konstrukcja stworzona do sprawnych realizacji codziennych zadań studenckich. Zastosowany w nim procesor Intel Core 7 350 w połączeniu z pojemnym dyskiem SSD o wielkości 512 GB zapewnia błyskawiczny start systemu oraz natychmiastowy dostęp do zgromadzonych notatek i prezentacji. Wbudowany komplet nowoczesnych złączy ułatwia bezproblemowe podłączenie rzutnika w sali prelekcyjnej lub zewnętrznego dysku.

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Apple MacBook Neo 2026 A18Pro

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+ Chip Apple A18 Pro zapewnia niesamowitą wydajność energetyczną co może przełożyć się na cały dzień pracy na baterii

+ Kompaktowy wyświetlacz o przekątnej 13 cali

+ Wyjątkowo smukła i lekka konstrukcja daje najwyższy poziom mobilności

Apple MacBook Neo z 2026 roku to propozycja dla osób poszukujących nowoczesnych rozwiązań technologicznych zamkniętych w niezwykle mobilnej formie. Sercem tego miniaturowego dzieła inżynierii jest ultraszybki procesor A18 Pro wspierany przez 8 GB pamięci podręcznej, co pozwala na niespotykanie płynne działanie systemu macOS. Zastosowany dysk o pojemności 512 gigabajtów pomieści bogatą bibliotekę multimediów oraz wszystkie dokumenty potrzebne podczas całego toku studiów.

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Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11

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+ Zaawansowana jednostka AMD Ryzen AI 7 445 optymalizuje zużycie energii i przyspiesza automatyzację

+ Przestronny panel o przekątnej 16 cali to obszerna przestrzeń robocza, ułatwiająca pracę na podzielonym ekranie

+ Nowoczesny zestaw funkcji AI wspomaga naukę, ułatwiając tworzenie podsumowań oraz edycję tekstów

Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 to nowoczesny laptop stworzony z myślą o studentach, którzy potrzebują dużego ekranu, wysokiej wydajności i funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję. Procesor AMD Ryzen AI 7 oraz 16 GB pamięci RAM zapewniają płynną pracę podczas tworzenia dokumentów, programowania, analizowania danych czy korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. Szybki dysk SSD o pojemności 512 GB pozwala błyskawicznie uruchamiać system i przechowywać najważniejsze projekty oraz materiały dydaktyczne. Duża 16-calowa matryca IPS oferuje komfortową przestrzeń roboczą i wyraźny obraz, co sprawdza się zarówno podczas nauki, jak i oglądania filmów. Smukła konstrukcja ułatwia codzienne przenoszenie laptopa między domem, uczelnią i biblioteką, a system Windows 11 Home z funkcjami AI pomaga zwiększyć produktywność podczas realizacji codziennych zadań.

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HP OmniBook 5 Flip 14-FP0023NW

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+ Dotykowy ekran wykonany w technologii OLED zachwyca głęboką czernią i nieskończonym niemal kontrastem

+ Obrotowa konstrukcja typu Flip umożliwia korzystanie z laptopa jak z wygodnego tabletu

+ Procesor Intel Core 5 120U zapewnia idealny balans między dynamiką działania a oszczędzaniem energii

HP OmniBook 5 Flip to niezwykle elastyczne urządzenie dwukrotnego zastosowania, które z łatwością dopasuje się do zróżnicowanego stylu nauki. 14-calowy wyświetlacz o doskonałych parametrach barwnych idealnie sprawdza się w rękach przyszłych architektów, grafików oraz wszystkich miłośników multimediów. 16 gigabajtów RAM i dysk 512 GB gwarantują sprawną obsługę wymagających programów i błyskawiczne wczytywanie plików. Zawias pozwalający na obrót o 360 stopni przekształca komputer w cyfrowy szkicownik lub wygodną podstawkę do oglądania prezentacji w małym gronie.

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Dell 15 DC15250

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+ Sprawdzony procesor Intel Core i5-1334U płynnie radzi sobie z wielozadaniowością gwarantując stałą wydajność

+ Przemyślany układ chłodzenia efektywnie odprowadza ciepło, dbając o niską temperaturę obudowy

+ Wbudowany blok numeryczny na klawiaturze znacząco przyspiesza wprowadzanie danych liczbowych

Dell 15 to klasyczny i niezwykle solidny laptop stworzony z myślą o długotrwałej pracy akademickiej. Matowa matryca IPS o przekątnej 15,6 cala chroni wzrok przed uciążliwymi refleksami światła w jasnych salach ćwiczeniowych. Wyposażenie w 16 gigabajtów pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 gigabajtów przekłada się na płynną obsługę systemu Windows 11 Home oraz wszystkich aplikacji użytkowych.

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