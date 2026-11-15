Jesienią wygląda zjawiskowo, ale wypiera nasze drzewa. Jego liście potrafią zalegać latami

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Jesienią zachwyca intensywnie purpurowymi liśćmi i stanowi jedną z najbardziej efektownych ozdób parków oraz lasów. Za pięknym wyglądem dębu czerwonego kryje się jednak poważny problem, przed którym coraz głośniej ostrzegają polscy przyrodnicy.

Ozdoba zza oceanu, która wymknęła się spod kontroli

Dąb czerwony jest uznawany za gatunek inwazyjny, który nie występuje naturalnie na terenie Polski. Jego łacińska nazwa to Quercus rubra i pochodzi on ze wschodniej części Ameryki Północnej – z terenów USA i południowo-wschodniej Kanady. Do Europy trafił już w XVII wieku jako atrakcyjne drzewo ozdobne. W Polsce pierwsze sadzenia miały miejsce w XIX wieku, a w XX wieku gatunek ten zaczął być powszechnie stosowany zarówno w parkach, jak i w lasach, z wyłączeniem najwyższych partii Karpat i Sudetów.

Obecnie dąb czerwony jest jednym z najczęściej spotykanych drzew obcego pochodzenia w naszym kraju.

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Ponad 83 tysiące stanowisk. Dąb czerwony opanowuje polskie lasy

Dąb czerwony wykazuje dużą odporność na zmienne warunki środowiskowe, co ułatwia mu ekspansję w nowych miejscach. Szybko rośnie, dobrze znosi różnorodne typy gleb i potrafi skutecznie konkurować z rodzimymi gatunkami drzew. Te cechy sprawiają, że dąb czerwony jest trudny do kontrolowania, a jego obecność w lasach stale się zwiększa.

Z danych wynika, że w Lasach Państwowych zinwentaryzowano ponad 83 tysiące stanowisk dębu czerwonego, a tysiące hektarów zalesień z jego udziałem znajdują się również na gruntach prywatnych. Gatunek ten rozprzestrzenia się zarówno naturalnie – przez zwierzęta takie jak sójki, dziki czy wiewiórki – jak i dzięki działalności człowieka.

Ponad 83 tysiące stanowisk dębu czerwonego w Polsce / Shutterstock

Wypiera nasze buki i dęby. Liście potrafią zalegać na ziemi latami

Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z obecnością dębu czerwonego w polskich lasach jest jego konkurencja z rodzimymi drzewami. Dąb czerwony może wypierać takie gatunki jak dąb szypułkowy (Quercus robur) czy buk zwyczajny (Fagus sylvatica). Jego szybki wzrost i gęsta korona ograniczają dostęp światła dla innych roślin, co prowadzi do zmniejszenia bioróżnorodności.

Obecność dębu czerwonego zmienia także strukturę siedlisk leśnych. Ściółka wytwarzana przez to drzewo rozkłada się bardzo wolno – liście potrafią zalegać na ziemi przez kilka lat, utrudniając wzrost innym roślinom. W efekcie obszary zdominowane przez dąb czerwony stają się ubogie w różnorodność gatunkową, a zmiany te mogą wpływać również na organizmy glebowe i cały ekosystem.

Nazywają je "drzewem bogów", a to prawdziwy koszmar. Niszczy domy i truje sąsiadów Bożodrzew gruczołowaty, znany także jako ajlant, to jedno z najbardziej ekspansywnych i niebezpiecznych drzew w Polsce. Choć przez lata sadzony był jako roślina ozdobna, obecnie jest objęty ścisłymi zakazami.

Piękny jesienią, groźny dla przyrody. Co dalej z dębem czerwonym?

Jesienią trudno nie zachwycić się purpurowymi liśćmi dębu czerwonego. Jego efektowny wygląd sprawił, że przez lata był chętnie sadzony w parkach, ogrodach i na terenach leśnych. Jednak za pięknem kryje się poważne zagrożenie dla polskiej przyrody. Dąb czerwony, choć stał się stałym elementem krajobrazu, coraz częściej postrzegany jest jako nieproszony gość, który wymaga szczególnej uwagi ze strony leśników i przyrodników.