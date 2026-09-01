Kot Maine Coon z rekordem Guinnessa. Nie zgadniesz, ile ma palców

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24-letni rekord Guinnessa pobity przez kocura rasy Maine Coon. Erebus Anomaly z miejscowości Kaukauna w stanie Wisconsin z powodu wady genetycznej, polidaktylii, urodził się z 29 palcami.

Erebus ma o 11 palców więcej od przeciętnego, zdrowego kota. Posiada on aż osiem palców na jednej z łapek oraz po siedem na trzech pozostałych. Tę cechę odziedziczył po swoim ojcu, który ma po 6 palców na każdej łapie. Ta anomalia to wynik wady genetycznej, która ponoć u Maine Coonów nie jest rzadkością.

Długa droga do sławy

Jego opiekunowie, Kendra Vandenbloomer i Hunter Nett, którzy prowadzą hodowlę tej rasy kotów, powiedzieli lokalnemu serwisowi informacyjnemu WFRV, że tuż narodzinach Erebusa w marcu, wiedzieli, iż ma on szansę na pobicie rekordu.

Jednak jego droga do sławy była wyboista. Jako 12-tygodniowy podlotek, zachorował na ciężkie i zagrażające życiu zapalenie płuc. Stan kociaka był krytyczny, ale wyzdrowiał. Co ciekawe, zdjęcia rentgenowskie jego łapek wykonane podczas hospitalizacji, właściciele Erebusa dołączyli do wniosku przekazanego komisji Guinnessa.

„To szaleństwo”

„To szaleństwo, że jeden z najstraszniejszych momentów w jego życiu doprowadził wprost do początku jego podróży po rekord świata” – przekazali na poświęconym kotu profilu w mediach społecznościowych jego opiekunowie.

Poprzedni rekord Guinnessa został ustanowiony w 2002 roku przez kanadyjskiego kota o imieniu Jake, który posiadał 28 palców. W marcu ten rekord wyrównał Toby, kocur z Michigan, który urodził się z taką samą liczbą palców.