Jak przetrwać jesień bez spadku nastroju? Najlepsze sposoby polecane przez ekspertów

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Krótkie dni, brak słońca i coraz niższe temperatury to wyzwanie dla naszego samopoczucia. Jesienią wiele osób odczuwa spadek energii i motywacji. Eksperci podkreślają jednak, że odpowiednio dobrane hobby może skutecznie poprawić nastrój i pomóc przetrwać ten wymagający czas. Poznaj sprawdzone sposoby na jesienną chandrę.

Dlaczego jesienią tracimy energię? Wszystko przez chemię mózgu

Jesień to pora roku, która oprócz niepowtarzalnego klimatu, często przynosi obniżenie samopoczucia. Ograniczony dostęp do światła dziennego wpływa na poziom serotoniny – hormonu odpowiedzialnego za dobry nastrój. Skutkiem tego mogą być: większe zmęczenie, senność, zniechęcenie oraz brak energii do działania. Chociaż nie mamy wpływu na pogodę ani długość dnia, możemy świadomie zadbać o codzienną rutynę i znaleźć w niej czas na przyjemności.

Ruch, który leczy. Nie musisz wyciskać siódmych potów

Jednym z najprostszych sposobów na poprawę nastroju jest aktywność fizyczna. Nie chodzi tu o wyczerpujące treningi, ale o regularny ruch, który może przybierać różne formy. Wystarczy energiczny spacer przed zmrokiem, wędrówka po lesie czy pilates w domowym zaciszu.

Psycholożka Connie McReynolds podkreśla:

„Ćwiczenia pomagają utrzymać wysoki poziom hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie”.

Nawet szybki marsz lub bieg w towarzystwie znajomych, zakończony spotkaniem przy kawie, może znacząco poprawić nastrój i przełamać jesienną monotonię.

Lekarze już to wiedzą. Wystarczy tyle kroków tygodniowo, by żyć znacznie dłużej Nowe badanie opublikowane w „British Journal of Sports Medicine” przynosi przełomowe wieści, szczególnie dla starszych osób. Analiza zdrowia ponad 13 tysięcy kobiet wykazała, że już 4 000 kroków wykonywane zaledwie 1-2 razy w tygodniu obniża ryzyko…

Gastroterapia: jak zapachy i smaki poprawiają humor

Jesienne wieczory to doskonały czas na eksperymenty kulinarne. Przygotowywanie nowych potraw wymaga skupienia i angażuje wszystkie zmysły.

Dotykamy, wąchamy, smakujemy, odmierzamy składniki i koncentrujemy uwagę na tym, co znajduje się bezpośrednio przed nami – tłumaczy terapeutka Elisabeth Bodett Dresser.

Gotowanie i pieczenie to nie tylko sposób na oderwanie myśli od codziennych problemów, ale też okazja do wspólnego spędzania czasu z rodziną czy przyjaciółmi.

Zatop się w lekturze i... wyłącz telefon

Zanurzenie się w lekturze pozwala oderwać się od codziennych trosk i zrelaksować. Eksperci radzą, aby na czas czytania odłożyć telefon i poświęcić się wyłącznie tej czynności.

Dla osób, które tęsknią za kontaktem z innymi, dobrym pomysłem jest dołączenie do klubu książki. Spotkania w gronie miłośników literatury to szansa na nowe znajomości i ciekawe rozmowy.

Literatura łączy ludzi / Shutterstock

Pomaganie innym, czyli najlepszy lek na poczucie samotności

Pomaganie innym nie tylko wpływa pozytywnie na samopoczucie, ale także pozwala poczuć się potrzebnym. Wolontariat w schronisku dla zwierząt, udział w zbiórkach żywności czy zaangażowanie w lokalne inicjatywy to doskonały sposób na wyjście z domu i przełamanie jesiennej stagnacji.

Psychoterapeutka Ciara Bogdanovic podkreśla:

„Wolontariat jest szczególnie korzystny, ponieważ pomaga nawiązywać relacje społeczne i daje poczucie celu”.

Regularne spotkania i aktywność w grupie wprowadzają strukturę do codziennego życia, co jest szczególnie ważne w okresie obniżonego nastroju.

Masz dość jesiennej chandry? Oto triki, które natychmiast poprawią Twój nastrój Krótsze dni, brak słońca i wszechobecna szaruga za oknem sprawiają, że coraz częściej brakuje nam energii, a dobry nastrój ustępuje miejsca apatii. Jesienna chandra dotyka ponad połowę z nas, ale wcale nie musi zdominować kolejnych miesięcy. Poznaj…

Domowa medytacja. Jak robótki ręczne wyciszają układ nerwowy

Jesień sprzyja również rozwijaniu pasji, które wymagają sprawności manualnej i cierpliwości. Robienie na drutach, malowanie, lepienie z gliny czy pielęgnowanie roślin to czynności, które wyciszają i pozwalają skupić się na tu i teraz.

Terapeutka Rebecca Mackillop zauważa:

„Powtarzalne ruchy aktywują przywspółczulny układ nerwowy, odpowiedzialny między innymi za wyciszenie organizmu. Nic dziwnego, że te zajęcia przypominają medytację”.

Ukończenie własnego projektu daje poczucie satysfakcji i wpływa pozytywnie na samoocenę.

Kreatywne rękodzieło, które koi nerwy / Shutterstock

Jak polubić jesień? Wszystko zaczyna się w głowie

Ostatnia propozycja to świadome czerpanie radości z jesieni. Zamiast rozpamiętywać koniec lata, warto wybrać się na spacer wśród kolorowych liści, zorganizować wieczór filmowy czy upiec dyniowe ciasto. Układanie puzzli lub inne spokojne aktywności pozwolą na relaks po ciężkim dniu.

Zmiana nastawienia jest bardzo ważna. Warto w pełni otworzyć się na jesień i po prostu wykorzystać jej zalety – mówi psycholożka Blair Steel.