Jak zrobić idealne frytki? Mistrz świata uchyla rąbka tajemnicy

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Miłość do nich łączy ludzi niezależnie od wieku, pochodzenia i poglądów. Choć są pozornie banalną potrawą, potrzeba wiedzy i umiejętności, by smakowały wyjątkowo. 13 lipca to Międzynarodowy Dzień Frytek. Jaka jest ich historia? Gdzie można zjeść najlepsze frytki na świecie i w czym tkwi ich sekret?

Chociaż ich ojczyzną jest Belgia, frytki mają rzeszę zwolenników pod każdą szerokością geograficzną. Mogą przybierać różne formy i kształty, są robione nie tylko ze zwykłych ziemniaków, ale też z batatów.

Niezależnie od tego czy są cienkie, grube, karbowane czy zakręcone, smak frytek zna każdy.

Jakie odmiany ziemniaków najlepiej nadają się na frytki?

Jak tłumaczy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nie każde ziemniaki nadają się do przygotowania frytek.

Najlepsze frytki zrobimy z ziemniaków w typie mączystym (określanym jako typ kulinarny C) lub wszechstronnie użytkowym (typ kulinarny B) - wyjaśnia uczelnia.

Spośród dostępnych w Polsce odmian, odpowiednimi do wyrobu frytek są m.in.: Augusta, Irys, Finezja, Laskara, Jelly, Syrena, Jubilat, Jurata, Victoria - wylicza SGGW.

Jak powstają najlepsze frytki na świecie?

Pod koniec września w Arras we Francji odbędzie się już czwarta edycja mistrzostw świata w smażeniu frytek. To wydarzenie gromadzi mistrzów kuchni z różnych stron świata, którzy prezentują autorskie podejście do tej kultowej potrawy. Rywalizują w takich kategoriach jak m.in. autentyczne frytki, kreatywne frytki, frytki rodzinne czy najlepszy sos do frytek.

We wrześniu 2025 r. tytuł mistrza zdobył Holender Siem van Bruggen. Pokonał rywali z Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Japonii.

Jak podkreślał, sekret smaku jego frytek tkwi w wykorzystaniu ekologicznych ziemniaków rosnących w żyznej glebie morskiej oraz w oryginalnej metodzie smażenia. Frytki są najpierw gotowane w wodzie z rozmarynem, a następnie trzykrotnie smażone, z przerwami na schłodzenie.

Mistrz świata deklaruje, że do smażenia swoich frytek używa oleju słonecznikowego. Jego podejście nie spodobałoby się ortodoksyjnym miłośnikom belgijskiej tradycji - w tym kraju używa się do tego celu łoju wołowego.

Holender rozpoczął swoją działalność od „frytroweru” w centrum Utrechtu. W 2014 roku otworzył pierwszą ekologiczną frytkarnię w kraju. Był pierwszą osobą spoza Francji, która zdobyła tytuł frytkowego mistrza świata.