Ledwo odstaje od ziemi, a już bije rekordy. Ta dziewczynka jest niesamowita

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Sylwetkę wyjątkowej dziewczynki przedstawił The Guardian.

Podczas dwóch zawodów certyfikowanych przez World Cube Association, rozegranych w tym miesiącu w Wuhan i Kantonie, Lian Yunzhi dwukrotnie poprawiła rekord. Jej średnie wyniki z pięciu prób wyniosły 4,52 oraz 4,27 sekundy.

Konkurencja, w której startowała sześciolatka, polega na tym, że zawodniczka układa kostkę pięć razy, a następnie oblicza się średnią czasową.

Według telewizji CCTV dziewczynka z Chengdu jest pierwszą zawodniczką, która uzyskała średnią poniżej 4,5 sekundy.

Na nagraniu opublikowanym przez nadawcę widać, jak Lian szybko obraca kostkę, a po ukończeniu zadania odkłada ją na stół, klaszcze i unosi pięść w geście radości.

Codzienny trening i ponad 1300 algorytmów

Sześcioletnia „Zhizhi”, oprócz zajęć z układania kostki Rubika, próbowała także lekcji tańca i muzyki. Jej mama powiedziała lokalnym mediom, że mała z czasem skoncentrowała się na pierwszej aktywności.

Dziewczynka opanowała już ponad 1300 algorytmów i ćwiczy codziennie od dwóch do trzech godzin. Jej mama podkreśla, że układanie kostki rozwija m.in. koncentrację, pamięć, logiczne myślenie i orientację przestrzenną.