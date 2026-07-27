Jaki krem pod oczy będzie najlepszy? Składniki, działanie i praktyczne wskazówki

RMF24

Szukasz sposobu na zmęczone spojrzenie, cienie pod oczami lub pierwsze zmarszczki mimiczne, z którymi nie radzi sobie zwykły krem do twarzy? Cienka i wrażliwa skóra w tej okolicy potrzebuje przemyślanego wsparcia.

Sprawdź, po jakie składniki aktywne sięgnąć, aby przywrócić jej blask i sprężystość i jaka pielęgnacja przyniesie widoczne rezultaty.

Skóra wokół oczu jest cieńsza niż na policzkach i niemal pozbawiona gruczołów łojowych, przez co szybko traci nawilżenie i ujawnia pierwsze zmarszczki mimiczne oraz oznaki zmęczenia.

gruczołów łojowych, przez co szybko traci nawilżenie i ujawnia pierwsze zmarszczki mimiczne oraz oznaki zmęczenia. Dobry krem pod oczy powinien być wzbogacony w składniki aktywne , takie jak kwas hialuronowy, który nawilża, witamina C rozjaśniająca cienie czy peptydy ujędrniające i wygładzające zmarszczki.

, takie jak kwas hialuronowy, który nawilża, witamina C rozjaśniająca cienie czy peptydy ujędrniające i wygładzające zmarszczki. Regularne stosowanie kremu pod oczy i odpowiednia technika aplikowania wzmacniają barierę ochronną skóry, zmniejszają obrzęki i zapobiegają przesuszeniu tej wymagającej okolicy.

Dlaczego skóra wokół oczu wymaga większej troski niż reszta twarzy?

Skóra wokół oczu jest cztery razy cieńsza niż na policzkach, a jej grubość wynosi zaledwie 0,5 mm. Ponadto jest ona niemal pozbawiona gruczołów łojowych, przez co naturalny płaszcz lipidowy jest tu bardzo cienki. Ciągła praca, jaką wykonuje mięsień okrężny oka podczas mrugania czy uśmiechu, sprawia, że to właśnie tutaj najczęściej pojawiają się pierwsze oznaki starzenia skóry, w tym pierwsze zmarszczki mimiczne.

Ze względu na płytko unaczynioną tkankę, w tej okolicy łatwo tworzą się również zastoje limfatyczne, a obrzęki pod oczami mogą wynikać także z zaburzonego mikrokrążenia. Efekt? Mocno uwidocznione cienie pod oczami czy worki pod oczami, które dają wrażenie zmęczonego spojrzenia. Zwykły kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji całej twarzy może okazać się zbyt ciężki, dlatego tak ważne jest, by w codziennej pielęgnacji stosować dedykowany krem pod oczy.

Pamiętaj! Cienie pod oczami u niektórych osób są uwarunkowaniem genetycznym. Pojawią się one także po nieprzespanej nocy.

kobieta nakłada krem pod oczy przed lustrem / materiały prasowe

Dlaczego warto stosować przeciwzmarszczkowy krem pod oczy?

Wraz z wiekiem spada naturalna synteza kolagenu w skórze, co powoduje powolną utratę jędrności oraz pogłębianie się tzw. kurzych łapek. Formuły kremów pod oczy tworzone są więc tak, aby produkt wnikał w głąb cienkiej skóry, nie powodując obrzęków. W efekcie odpowiednio dobrany przeciwzmarszczkowy krem pod oczy skutecznie dostarcza substancji, które stymulują regenerację skóry, poprawiają jędrność skóry oraz wzmacniają barierę ochronną.

Skuteczny produkt stosowany regularnie poprawia więc sprężystość naskórka, sprawia, że skóra staje się gładsza, a drobne linie ulegają spłyceniu. Pozwala to zachować świeże i promienne spojrzenie oraz pomaga ograniczać pojawianie się oznak starzenia w najbardziej delikatnej okolicy twarzy. Profilaktyczne włączenie takiego kosmetyku do rutyny pielęgnacyjnej pomaga walczyć z pierwszymi oznakami starzenia.

Jaki krem pod oczy wybrać i jakich składników w nim szukać? Nie tylko kwas hialuronowy...

Zastanawiasz się, jaki krem pod oczy przyniesie Ci najlepsze rezultaty? Podczas wyboru konkretnego produktu zwróć uwagę na zawarte w nim składniki aktywne. Dobre formuły łączą bowiem substancje o różnym działaniu, aby zwiększać poziom nawilżenia, wspierać wygładzenie i zwiększać ochronę tej wymagającej okolicy twarzy. Jakich składników szukać w kremie pod oczy?

Kwas hialuronowy - związek o silnym działaniu nawilżającym, który wiąże wodę w naskórku, natychmiastowo wygładza oraz zapobiega przesuszeniu.

związek o silnym działaniu nawilżającym, który wiąże wodę w naskórku, natychmiastowo wygładza oraz zapobiega przesuszeniu. Witamina C - silny antyoksydant, który skutecznie rozjaśnia cienie, pomaga ograniczać skutki stresu oksydacyjnego wywołanego promieniowaniem UV i może wspierać stymulację kolagenu.

- silny antyoksydant, który skutecznie rozjaśnia cienie, pomaga ograniczać skutki stresu oksydacyjnego wywołanego promieniowaniem UV i może wspierać stymulację kolagenu. Niacynamid - poprawia koloryt skóry i redukuje cienie pod oczami.

- poprawia koloryt skóry i redukuje cienie pod oczami. Peptydy - wspierają procesy odnowy naskórka, redukują zmarszczki i odpowiadają za gęstość tkankową.

- wspierają procesy odnowy naskórka, redukują zmarszczki i odpowiadają za gęstość tkankową. Retinol - wspomaga proces odnowy naskórka i działa przeciwzmarszczkowo.

- wspomaga proces odnowy naskórka i działa przeciwzmarszczkowo. Kofeina i ekstrakty roślinne (np. z zielonej herbaty) - mogą poprawiać mikrokrążenie, skutecznie zmniejszając obrzęki oraz niwelując oznaki zmęczenia.

- mogą poprawiać mikrokrążenie, skutecznie zmniejszając obrzęki oraz niwelując oznaki zmęczenia. Ceramidy i lipidowe składniki łagodzące - odbudowują barierę ochronną i chronią delikatną skórę.

Pamiętaj! Na dzień wybieraj lżejsze formuły, a na noc odżywcze preparaty wspierające regenerację. Przy pielęgnacji okolicy oczu nie zapominaj o przeciwsłonecznej ochronie produktem z SPF.

Jak dobrać dobry krem pod oczy na zmarszczki do wieku i potrzeb skóry?

U osób w wieku 20+ pod oczy sprawdzi się lekki krem nawilżający o lżejszej konsystencji. To dobry wybór zwłaszcza dla skóry podatnej na przesuszenie. Po 30. roku życia warto wybrać dobry krem na zmarszczki wokół oczu, który wykazuje działanie wygładzające, chroni przed wolnymi rodnikami i stymuluje mikrokrążenie. W tym okresie spada bowiem naturalny poziom nawilżenia naskórka, zmniejsza się jego jędrność i pojawiają się pierwsze oznaki starzenia (zmarszczki mimiczne).

Z kolei po 40. i 50. roku życia, także u wielu kobiet w okresie zmian hormonalnych, dobry wyborem okazuje się krem zagęszczający skórę pod oczami - bogaty w peptydy i ceramidy. Dla osób borykających się z wiotczeniem skóry doskonałym wyborem będzie krem na zmarszczki wokół oczu, który wygładza zmarszczki i wspiera odbudowę naskórka.

Kremy pod oczy dla skóry wrażliwej — kojąca pielęgnacja delikatnej skóry wokół oczu

Osoby o wrażliwej skórze powinny wybierać produkty bezzapachowe, wolne od potencjalnie drażniących substancji zapachowych. Dlaczego? Hipoalergiczne kremy pod oczy minimalizują ryzyko podrażnień i reakcji alergicznych. W trosce o pielęgnację delikatnej skóry wokół oczu i osób o cechach skóry wrażliwej poleca się składniki łagodzące, takie jak alantoina czy ekstrakt z zielonej herbaty. Taka lekka formuła pozwala łagodzić podrażnienia i wyciszać zaczerwienienia.

Jak prawidłowo nakładać krem pod oczy?

Nawet najlepszy krem pod oczy nie zadziała w pełni, jeśli będzie niewłaściwie aplikowany na cienką i delikatną skórę wokół oczu. Sprawdź, jak prawidłowo stosować krem w tej okolicy.

Ilość - wystarczy porcja wielkości ziarnka grochu (po połowie na każde oko). Większa ilość może obciążyć naskórek i spowodować poranne obrzęki. Technika - preparat delikatnie wklepuj od wewnętrznego do zewnętrznego kącika opuszką najsłabszego anatomicznie palca serdecznego. Nie pocieraj. Obszar aplikacji - omijaj ruchomą część powiek i linię rzęs, ponieważ nałożenie kosmetyku zbyt blisko brzegu powiek może podrażnić spojówki. Kolejność - nakładaj produkt na oczyszczoną skórę przed aplikacją cięższych kremów do twarzy oraz przed makijażem, dzięki czemu korektor lepiej się rozprowadzi. Regularność - dla najlepszych efektów stosuj go dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem.

Gdzie kupić skuteczny krem pod oczy? Sprawdź ofertę Drogerii Dr Zdrowie

Szeroki asortyment skutecznych kremów pod oczy oferuje drogeria internetowa Dr Zdrowie. W jej asortymencie znajdziesz zarówno odżywcze balsamy, jak i formuły o żelowej strukturze. Każdy krem pod oczy w Drogerii Dr Zdrowie to sprawdzony preparat wzbogacony o składniki aktywne, które zapewnią zdrowy wygląd Twojej twarzy.