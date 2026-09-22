Jak wydłużyć kocie życie? Eksperci podają prosty sposób

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Australijscy naukowcy podsuwają najprostszy sposób, by twój kot żył dłużej. Jaki? Nie wypuszczać swojego pupila samodzielnie na zewnątrz. Najnowszy przegląd badań, opublikowany przez ekspertów z Murdoch University, pokazuje, że koty wychodzące mają życie krótsze nawet o 2–3 lata niż te, które są trzymane w domu lub na ogrodzonym terenie.

Koty na wolności – krótsze życie i większe ryzyko

Według danych przytoczonych przez The Independent, aż dwie trzecie australijskich właścicieli kotów straciło swojego pupila podczas jego samodzielnych wypraw. Największe zagrożenia? Ruch uliczny, walki z innymi zwierzętami, upadki z wysokości, a także zatrucia.

Nasze badania pokazują, że trzymanie kota w domu to nie tylko korzyść dla dzikiej przyrody, ale przede wszystkim dla samego kota – podkreślają autorzy raportu.

Kamery zamontowane na obrożach kotów pokazały, jak niebezpieczne mogą być kocie eskapady. W jednym z badań aż 45 procent kotów przekraczało ulice, 25 procent spotykało inne koty, a 20 procent eksplorowało niebezpieczne miejsca, takie jak kanały burzowe czy podziemia domów.

Z badań zrobionych w Nowej Zelandii wynika, że 59 procent kotów piło wodę poza domem, a 40 procent jadło coś, co mogło być potencjalnie trujące.

Statystyki nie kłamią

W Europie szacuje się, że nawet 24 procent kotów zostaje potrąconych przez samochód, z czego aż 70 procent takich wypadków kończy się śmiercią zwierzęcia. Najczęściej ofiarami są młode, niewykastrowane kocury, które mają tendencję do dalszych wędrówek.

Koty wychodzące są również bardziej narażone na choroby zakaźne, takie jak FIV, oraz na kosztowne urazy wymagające interwencji weterynaryjnej.

W jednym z badań w Australii w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy dwa koty zostały otrute, jeden stracił łapę w wypadku, a dwa inne wymagały leczenia po walkach – czytamy w raporcie.

Jak chronić kota?

Najprostsze rozwiązanie? Zabezpiecz swojego pupila na własnej posesji. Nie oznacza to, że kot musi całe życie spędzić w czterech ścianach. Coraz więcej właścicieli decyduje się na tzw. „catio” – ogrodzone wybiegi na świeżym powietrzu. Można także zamontować specjalne rolki na płotach, które uniemożliwiają ucieczkę, lub nauczyć kota chodzenia na smyczy.

Ważne, by zapewnić kotu odpowiednie warunki w domu: dostęp do okna, zabawki, drapaki, miejsca do wspinania i chowania się. Koty są z natury samotnikami, więc kryjówki są dla nich bardzo ważne – podkreślają naukowcy. Jeśli kot nie wychodzi na zewnątrz, trzeba zadbać o odpowiednią liczbę czystych kuwet – najlepiej jedna na kota plus jedna dodatkowa.