Jak wybrać pompę ciepła do basenu w 2027 roku? Kompletny poradnik ekspertów Aquamonkey + TOP 5 modeli

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Aquamonkey.pl to czołowy sklep internetowy i dystrybutor wyposażenia basenowego w Polsce. Od 2021 roku pomogliśmy dobrać pompy ciepła do tysięcy basenów – od konstrukcji stelażowych o wymiarach 3x5 m po obiekty komercyjne o pojemności 100 m³. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje, które warto znać przed zakupem pompy ciepła w 2027 roku.

Jak działa pompa ciepła do basenu?

Pompa ciepła typu powietrze–woda pobiera energię cieplną z otaczającego powietrza i przekazuje ją do wody basenowej za pośrednictwem obiegu czynnika chłodniczego. Nowoczesne modele inwerterowe wykonują ten proces nawet 8–20 razy efektywniej energetycznie niż tradycyjne podgrzewacze elektryczne.

Deklarowany przez producenta maksymalny współczynnik COP (np. 16) obrazuje tę różnicę: przy zużyciu 1 kWh energii elektrycznej pompa może wygenerować nawet 16 kWh energii cieplnej.

Oczywiście rzeczywista efektywność zależy od wielu czynników środowiskowych, takich jak temperatura powietrza, temperatura wody czy poziom obciążenia urządzenia. Dlatego bardziej miarodajnym parametrem jest SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), czyli sezonowy współczynnik efektywności. W praktyce jego wartość najczęściej wynosi od 8 do 9, co oznacza, że w całym sezonie kąpielowym pompa ciepła zużywa średnio 8–9 razy mniej energii elektrycznej niż klasyczny podgrzewacz elektryczny.

Obliczanie wymaganej mocy – jak nie popełnić błędu przy wyborze?

Zamiast opierać się na przybliżonych wzorach, które często prowadzą do błędnych wyników, rekomendujemy wykonanie dokładnych obliczeń. Dla wygody naszych klientów na stronie internetowej przygotowaliśmy specjalny Kalkulator doboru pompy ciepła do basenu.

Aby prawidłowo określić, jaka pompa ciepła będzie odpowiednia dla Państwa basenu, należy uwzględnić 5 kluczowych parametrów:

Wymiary basenu – są potrzebne przede wszystkim do obliczenia powierzchni lustra wody, ponieważ to właśnie przez nią następują największe straty ciepła.

Warunki użytkowania – przy jakiej temperaturze powietrza planują Państwo korzystać z basenu (np. wyłącznie w ciepłym sezonie przy +20°C lub również w chłodniejsze dni przy +10°C).

Docelowa temperatura wody – do jakiej temperatury urządzenie ma stabilnie podgrzewać wodę.

Lokalizacja basenu – czy znajduje się on na otwartej przestrzeni, w częściowo osłoniętym miejscu czy wewnątrz budynku lub zadaszonego pawilonu.

Obecność przykrycia – czy będą Państwo korzystać z folii solarnej lub rolety basenowej. Ma to kluczowe znaczenie dla ograniczenia strat ciepła, szczególnie w godzinach nocnych.

Z naszego doświadczenia wynika, że około 30% klientów, którzy próbują dobrać moc urządzenia „na oko”, wybiera model o zbyt małej wydajności. W efekcie pompa nie jest w stanie skutecznie ogrzać wody podczas chłodniejszych dni.

Dlatego zalecamy skorzystanie z naszego kalkulatora online lub kontakt z doradcami Aquamonkey.pl, którzy bezpłatnie wykonają indywidualne obliczenia zapotrzebowania cieplnego dla Państwa basenu.

Inwerter czy On/Off?

Pompa inwerterowa płynnie reguluje moc sprężarki, dzięki czemu osiąga o 30–50% wyższą efektywność energetyczną niż modele typu On/Off, a przy tym pracuje znacznie ciszej. Według danych naszego sklepu w latach 2025–2026 około 66% klientów wybierało pompy inwerterowe. Różnica w cenie zakupu zazwyczaj zwraca się po 2–3 sezonach użytkowania.

Czynnik chłodniczy: R32 czy R290?

R32 pozostaje najpopularniejszym standardem rynkowym w 2026 roku i stanowi optymalne rozwiązanie dla większości dostępnych modeli. R290 (propan) to nowoczesny, ekologiczny czynnik chłodniczy. W wielu zastosowaniach może zapewniać wyższą efektywność energetyczną oraz potencjalnie lepsze wartości COP. Jest jednak gazem palnym i wymaga spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących montażu oraz bezpieczeństwa. Z tego względu urządzenia wykorzystujące R290 stanowią obecnie około 2–3% naszej sprzedaży.

Sprężarka, wymiennik ciepła i gwarancja

Sprężarki Mitsubishi Electric są powszechnie uznawane za standard segmentu premium, zapewniając długą żywotność oraz stabilne parametry pracy. Tytanowy wymiennik ciepła to obecnie niezbędny standard dla pomp współpracujących zarówno z wodą chlorowaną, jak i słoną. Warto również zwrócić uwagę na warunki gwarancji. Gwarancja wynosząca co najmniej 7 lat na obudowę oraz 10–15 lat na sprężarkę jest zwykle wyznacznikiem urządzeń klasy premium.

TOP 3 modeli 2026 według wyników naszego testu

1. Aquajoy Model A 13

Najlepsza propozycja w najpopularniejszym segmencie basenów do 55 m³. Model wyposażony jest w sprężarkę Mitsubishi Electric DC Inverter, osiąga COP do 15.53, pracuje w zakresie temperatur do -15°C i wykorzystuje technologię Full Inverter. To optymalny kompromis pomiędzy parametrami, ceną oraz dostępnością serwisu na terenie Polski.

2. Aquajoy Jet A14

Flagowa pompa na czynniku R32, przeznaczona do większych basenów oraz wymagających warunków klimatycznych. Oferuje COP do 21.79, zakres pracy do -20°C, technologię 3D Full Inverter oraz sprężarkę Mitsubishi Electric DC Inverter. Jest optymalnym wyborem dla basenów o pojemności 25–55 m³.

3. Aquajoy Air 15 i18.7

Pomimo budżetowego pozycjonowania jest to niezawodna inwerterowa „pracowita jednostka”. Oferuje 15,05 kW mocy grzewczej, COP do 18.06 oraz stabilną pracę przy temperaturach do -7°C. Model wyposażono w rotacyjną sprężarkę GMCC, wykorzystuje czynnik chłodniczy R32 i obsługuje zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej.

Ekspercka porada od Aquamonkey

Jeżeli nie są Państwo pewni, jaka moc pompy ciepła będzie odpowiednia dla Waszego basenu lub chcą upewnić się, który model najlepiej sprawdzi się w danym regionie i przy planowanym sposobie użytkowania, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Aquamonkey.pl to nie tylko sklep internetowy, ale także zespół ekspertów zajmujących się techniką grzewczą do basenów od 2021 roku. Pomożemy precyzyjnie dobrać moc urządzenia do parametrów Państwa basenu oraz wybrać model, który będzie niezawodnie służył przez wiele lat.